So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim live im TV und Live-Stream

Im Kampf um die Europa League oder sogar mehr empfängt Eintracht Frankfurt die TSG 1899 Hoffenheim. So sehen Sie die Bundesliga live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt - Das Duell Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim klingt auf den ersten Blick eigentlich nicht nach Bundesliga-Spitzengruppe. Dabei trifft hier der Elfte der letzten Saison, der lange um die internationalen Plätze mitgespielt hat auf den Vorjahresvierten.

Auch in diesem Jahr sind beide Mannschaften noch im Rennen um die begehrten Startplätze in der Champions League und der Europa League. Die Formkurve beider Mannschaften ist aber durchaus unterschiedlich.

Eintracht Frankfurt: Mit Kovac kam der Erfolg zurück

Seit März 2016 ist Niko Kovac Trainer von Eintracht Frankfurt. Seitdem ging es bei den Hessen beständig aufwärts. Zuerst musste der Kroate den Verein aber vor dem Abstieg bewahren. In zwei spannenden Partien konnte der 1.FC Nürnberg mit insgesamt 2:1 (Hinspiel 1:1 in Frankfurt) besiegt und so die Klasse gehalten werden.

In der darauffolgenden Saison ging es lange steil bergauf, so dass die Eintracht bis zum 20. Spieltag sogar von Platz 3 grüßen und von der Champions League träumen konnte. Danach gewann die Kovac-Elf aber nur noch ein Ligaspiel und wurde bis auf Platz 11 durchgereicht.

In der Saison 2017/18 sind die Mainstädter auf dem besten Weg das nachzuholen, was ihnen im Vorjahr noch verwehrt blieb: Den Einzug in einen internationalen Wettbewerb. Ob es am Ende die Europa League oder sogar die Champions League wird, ist noch nicht entschieden. Als Sechster trennt die Frankfurter vor dem 29. Spieltag nur ein Punkt von RB Leipzig auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde.

Eintracht Frankfurt: Erfolg macht sexy - bleibt Kovac?

Den Erfolg der Frankfurter habt allerdings auch die Konkurrenz zur Kenntnis genommen. In erster Linie sind es dann normalerweise immer Spieler, die bei anderen Vereinen begehrt sind. Bei der Eintracht ist es aber Trainer Niko Kovac, um den sich beständig Wechselgerüchte ranken. Allen voran soll der FC Bayern daran interessiert sein, den ehemaligen Nationaltrainer Kroatiens als Nachfolger für seinen scheidenden Coach Jupp Heynckes zu verpflichten. Bisher dementieren aber sowohl der Begehrte als auch Sportvorstand Fredi Bobic hartnäckig, dass an diesen Gerüchten etwas dran sein könnte.

Die Eintracht mit Niko Kovac hat im Jahr 2018 aber zwei Gesichter. Während die Kicker aus der Mainmetropole zuhause eine echte Macht sind und in sieben Spielen erst einmal (1:1 gegen den SC Freiburg) nicht als Sieger vom Platz gingen, sieht es auswärts ganz anders aus. Dort gab es in fünf Spielen erst einen Sieg (3:1 in Wolfsburg). Die letzten vier Partien in der Fremde wurden sogar allesamt verloren.

1899 Hoffenheim: Ein kleiner Kater nach der Rausch-Saison

Für das Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim bietet diese Statistik rosige Aussichten, da sie ja auf jeden Fall Punkte für Frankfurt versprechen würde. Allerdings sind auch die Gäste aus Hoffenheim seit Wochen im Aufwind und wollen auch bei der heimstarken Eintracht punkten.

Nach tollem Start in die Saison lief auch die Mannschaft von Julian Nagelsmann gegen die Europapokal-Wand und gewann von Mitte September bis zur Winterpause nur noch drei von elf Spielen. Auch der Start in die Rückrunde ging mit nur zwei Punkten aus vier Spielen daneben.

Seitdem haben die Kraichgauer aber nur noch ein Spiel (1:2 beim FC Schalke 04) verloren und sind aktuell sogar seit fünf Spielen ungeschlagen. In drei der letzten vier Partien gab es außerdem kein Gegentor.

