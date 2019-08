Eintracht Frankfurt in der Europa League: Live-Ticker zur Auslosung

Das Objekt der Begierde im Grimaldi Forum in Monaco. Um 13 Uhr geht die Auslosung los.

Rom, Manchster oder London - ganz Europa freut sich auf die Eintracht. Wohin die Reise geht, erfahren Sie im FR-Liveticker.

Update, 12:41 Uhr: Die UEFA gibt außerdem heute bekannt, wer den Preis für den besten Spieler der abgelaufenen Europa League Saison mit nach Hause nehmen darf. Nominiert sind drei Spieler:

Eden Hazard (FC Chelsea, jetzt Real Madrid)

Olivier Giroud (FC Chelsea)

Luka Jovic (Eintracht Frankfurt, jetzt Real Madrid)

Update, 12:45 Uhr: Die weiteste Reise dürfte sich wohl hinter dem Los namens Qarab Agdam erinnern. Die Älteren unter unseren Leserinnen und Lesern erinnern sich vielleicht. Im August 2013 spielte die Eintracht in den Playoffs zur Europa League gegen den Club aus Aserbaidschan.

Update, 12:33 Uhr: Eine knappe halbe Stunde noch, dann geht es los. Ein Wunschlos aus der FR-Redaktion: Die Wolverhampton Wanderers. Die Wolves aus den englischen „Midlands“ spielten zuletzt 1980 europäisch, da hieß das ganze noch UEFA Cup. Und wer gewann das Ding 1980? Genau: Die Eintracht! Mehr Omen geht ja wohl nicht.

Monaco - Um 13 Uhr entscheidet sich, wohin die Reise von Eintracht Frankfurt geht. Im Grimaldi Forum im Fürstentum Monaco veranstaltet die UEFA die Auslosung für die Gruppenphase der Europa League 2019/20. 48 Mannschaften aus 26 Ländern teilen sich auf vier Töpfe auf, geordnet nach dem UEFA-Koeffizienten der Clubs.

Je besser ein Team in den letzten fünf Jahren abgeschnitten hat, desto besser der Koeffizient und die Zuordnung zu einem der vier Lostöpfe.

Die Töpfe im Überblick:

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Sevilla PSV Eindhoven AS Saint-Étienne AZ Alkmaar FC Arsenal FK Krasnodar Karagab Agdam Vitória SC FC Porto Celtic Glasgow Feyenoord Rotterdam Trabzonspor AS Rom FC Kopenhagen FC Getafe PFK Olexandrija Manchester United Sporting Braga Espanyol Barcelona F91 Düdelingen Dynamo Kiew KAA Gent Malmö FF LASK Linz Besiktas Istanbul Borussia Mönchengladbach Partizan Belgrad Wolfsberger AC FC Basel Young Boys Bern Standard Lüttich Slovan Bratislava Sporting Lissabon FK Astana Wolverhampton Wanderers FC Lugano ZSKA Moskau Ludogorets Rasgrad Stade Rennes Glasgow Rangers VfL Wolfsburg APOEL Nikosia Rosenborg Trondheim CFR Cluj Lazio Rom Eintracht Frankfurt İstanbul Başakşehir Ferencváros Budapest

Europäische Topclubs dabei: Arsenal London, Manchester United und die Eintracht

Eintracht Frankfurt schaffte nach dem fulminanten 3:0-Sieg über Racing Straßburg* den Einzug in die Gruppenphase. Dank dem Halbfinaleinzug in der vorigen Saison* belegt die Eintracht im Ranking der UEFA den 24. Platz und landet damit in Topf 2, in dem sich zum Beispiel auch Borussia Mönchengladbach befindet. Im ersten Topf befindet sich mit dem VfL Wolfsburg ein deutscher Vertreter.

Auf die Hessen warten gleich mehrere reizvolle Lose. Neben den Topteams aus England (Arsenal London, Manchester United) befinden sich beide römischen Clubs (Lazio und AS) in Topf 1. In Topf 3 warten Traditionsterams wie Partizan Belgrad, Feyenoord Rotterdam und Rosenborg Trondheim. Im vierten Topf locken traumhafte Auswärtsfahrten für die Eintracht-Fans* zu den Glasgow Rangers, zum FC Lugano oder Exoten wie der F91 Düdelingen.

Am Ende wartet Danzig

Die Gruppenphase der Europa League startet mit dem ersten Spieltag am 19. September. Das Finale wird am 27. Mai 2020 in Danzig ausgetragen.

Die Runden im Überblick:

Gruppenphase

1. Spieltag: 19. September

2. Spieltag: 3. Oktober

3. Spieltag: 24. Oktober

4. Spieltag: 7. November

5. Spieltag: 28. November

6. Spieltag: 12. Dezember

K.O.-Phase:

1. Runde: 20. Februar 2020: Hinspiel; 27. Februar 2020: Rückspiel

Achtelfinale: 12. März 2020; 19. März

Viertelfinale: 9. April; 16. April

Halbfinale: 30. April, 7. Mai

Finale: 27. Mai im Gdansk Stadion

Die Auslosung der Europa League live im TV

Wer die Auslosung der Europa League Gruppenphase live verfolgen kann, der sei an Eurosport verwiesen. Der Fernsehsender überträgt live aus Monaco. Außerdem bieten sowohl Eurosport als auch DAZN und die UEFA selbst auf ihren Websites Livestreams zu Auslosung an.

Ante Rebic gesperrt, Bas Dost wohl mit dabei

Sollte Ante Rebic* in Frankfurt bleiben, wird die Eintracht mindestens ein Europa League Spiel auf ihn verzichten müssen. Der kroatische Stürmer flog gegen Straßburg mit Rot vom Platz. Dafür kann SGE-Trainer Adi Hütter in der Gruppenphase auf Neuzugang Bas Dost* setzen, der in den Playoff-Spielen noch nicht spielberechtigt war.

