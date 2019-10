Eintracht-Gegner Standard Lüttich: Legenden und verhinderte Weltstars

Eintracht Frankfurt und Standard Lüttich werden im direkten Duell Platz zwei der Gruppe F in der Europa League unter sich ausmachen. Wir stellen den nächsten Eintracht-Gegner vor.

Frankfurt - Nach dem wichtigen 3:0-Heimsieg von Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga steht bereits am Donnerstag das nächste richtungsweisende Heimspiel für die Hessen an. Denn dann trifft die SGE im heimischen Stadtwald in der Europa League auf Standard Lüttich. Sowohl Lüttich als auch die Eintracht haben gegen den Spitzenreiter der Gruppe F, FC Arsenal, verloren und gegen Guimaraes gewonnen. Lüttich und Frankfurt werden also im direkten Duell Platz zwei in der Gruppe unter sich ausmachen.

Eintracht Frankfurt wird gegen die Belgier als Favorit gehandelt, unterschätzen sollte man die aktuell Zweitplatzierten der belgischen Jupiler Pro League aber sicher nicht. Wir haben die wichtigsten Fakten über den nächsten Eintracht-Gegner Standard Lüttich (Donnerstag, Anpfiff 21 Uhr, live bei RTL-Nitro oder bei uns im Live-Ticker) zusammengefasst.

SGE-Gegner Standard Lüttich versucht zum fünften Mal in Folge die Gruppenphase zu überstehen

Für Lüttich ist es in diesem Jahr bereits der fünfte Anlauf in Folge, die Gruppenphase der Europa League zu überstehen. Die vergangenen Saison beendeten die Rot-Weißen auf dem dritten Tabellenplatz und qualifizierten sich so direkt für den europäischen Wettbewerb. Derzeit steht Lüttich auf Platz zwei hinter Tabellenführer Brügge.

Nach dem wenig überzeugenden Auftaktsieg gegen den Vitória Guimaraes, als Standard bei 5:17 Torschüssen 2:0 gewann, folgte das deutliche 0:4 bei Arsenal. In London brachte Lüttich bei lediglich 38 Prozent Ballbesitz nur einen Schuss aufs Tor. Wesentlich rosiger sieht es derzeit auf nationaler Ebene aus, wo der Tabellenzweite seit fünf Spielen nicht verloren hat. Wettbewerbsübergreifend setzte es überhaupt seit der 0:1-Pleite in Anderlecht am 1. September einzig die Klatsche gegen die Gunners.

Zwei Spieler von Standard Lüttich im Blickpunkt: Maxime Lestienne und Zinho Vanheusden

Im Blickpunkt werden am Donnerstagabend vor allem zwei Spieler von Standard stehen: Maxime Lestienne und Zinho Vanheusden. Bei dem 27 Jahre alten Lestienne standen die Zeichen vor wenigen Jahren noch auf Weltkarriere. Der technisch starke und spielfreudige Offensivspieler kickte bereits mit 16 bei den Profis von Lüttich, hatte schon früh zahlreiche Angebote von verschiedenen europäischen Spitzenklubs auf dem Tisch. Mit 22 Jahren ging er dann von Standard weg, zu Al-Arabi nach Katar, für die er aber nie spielte, sondern direkt nach Genua weiterverliehen wurde.

Lestiennen wird sicher gute Gründe für den Wechsel nach Katar gehabt haben, doch seiner Karriere hat das nicht gut getan. Trotzdem ist aus ihm ein guter Fußballer geworden, und ist seit seiner Rückkehr in seine Heimat im Jahr 2018 zu einem Topspieler herangewachsen.

Vanheusden ist seine Karriere anders angegangen. Bereits in der Jugend zog es den heute 20-Jährigen zu Inter Mailand. Sein Aufstieg war eigentlich schon vorgezeichnet, doch mit 18 Jahren riss er sich das Kreuzband und verlor den Anschluss zu den Profis bei Inter Mailand. Standard hält jedoch weiter große Stücke auf ihn und kaufte ihn Inter für rund 12,6 Millionen Euro ab. Damit ist er der Rekordtransfer der Belgier. Er hat sich gut entwickelt und spielt eine wichtige Rolle bei Standard.

Legende Michel Preud’hommes an der Seitenlinie – Vorne Renaud Emond hinten Vanja Milinkovic-Savic

Auch an der Seitenlinie wird am Donnerstag eine echte Legende stehen. Denn kein geringerer als Michel Preud’hommes – 1994 Welttorhüter und Europacup-Sieger 1988 – leitet seit 2018 die Geschicke von Lüttich. Bei der Aufstellung setzt Preud’hommes, der sowohl als Spieler als auch als Trainer mit Standard belgischer Meister wurde, meist auf ein 4-2-3-1. An vorderster Front kann sich Lüttich dabei auf die Dienste von Renaud Emond verlassen.

Spielmacher Selim Amallah sowie die beiden Außen Lestienne und Paul-José Mpoku sollen den Stürmer mit Bällen füttern, die Emond verwertet. Bisher klappt das ganz gut, in der Liga traf der 27 Jahre alte Belgier in neun Spielen bereits sechs Mal. Gojko Cimirot und Samuel Bastien formen bei Lüttich die Doppelsechs, hinten bilden Kontantinos Laifis und Vanheusden die Innenverteidigung. Im Tor wird aller Voraussicht nach Vanja Milinkovic-Savic stehen, der in der belgischen Liga "nur" die Nummer zwei hinter Arnaud Bodart ist, in der Europa League aber immer spielen darf.