Europa League: So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen FC Salzburg im TV und Live-Stream

Eintracht Frankfurt muss in der Zwischenrunde der Europa League gegen den FC Salzburg ran. So sehen Sie das Hinspiel live im TV und im Live-Stream.

Frankfurt - Die Freude von Fans und Mannschaft von Eintracht Frankfurt war im Dezember riesengroß. Denn trotz der Niederlage im sechsten Gruppenspiel der Europa League gegen Vitoria Guimaraes überwinterten die Hessen im europäischen Wettbewerb. Jetzt wartet in der Zwischenrunde mit dem FC Salzburg vor allem für Trainer Adi Hütter ein emotionaler Gegner auf die SGE. Mit einem Sieg im Hinspiel im heimischen Stadion würde Eintracht Frankfurt auf jeden Fall einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.

Eintracht Frankfurt muss gegen FC Salzburg auf Martin Hinteregger verzichten

Eintracht-Trainer Adi Hütter muss neben den Langzeitverletzten auf jeden Fall auf Innenverteidiger Martin Hinteregger verzichten. Der 27-Jährige ist für das Hinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Salzburg Gelb-gesperrt.Darüber hinaus ist auch ein Einsatz von Mijat Gacinovic unsicher.* Der Mittelfeldmann ist erkrankt und droht deshalb auszufallen.

Anpfiff der Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Salzburg ist am Donnerstag, 20.02.2020, um 18.55 Uhr. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Eintracht Frankfurt gegen FC Salzburg: Europa League live bei DAZN

Der bezahlpflichtige Online-Streaming-Dienst DAZN überträgt die Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Salzburg am Donnerstag, 20.02.2020, live und in voller Länge.

Die Übertragung beginnt am Donnerstag, 20.02.2020, um 18.40 Uhr, Anpfiff der Partie ist um 18.55 Uhr.

Derzeit bietet DAZN sein Abonnement nach einem kostenlosen Probemonat zum Preis von 11,99 Euro im Monat.



Ein Jahresabo gibt es für 119,99 Euro.



Die DAZN-App gibt es für Apple-Geräte und Android-Geräte.



Eintracht Frankfurt gegen FC Salzburg: Europa League im Live-Stream von DAZN

Eintracht Frankfurt gegen FC Salzburg: Das Europa-League-Spiel im Live-Ticker

Sie können das Spiel nicht live im TV oder im Live-Stream verfolgen, wollen aber trotzdem nichts von der Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Salzburg verpassen? Wir haben die Lösung: Mit unserem Live-Ticker zum Spiel der SGE in der Europa League sind Sie immer bestens informiert.

Eintracht Frankfurt gegen FC Salzburg: Stadion und Schiedsrichter

Das Spiel findet im Waldstadion, der Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt, statt und wird – wie bei allen Spielen in der Europa League – am Donnerstag ausverkauft sein. Bei internationalen Spielen fasst das Stadion 48.000 Zuschauer.

Schiedsrichter der Partie ist Ali Palabiyik aus der Türkei. Der 38 Jahre alte Unparteiische pfeift am Donnerstag sein achtes Spiel in der Europa League. Ihm zur Seite stehen Ceyhun Sesigüzel und Serkan Olguncan. Vierter Offizieller ist Hüseyin Göcek. An den Bildschirmen sitzt Massimiliano Irrati aus Italien.

Das Schiedsrichtergespann für #SGESAL steht fest!

‍♂️ Ali Palabiyik (TUR)

Ceyhun Sesiguzel (TUR)

Serkan Olguncan (TUR)

4⃣ Hüseyin Göcek (TUR)

Massimiliano Irrati (ITA)#SGEuropa #SGE pic.twitter.com/E6qD8nbqNM — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 18, 2020

