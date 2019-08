So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und Live-Stream

Dritter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Frankfurter Eintracht tritt zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf an. Anpfiff ist am Sonntag um 18 Uhr. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Frankfurt - Nach dem spektakulären Sieg im heimischen Waldstadion gegen Racing Straßburg in den Europa-League-Playoffs müssen sich die Hessen direkt auf das nächste Bundesliga-Spiel konzentrieren – und mit Fortuna Düsseldorf steht ein attraktiver Gegner auf den Programm.

Die Eintracht hat zwar in der vergangenen Saison beim 7:1-Sieg über Düsseldorf ein richtiges Fußball-Fest im heimischen Stadion gefeiert, die Fortuna hat sich jedoch in der Rückrunde gut entwickelt und die Saison auf einem guten zehnten Platz beendet. Düsseldor feiert – wie die Eintracht – im ersten Saisonspiel gegen Werder Bremen einen Sieg, gegen Bayer Leverkusen hatte die Fortuna dann das Nachsehen.

Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf: SGE mit gehöriger Portion Selbstvertrauen

Ähnlich sieht es bei der Eintracht aus. Die Hessen konnten das erste Spiel gegen Hoffenheim für sich entscheiden, in der vergangenen Woche mussten sie sich dann aber gegen RB Leipzig geschlagen geben. Trotzdem wird das Team von Adi Hütter mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in das Spiel gehen, denn die Frankfurter konnten am Donnerstag nach der 1:0-Niederlage im Hinspiel die Europa-League-Playoffs gegen Straßburg noch drehen. Sie haben damit zum zweiten Mal in Folge die Gruppenphase erreicht, wo sie auf Arsenal London, Vitória SC und Standard Lüttich treffen.

Auch interessant: Eintracht Frankfurt - Racing Straßburg - die Spieler in der Einzelkritik

Anpfiff der Bundesliga-Partie Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf ist am Sonntag, 1. September, um 18 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

Eintracht Frankfurt gegen Düsseldorf: Bundesliga live bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf am 01.09.2019 live und in voller Länge.

Die Übertragung beginnt am Sonntagnachmittag um 14.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1.

Die Highlights des Spiels zeigt der Online-Streaming-Dienst DAZN 40 Minuten nach dem Spiel.

40 Minuten nach dem Spiel. Ab 21.45 Uhr darf die ARD die Zusammenfassungen zeigen, meist geschieht das in den Dritten Programmen.

Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf: Bundesliga im Live-Stream von Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Bundesliga-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf am 25.08.2019 live im Internet.

Einen kostenlosen Live-Stream von Sky gibt es nicht.

Kunden von Sky können den Live-Stream des Spiels über Sky Go verfolgen.

Die App „Sky Go“ gibt es für Apple-Geräte und Android-Geräte.

Wer kein Sky-Kunde ist, kann sich das „Sky Ticket“ kaufen, um das Eintracht-Spiel zu streamen.

Das Tagesticket kostet 9,99 Euro.

Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf: Das Bundesligaspiel im Live-Ticker

Wie schlägt sich Eintracht Frankfurt im Spiel gegen Düsseldorf? Lesen Sie den Live-Ticker zum Spiel.

Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf: Schiedsrichter

Schiedsrichter der Partie Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf ist Frank Willenborg. Der 40-Jährige leitet am Sonntag seine 33. Bundesliga-Partie, in der zweiten Bundesliga hat er bisher 93 Partien geleitet, im DFB-Pokal 16. Ihm zur Seite st,ehen Arne Aarnink und Tobias Christ, der vierte Offizielle ist Mike Pickel. In Köln an den Bildschirmen wird Marco Fritz sitzen.

Von Melanie Gottschalk