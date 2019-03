Eintracht Frankfurt spielt Remis gegen Inter Mailand: Nur der Gast bekommt Geschenke

Eintracht Frankfurt kann weiter vom Einzug ins Viertelfinale der Europa League träumen. Das Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand endete 0:0. Der Schnellcheck.

Herzlichen Glückwunsch, Eintracht Frankfurt. Der Fußball-Bundesligist feiert am Freitag seinen 120. Geburtstag. Zur Einstimmung gab es am Donnerstagabend das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Inter Mailand, das 0:0 endete. Hatten die Italiener Geschenke mit in die Commerzbank-Arena gebracht? Die Antwort gibt’s im Schnellcheck:

In der Runde zuvor wollten die Frankfurter Fans gegen Donezk ja eine große Party feiern – und wurden vorher ausgebremst. Wie sah es dieses Mal aus?

Einfach nur großartig! Wenn Frankfurt in dieser Saison international unterwegs ist, dann gehören beeindruckende Choreografien der Anhänger mittlerweile ja zur Standard-Ausrüstung. Dieses Mal war die Fankurve mit goldenen und schwarzen Plastikstückchen ausgestattet. Diese bildeten zusammen eine riesige „120“. Da hatte sich jemand aber etwas zum Geburtstag überlegt.

Und wer verteilte die Geschenke?

Schiedsrichter William Collum aus Schottland. Aber nicht an die Eintracht, sondern an die Italiener. In der 21. Minute zeigte Collum auf den Punkt. Und warum? Bilder von Filippo Inzaghi tauchen vor dem geistigen Auge auf. Der spielte lange für Inters Stadtrivalen AC Mailand. Und was er besonders gut konnte, waren Schwalben. In Zeiten des Videobeweises wäre Inzaghi wohl nur halb so erfolgreich gewesen. Aber den gibt’s in der Europa League ja nicht.

Und deswegen konnte es Inters Stürmer Lautaro Martinez dem Schwalben-Meister Inzaghi nachmachen, ließ sich im Duell mit Frankfurts Gelson Fernandes einfach fallen und Collum gab Strafstoß. Vize-Weltmeister Marcelo Brozovic trat an, unten rechts zielte er hin – aber da war schon Kevin Trapp. Starke Parade und weiter 0:0.

War das dann Aufregung genug?

Zunächst einmal waren die Frankfurter ziemlich aufgeregt, um nicht zu sagen richtig nervös. Mailand dominierte Hälfte eins. Nach der Pause änderte sich das aber. Frankfurt übernahm das Geschehen. Und es dauerte nicht lange, da gab es den nächsten Aufreger.

Eintracht-Stürmer Sébastien Haller wird von Inters Danilo d’Ambrosio im Strafraum unfair gestoppt – dieses Mal bleibt Collums Pfeife aber stumm. Wenn allerdings der erste Strafstoß für die Italiener einer gewesen sein soll, dann ist das ganz sicher einer. Hilft aber nicht.

Wurde denn trotzdem noch jemand beschenkt?

Die Eintracht hätte es am Ende sicher sogar ein wenig mehr verdient gehabt, sich eine bessere Ausgangsposition fürs Rückspiel zu erarbeiten. Doch vor dem Tor fehlte immer das Glück – oder die Übersicht. So bekam schließlich keiner etwas. Auch nicht Inters italienischer Trainer Luciano Spaletti, der gestern 60 wurde. Damit ist er gerade einmal halb so alt wie Eintracht Frankfurt.

Und wie war die Übertragung bei RTL Nitro?

Auf den Kommentatoren-Plätzen saßen an diesem Abend Marco Hagemann und Ex-Profi Steffen Freund. Beim Elfmeter für Mailand in Hälfte eins merkte Freund an: „Das muss man von italienischen Spielern ja erwarten. Darauf Hagemann: „Martinez ist Argentinier.“ Darauf Freund: „...“ Stille. Macht ja nichts. Dann hat er eben in Italien gelernt. Bei Pippo Inzaghi.