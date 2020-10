Rode sieht zwei Vorteile gegen die Bayern und mahnt: „Brauchen uns nicht zu verstecken“

Am Samstag muss Eintracht Frankfurt nach München zum FC Bayern. SGE-Motor Sebastian Rode sieht seine SGE in zwei Punkten im Vorteil gegen die Bayern.

Sebastian Rode sieht Eintracht Frankfurt in zwei Punkten im Vorteil vor dem Duell mit dem FC Bayern München .

sieht in zwei Punkten im Vorteil vor dem Duell mit dem . Nach dem Remis gegen den 1. FC Köln fordert Rode eine Leistungssteigerung seiner SGE .

. Und: Rode schwärmt von Eintracht-Neuzugang Amin Younes.

München - Wenn es einer wissen muss, dann er. Sebastian Rode kennt den FC Bayern München in- und auswendig. Er hat gegen ihn und mit ihm gespielt, mit ihm gewonnen und manchmal sogar gegen ihn. So etwa beim 5:1 von Eintracht Frankfurt* im Herbst 2019. Längst ist Rode der heimliche Chef bei Eintracht Frankfurt*. Und wie sich das als Chef gehört, geht er voran. Dem Duell mit den Bayern am Samstag (15.30 Uhr) blickt der Blondschopf mit viel Selbstbewusstsein entgegen - zurecht. Denn Rode sieht die SGE in gleich zwei Punkten im Vorteil gegen den deutschen Rekordmeister.

Rode vor Duell FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt: „Brauchen uns nicht zu verstecken“

„Gerade wir haben nach der Corona*-Pause gezeigt, dass wir auch gegen die Bayern mithalten können“, erklärte Rode jetzt im „kicker“ und führte aus: „Im Pokal-Halbfinale haben wir knapp 1:2 verloren.“ Einen Vorteil sieht der Mittelfeld-Dynamo der Eintracht darin, dass sein Team gut in die Saison gestartet ist: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken, nach dem guten Start haben wir eine breite Brust.“

Hinzu komme, dass die Bayern erst am Mittwoch in der Champions League gegen Atlético Madrid (4:0) ran mussten. „Ich weiß aus eigener Erfahrung: Nach so einem Highlight in der Champions League ist es in der Bundesliga schon mal ein bisschen härter. Daher bin ich guter Dinge“, erklärte Rode. Doch auch er weiß, dass am Samstag „schon vieles passen muss“.

Insbesondere nach dem 1:1 in Köln von Eintracht Frankfurt sieht Rode einiges an Verbesserungspotenzial. Man müsse sich „im spielerischen Bereich und bei der Kaltschnäuzigkeit“ verbessern, denn: „In Köln hatten wir nach der Pause die Riesenchance zum 2:0, eine Spitzenmannschaft macht ein Spiel in dieser Phase klar.“

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern: Rode schwärmt von Younes

Als Mutmacher gelten ohnehin eher die vorangegangenen Spiele gegen Hertha BSC (3:1) und die TSG 1899 Hoffenheim (2:1). Während beim FC Bayern Thomas Müller zwar seinen zweiten Frühling erlebt*, die Termindichte und die Corona-Infektion von Serge Gnabry* jedoch auf‘s bayerische Gemüt schlagen, blickt die SGE gen Europa. Denn genau das ist das erklärte Ziel. Rode sieht es als „realistisch an, wenn alles gut läuft“. Und: „Ich sehe einen Vorteil, dass wir nur ein Spiel in der Woche haben.“

Zudem erhofft sich Rode einiges von den Neuzugängen Steven Zuber und vor allem von Amin Younes*. „Amin Younes kann uns mit seinen Qualitäten im Eins-gegen-eins nach vorne bringen“, schwärmte Rode im „kicker“. „Seine technischen Fähigkeiten“ machen ihn aus, ist sich der Ex-Bayern-Spieler sicher. Durch Younes‘ diverse Stationen im Weltfußball wie Ajax Amsterdam oder zuletzt beim SSC Neapel finde er sich auch „in verschiedenen Systemen zurecht“.

Gegen Köln kam Younes noch von der Bank. Gegen die Bayern könnte er für Eintracht Frankfurt starten. Rode hätte sicher nichts dagegen. *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks