Live: Eintracht Frankfurt will Erfolg gegen FC Schalke 04 fortsetzen

Eintracht Frankfurt will nach dem Sieg gegen Hertha BSC auch gegen den FC Schalke 04 überzeugen. Der Klassenerhalt ist geschafft, die Adler können also befreit aufspielen.

Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 -:- (-:-), Mittwoch, 17.06.2020, 18.30 Uhr

Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka - Kohr, Rode - da Costa, Kamada, Kostic - Silva, Dost Aufstellung FC Schalke 04 Nübel - Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda - McKennie - Schöpf, Bozdogan - Boujellab - Gregoritsch, Kutucu Tore - Schiedsrichter -

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat sich mit dem 4:1-Auswärtserfolg gegen Hertha BSC bereits drei Spieltage vor Schluss endgültig aus dem Abstiegskampf verabschiedet und kann am Mittwoch (17.06.2020) gegen den FC Schalke 04 ganz befreit aufspielen.

„Die drei Punkte tun sehr gut, der erste wichtige Schritt ist mit dem Klassenerhalt geschafft. Wir haben immer an unsere Qualität und Erfahrung geglaubt und der Mannschaft das Vertrauen ausgesprochen. Wir müssten alle drei Spiele gewinnen, und die Konkurrenz müsste patzen, um noch Platz sieben zu erreichen. Wir wollen immer das Beste erreichen“, sagte Eintracht-CheftrainerAdi Hütter nach dem Spiel gegen die Berliner. Einen letzten Funken Hoffnung scheint es also auch noch bei den Verantwortlichen zu geben, das internationale Geschäft zu erreichen.

Eintracht Frankfurts nächster Gegner: Düstere Rückrundenbilanz beim FC Schalke 04

Gegen den FC Schalke 04 könnte dafür am Mittwoch (17.06.2020) ab 18.30 Uhr der nächste Schritt gemacht werden. Denn während Eintracht Frankfurt gerade in guter Form ist, sieht das bei den Gelsenkirchenern ganz anders aus.

Nach einer sehr guten Hinrunde, in der sie 30 Punkte einfuhren, läuft es in der Rückrunde gar nicht mehr. Gerade einmal acht Punkte stehen bisher aus 14 Partien zu Buche. Seit dem Re-Start nach der Corona-Zwangspause sieht die Statistik sogar noch düsterer aus. Zwei Punkte aus sechs Spielen, also vier Niederlagen und zwei Unentschieden.

Eintracht Frankfurt: André Silva ist der treffsicherste Spieler der Bundesliga

Ein besonders wichtiger Faktor für den aktuellen Erfolg von Eintracht Frankfurt ist André Silva*. Mit sechs Toren und einer Vorlage ist er der treffsicherste Bundesligaakteur seit dem Re-Start und reitet auf einer persönlichen Erfolgswelle. „Ich werde immer besser, mental und physisch. Ich arbeite hart jeden Tag. Man macht nicht immer das Richtige, aber heute habe ich mich sehr gut gefühlt, und es hat gut geklappt“, sagte der 24 Jahre alte Stürmer im Anschluss an die Partie am Samstag gegen Hertha BSC.

Der derzeit torgefährlichste Spieler derBundesliga steht damit auch für die gegensätzliche Entwicklung der letzten Wochen bei Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke 04. Denn André Silva hat in der Rückrunde genauso viele Tore erzielt wie die gesamte Mannschaft der Königsblauen. Im Hinspiel gewannen die Gelsenkirchener das Spiel mit 1:0 – in Unterzahl. Am Mittwoch werden die Karten neu gemischt.

