Bundesliga: So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg live im TV

Zwölfter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Eintracht Frankfurt empfängt den VfL Wolfsburg. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr. So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Frankfurt - Nach der Länderspielpause steht der 12. Spieltag der Bundesliga an. Eintracht Frankfurt empfängt den VfL Wolfsburg in der heimischen Commerzbank Arena. Nach den Niederlagen in der Europa League bei Standard Lüttich und in der Liga beim SC Freiburg will das Team von Adi Hütter wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Eintracht Frankfurt: Abraham und Fernandes fehlen

Bei der SGE fehlen die gesperrten Gelson Fernandez und David Abraham. Eintracht Frankfurt legte gegen die Sechs-Spiele-Sperre gegen Abraham Protest ein, der aber keinen Erfolg hatte. Damit ist der Argentinier erst wieder im neuen Jahr spielberechtigt. Wieder an Bord ist dafür Innenverteidiger Almany Toure, der seine Verletzung auskuriert hat. Er zog sich im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen eine Sehenverletzung zu und musste einige Wochen pausieren. Adi Hütter kann aus dem Vollen schöpfen, alle Profis kamen unversehrt von ihren Nationalmannschaften zurück und sind bereit für das Spiel gegen Wolfsburg.

Die Wölfe haben aktuell eine Durststrecke. Nachdem sie die ersten 13 Pflichtspiele ohne Niederlage geblieben sind, setzte es zuletzt vier Pleiten in Folge. Auf einen Sieg warten die Niedersachsen seit sieben Partien. Das Selbstbewusstsein dürfte also etwas angekratzt sein vor dem Gastspiel in Frankfurt. Positive Nachrichten gibt es aber auch: Die Langzeitverletzten Casteels, Schlager und Ginczek stießen in der Länderspielpause wieder zur Mannschaft und sind am Wochenende eine Option für den Kader.

Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga live auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie von Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg am 23.11.2019 live.

Die Übertragung der Partie beginnt am Samstag um 15.15 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga.

Die Highlights der Partie können etwa 40 Minuten nach Ende des Matches beim Online-Streaming-Dienst Dazn angeschaut werden.

Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg: Bundesliga im Live-Stream von Sky

Pay-TV-Sender Sky zeigt das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg am 23.11.2019 live im Internet.

Sky bietet keinen kostenlosen Live-Stream an.

Kunden von Sky haben die Möglichkeit, den Live-Stream der Partie über "Sky Go" zu sehen.

Die App „Sky Go“ gibt es sowohl für Android-Geräte als auch für Apple-Geräte.

Auch Nicht-Abonnenten von Sky können das Spiel sehen. Dafür ist ein Tagesticket von Sky nötig. Der Preis dafür liegt bei 9,99 Euro.

Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg: Die Partie im Live-Ticker

Wie schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen die "Wölfe"? Verfolgen Sie das Spiel in unserem Live-Ticker.

(smr)