Mit 42 Punkten befindet sich 1899 Hoffenheim als Siebter in Lauerstellung und schielen mit mehr als einem Auge in Richtung Europapokal. Mit einem Sieg in Frankfurt würde die TSG den Gegner sogar überholen und auf Platz sechs springen, der zur Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League berechtigt.

Die wechselhafte Saison, in der Hoffenheim ein bisschen unter dem Radar spielt, hat aber auch sein Gutes. 1899-Coach Julian Nagelsmann, der anfangs noch zu den Favoriten auf die Heynckes-Nachfolge beim FC Bayern gezählt hatte, ist nun quasi aus der Diskussion verschwunden. Der Aufschwung bei den Kraichgauern könnte demnach auch mit der wiedereingekehrten Ruhe in der Trainerfrage zu tun haben. Ohnehin hat Nagelsmann in Hoffnehim noch Vertrag bis 2021.

Lesen Sie hier nun, wie Sie die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und 1899 am 08. April um 18.00 Uhr live im TV und im Live-Stream verfolgen können. Außerdem finden Sie weiter unten eine Tabelle mit den letzten zehn Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten.

Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Der Kampf um die Europapokalplätze zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG 1899 Hoffenheim wird natürlich auch bei Sky live übertragen. Ab 17.30 Uhr, wenn das andere Spiel am Sonntag, das Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart austragen, beendet sein wird, zeigt Sky das Duell zwischen den Hessen und den Kraichgauern auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Wenn um 18 Uhr der Anpfiff erfolgt, wird Sie die Stimme von Kommentator Tom Bayer durch die Parte begleiten.

Die Möglichkeit, das Spiel in der Konferenz zu sehen, besteht am Sonntag hingegen nicht. Das andere Spiel des Tages, Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart, wird zu diesem Zeitpunkt bereits beendet sein.

Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim: Bundesliga im Live-Stream via SkyGo

Wenn Sie am Sonntag nicht die Möglichkeit haben, die Partie vor dem Fernseher zu sehen, hat Sky mit SkyGo eine gute Alternative im Angebot. Über den Streaming-Dienst können Sie, wenn Sie sich mit ihrer Kundennummer bzw. ihrer E-Mailadresse und ihrer Sky-PIN einloggen, die Begegnung ebenfalls live sehen. Den Live-Stream des Duells können Sie auch über mobile Endgeräte wie Tablet oder Smartphone sehen. Dazu empfiehlt sich die Verwendung der kostenlosen SkyGo-App, die Apple-User im iTunes-Store und Android-Nutzer im Google-Play-Store herunterladen können.

Wichtig: Bei der Nutzung eines Streaming-Angebotes gilt es stets auf eine stabile WLAN-Verbindung zu achten. Ein Live-Stream verbraucht eine sehr hohe Datenmenge, was schnell dazu führen könnte, dass das Kontingent eines herkömmlichen Mobilfunkvertrages aufgebraucht ist. Unter Umständen können dann hohe Kosten auf Sie zukommen.

Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim: Bundesliga im kostenlosen Live-Stream ohne Sky

Im Internet werden Sie auch schnell fündig, was kostenlose Live-Streams zur Begegnung Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim betrifft. Wenn Sie einen solchen nutzen, wird Ihnen in den meisten Fällen kein deutscher Kommentar angeboten. Außerdem ist die Bild- und Tonqualität meist schlechter als bei kostenpflichtigen angeboten. Neben nervigen Pop-Ups und Werbeanzeigen droht auch Gefahr durch Viren, Trojaner und weitere Malware, die ihren Computer infizieren könnten.

Seit dem letzten Urteil des Europäischen Gerichtshofs machen Sie sich außerdem strafbar, wenn Sie einen solchen Live-Stream nutzen. Wir raten Ihnen daher dringend davon ab, solche illegalen Angebote zu nutzen. Wenn Sie sich einmal unsicher sein sollten, ob Sie einen Stream bedenkenlos nutzen können, so können Sie sich an unserer Liste an kostenlosen und legalen Live-Streams orientieren.

