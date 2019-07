Fix: Eintracht Frankfurt verpflichtet Sebastian Rode

Eintracht Frankfurt hat Sebastian Rode von Borussia Dortmund verpflichtet. Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Rentenvertrag.

Frankfurt - Jetzt ist endlich offiziell: Eintracht Frankfurt verpflichtet Sebastian Rode von Borussia Dortmund. Damit ist der erste Spieler, der in der vergangenen Saison bereits ausgeliehen war, zurück in Frankfurt. Kevin Trapp und Martin Hinteregger sollen noch folgen.

Eintracht Frankfurt: Rode unterschreibt bis 2024

Rode, der in Hessen geboren wurde, unterschreibt bei der Eintracht einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Bei Borussia Dortmund, wo er seit 2016 unter Vertrag stand, sah der Mittelfeldspieler keine Perspektive mehr.

In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit konnte Rode insgesamt 20 Pflichtspiele für die Eintracht in der Bundesliga und der UEFA Europa League absolvieren. Höhepunkt war der entscheidende Treffer für die Halbfinal-Qualifikation in der Europa League, als er das Tor zum 2:0 gegen Benfica Lissabon erzielte. Im Halbfinale verletzte er sich dann schwer beim Auswärtsspiel gegen den FC Chelsea London und musste seine Saison beenden. Aktuell befindet sich Rode im Aufbautraining und macht sehr gute Fortschritte.

„Wir haben alle gesehen, welche Wertigkeit Sebastian in unserem Spiel hat. Nach seiner Verpflichtung im vergangenen Winter hat unser Spiel an wichtigen Komponenten gewonnen. Zudem ist er ein Junge der Region und wir haben immer gesagt, dass wir versuchen, solche Spieler an den Klub zu binden. Dass uns das nun gelingt, zeigt, dass wir den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen," sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

Eintracht Frankfurt: Rode ist froh über Rückkehr

„Ich habe im letzten halben Jahr erlebt, wie stark sich die Eintracht entwickelt hat. Ich bin froh, auch weiterhin ein Teil davon zu sein“, so Sebastian Rode zu seinem Wechsel vom BVB zur SGE.

Der Mittelfeldspieler wird Samstagnachmittag nach Windischgarsten nachreisen, wo sich die Eintracht zur Zeit im Trainingslager befindet.

