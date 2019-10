So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli live im TV und Live-Stream

In der zweiten Runde des DFB-Pokals muss Eintracht Frankfurt beim FC St. Pauli ran. Anpfiff ist am Mittwoch um 20.45 Uhr. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Hamburg/Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat kaum Zeit zum Durchatmen. Nach der 4:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag wartet am Mittwoch gleich die nächste wichtige Aufgabe auf die Hessen. Denn auf St. Pauli tritt die Eintracht in der zweiten Runde des DFB-Pokals an. Keine leichte Aufgabe für die Frankfurter.

Der FC St. Pauli spielt bisher eine eher durchwachsene Saison in der 2. Bundesliga. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay gerade einmal auf Platz 12 der Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Hamburger starteten ordentlich in die Spielzeit und konnten sogar das Derby gegen den HSV mit 2:0 für sich entscheiden. Seit drei Partien wartet die Mannschaft aber auf einen Sieg.

Eintracht Frankfurt hofft auf Sieg gegen St. Pauli

Bei der Eintracht sieht die Situation derzeit etwas anders aus. Nach dem wichtigen Sieg in der Europa League gegen Standard Lüttich verloren die Hessen am Sonntag zwar gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:2, mischen aber immer noch oben in der Tabelle mit. Auf Spitzenreiter Gladbach haben die Hessen aktuell fünf Punkte Rückstand – und dass, obwohl sie auf Platz neun der Tabelle stehen. Die Bundesliga ist knapp und verrückt wie nie. Gegen die "Kiez-Kicker" aus Pauli hofft die Eintracht auf ein Sieg und ein Weiterkommen im DFB-Pokal.

Anpfiff der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC St. Pauli ist am Mittwoch, 30.10.2019, um 20.45 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Bundesligaspiel live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli: DFB-Pokal live auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie von Eintracht Frankfurt gegen den FC St. Pauli am 30.10.2019 live und in voller Länge.

Die Übertragung beginnt am Mittwochabend um 20.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport 4.

Kommentator des Spiels ist Torsten Kunde

Die Highlights des Spiels zeigt Sky in ihrer Sendung "Alle Spiele, alle Tore" am Mittwoch ab 22.45 Uhr auf dem Sender Sky Sport 2. Auch im Free-TV wird es in Anschluss an die Live-Übertragung des Spiels Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach in der ARD eine Zusammenfassung des Spiels zu sehen geben.

Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC St. Pauli am 30.10.2019 live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream bietet Sky nicht an



Sky-Kunden können den Live-Stream des Spiels über die Funktion "Sky Go" verfolgen



Die App „Sky Go“ gibt es sowohl für Apple-Geräte als auch für Android-Geräte



Wer kein Kunde bei Sky ist, kann das Spiel trotzdem mit einem Tagesticket sehen



Das "Sky-Ticket" kostet 9,99 Euro



Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli: Verfolgen Sie das Spiel im Live-Ticker

Wie schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen den FC St. Pauli? Verfolgen Sie das Spiel in unserem Live-Ticker.

Eintracht Frankfurt gegen FC St. Pauli: Stadion und Schiedsrichter

Schiedsrichter der Partie ist Matthias Jöllenbeck. Ihm zur Seite stehen Justus Zorn und Tim-Julian Skorczyk, Vierter Offizieller ist Eric Müller. Im DFB-Pokal wird die Videobeweis-Technik erst ab dem Achtelfinale eingesetzt, weshalb es keinen Videoschiedsrichter gibt.

Ausgetragen wird die Partie im ehrwürdigen Stadion am Millerntor, der Heimspiestätte des FC St- Pauli. Die Atmosphäre wird beim Aufeinandertreffen von Eintracht Frankfurt und dem FC St. Pauli sicher kaum zu toppen sein, denn beide Mannschaften sind deutschlandweit für ihre Anhängerschaften bekannt.