Eintracht Frankfurt - FC Bayern im Live-Ticker: Fällt Neuer aus? Entscheidung erst kurz vor Anpfiff

Von: Patrick Mayer

Torwart des FC Bayern: Manuel Neuer. © IMAGO / Revierfoto

Endlich wieder Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern ist zum Auftakt bei Eintracht Frankfurt zu Gast - mit Sadio Mané und Matthijs de Ligt. Verfolgen Sie das Spiel heute Abend hier im Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern -:- (-:-), heute, 20.30 Uhr

Aufstellung Frankfurt: - Aufstellung Bayern: - Tore: -

Update vom 5. August, 17.50 Uhr: Angstgegner Frankfurt? Von den letzten elf Duellen gewann die Eintracht immerhin vier gegen die Bayern, davon zwei in den letzten drei Begegnungen. Erwähnt seien auch ein 5:1 im November 2019, das das Ende von Niko Kovac als Coach der Münchner bedeutete. Und nicht zuletzt der DFB-Pokal-Sieg 2018 durch ein 3:1 im Finale gegen den FC Bayern.

Kann Manuel Neuer spielen? Nationaltorwart plagt eine Magen-Darm-Verstimmung

Erstmeldung vom 5. August: München/Frankfurt - Die Zeit wird knapp: Kann beim fC Bayern am Abend Manuel Neuer beim Bundesliga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt an diesem Freitagabend (ab 20.30 Uhr) auflaufen oder nicht?

Der 36-jährige Nationaltorwart hatte seit Mittwoch wegen einer Magen-Darm-Verstimmung im Training des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters an der Säbener Straße in München gefehlt. Die Entscheidung über einen Einsatz fällt wohl erst kurz vor Spielbeginn.

Steht Filip Kostic in der Startelf? Gerüchte über einen Wechsel des Eintracht-Stars

Mit dem Gerücht, dass Frankfurts bester Spieler beim Anpfiff nicht auf dem Platz steht, räumte indes Eintracht-Manager Markus Krösche auf. Filip Kostic soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Juventus Turin über einen Wechsel einig sein. „Klar ist Filip dabei. Es gibt immer wieder Gerüchte, das ist normal. Filip hat in den letzten Jahren herausragende Leistungen gezeigt“, erklärte Krösche dem ZDF.

Steht vor einem Wechsel zu Juventus Turin: Filip Kostic (li.) von Eintracht Frankfurt. © IMAGO / Jan Huebner

Zuvor hatte es in einem italienischen Medienbericht geheißen, Kostic könnte noch heute im Piemont unterschreiben und damit die Partie gegen die Münchner verpassen. Laut Krösche soll der serbische Außenbahnflitzer aber spielen. In der Vorsaison hatte der 29-Jährige in 43 Pflichtspielen für die Hessen sieben Tore erzielt und 15 Treffer vorbereitet. In der Spielzeit 2020/21 hatte der serbische Nationalspieler in 30 Bundesliga-Spielen 17 Tore vorbereitet.

Bundesliga-Auftakt: FC Bayern kommt mit Sadio Mané und Matthijs de Ligt nach Frankfurt

Bei den Bayern sind indes die neuen Superstars Sadio Mané und Matthijs de Ligt mit dabei. Stürmer Mané hatte beim Supercup-Sieg der Münchner bei RB Leipzig (5:3) prompt eine starke Leistung gezeigt und ein Tor geschossen. Zwei weitere mögliche Treffer wurden dem Angreifer aus dem Senegal wegen Abseitspositionen verwehrt. Was macht er heute Abend?

Verfolgen Sie den Bundesliga-Auftakt zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern ab 20.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)