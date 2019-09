Frederik Rönnow im Pech, Martin Hinteregger locker, Filip Kostic verliert

Der Eintracht-Torwart Frederik Rönnow verlässt vorzeitig das Quartier der dänischen Nationalmannschaft. Der Grund sind Rückenprobleme.

Man kann nicht behaupten, dass Frederik Rönnow vom Glück verfolgt ist, eher das Gegenteil. Jetzt, da der Ersatztorwart von Eintracht Frankfurt mit der dänischen Nationalmannschaft auf Dienstreise hätte sein sollen, erst auf Gibraltar, dann in Tiflis gegen Georgien, haben Rückenprobleme dem Schlussmann einen Strich durch die Rechnung gemacht: Der 27-Jährige verließ vorzeitig das dänische Quartier, um die Blessur in Frankfurt behandeln zu lassen. Dabei war Rönnow, 2018 von Bröndby gekommen, gerade erst von einer Schulterverletzung genesen, die er sich in der Vorbereitungszeit zugezogen hatte.

Martin Hinteregger fährt mit österreichischen Nationalmannschaft souveränen Sieg ein

Das war ärgerlich, da der Schlussmann in den Europa-League-Qualifikationsspielen sein Können hätte beweisen dürfen. Weil Rönnow passen musste, durfte Felix Wiedwald in den Spielen gegen Tallin und Vaduz unter die Latte. Kevin Trapp trainierte seinerzeit noch bei Paris St. Germain, mittlerweile ist der Nationaltorhüter bis 2024 an die Eintracht gebunden. In diesem Fall hätte Rönnow die Hessen verlassen wollen, weil er öfter spielen wollte - die Verletzungen hatten das verhindert. Nun bleibt ihm in Frankfurt hinter Trapp wieder nur die Ersatzbank.

Derweil hat Kollege Martin Hinteregger mit der österreichischen Nationalmannschaft Schlusslicht Lettland mühelos mit 6:0 bezwungen. Arnautovic (7., 53), Sabitzer (13.), ein Eigentor (76.), Laimer (80.) und Gregoritsch vom nächsten Eintracht-Gegner FC Augsburg (85.) erzielten die Tore.

Kostic mit Niederlage – Ndicka und Joveljoc für U21-Auswahl im Dienst

Filip Kostic hingegen hat mit der serbische Auswahl gegen Portugal in Belgrad 2:4 verloren. Der Frankfurter Linksverteidiger spielte 83 Minuten, beim Stand von 1:3 wurde er ausgewechselt.

Interview mit Eintracht Frankfurts Dominik Kohr: „Auf dem Feld bin ich ein anderer Typ“

Topstürmer Luka Jovic durfte erst drei Minuten vor dem Ende eingreifen, da stand das Endergebnis bereits fest. Mijat Gacinovic saß nur auf der Tribüne. Evan Ndicka kam für Frankreichs U21 beim 4:0 gegen Albanien nicht zum Einsatz. Dejan Joveljic stand beim 0:1 der serbischen U21 64. Minuten auf dem Platz.

Marc Stendera verlässt Eintracht Frankfurt: Flucht aus der Komfortzone