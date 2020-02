Bundesliga live: So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im TV und Live-Stream

Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga muss Eintracht Frankfurt bei Borussia Dortmund ran. So sehen Sie das Spiel live im TV und Live-Stream.

Dortmund/Frankfurt - Eintracht Frankfurt ist der Start in die Rückrunde mehr als gut geglückt. Bisher sind die Hessen im Jahr 2020 noch ungeschlagen, zehn Punkte aus vier Spielen stehen in der Statistik. Zuletzt konnten die Hessen am vergangenen Freitag (07.02.2020) im heimischen Waldstadion einen 5:0-Heimsieg gegen Angstgegner FC Augsburg einfahren. Am Freitag (14.01.2020) wartet mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund gleich die nächste schwere Aufgabe auf die SGE.

Eintracht Frankfurt fährt nach einer grandiosen letzten Woche mit Siegen im DFB-Pokal gegen RB Leipzig (3:1) und in der Liga gegen den FC Augsburg (5:0) mit viel Selbstbewusstsein nach Dortmund. Auf der anderen Seite steht die Borussia, die eine Woche zum Vergessen hinter sich hat. Nach dem Ausscheiden gegen Werder Bremen im DFB-Pokal (3:2) verlor der BVB am Samstagabend im Topspiel gegen Bayer Leverkusen mit 4:3. Die Borussen dürften also mächtig angefressen sein vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Favre muss auf zwei Stammkräfte verzichten

Eintracht-Trainer Adi Hütter kann bis auf die Langzeitverletzten aus den Vollen schöpfen, was den Kader betrifft. Bei der Stürmerfrage wird sich Hütter aller Wahrscheinlichkeit nach für André Silva in der Startelf entscheiden. Bas Dost, der nach einem langwierigen Magen-Darm-Infekt wieder zurück im Training ist, wird gegen Dortmund wahrscheinlich zunächst auf der Bank Platz nehmen.

BVB-Trainer Lucien Favre muss auf Kapitän Marco Reus verzichten, der sich im DFB-Pokal gegen Bremen eine Muskelverletzung zuzog. Auch Julian Brandt wird beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt nicht dabei sein. Er zog sich im Spiel gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag in der Liga eine Sprunggelenksverletzung zu.

Anpfiff der Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund ist am Freitag, 14.02.2020, um 20.30 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Bundesliga live auf DAZN

Der bezahlpflichtige Online-Streaming-Dienst DAZN überträgt das Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am 14.02.2020 live und in voller Länge

Die Übertragung beginnt am 14.02.2020 um 20,15 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr

Derzeit bietet DAZN sein Abonnement nach einem kostenlosen Probemonat zum Preis von 11,99 Euro im Monat



Ein Jahresabo gibt es für 119,99 Euro



Die DAZN-App gibt es für Apple-Geräte und Android-Geräte



Erste Bilder des Spiels im Free-TV gibt es erst am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau oder um 23 Uhr im ZDF-Sportstudio zu sehen

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der bezahlpflichtige Online-Streaming-Dienst DAZN bietet auch einen Live-Stream des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund am Freitag, 14.02.2020, an.

Die Übertragung beginnt am Freitag, 14.02.2020, um 20.15 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Das Bundesliga-Spiel im Live-Ticker

Sie können das Spiel nicht live im TV verfolgen, wollen aber trotzdem nichts von dem Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund verpassen? Wir haben die Lösung: Mit unserem Live-Ticker zum Spiel sind sie immer bestens informiert.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Stadion und Schiedsrichter

Ausgetragen wird die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund am Freitag, 14.02.2020, im Signal Iduna Park, der Heimspielstätte von Borussia Dortmund. Die Arena fasst bei Spielen in der Fußball-Bundesliga 81.365 Zuschauer und ist damit das größte Stadion in Deutschland.