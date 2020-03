Eintracht Frankfurt: Geisterspiel - So bekommen Sie Ihr Geld zurück

Die Coronavirus-Epidemie erreicht den Fußball: Viele Spiele finden ohne Zuschauer statt. So bekommen Sie den Preis Ihres Tickets erstattet.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt spielt am Donnerstag ohne die Unterstützung der Fans gegen den FC Basel. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bleiben die Ränge des Waldstadions am Donnerstagabend leer. Viele Eintracht-Fans, die sich auf eine magische Pokalnacht gefreut hatten, fragen sich nun, was mit ihren Tickets passiert.

Die gute Nachricht im Coronavirus-Chaos: Tickets für das Spiel gegen den FC Basel werden zurückerstattet. Eintracht Frankfurt zahlt jedem Ticketbesitzer den Preis seines Tickets zurück. Das teilte der Verein auf seiner Webseite mit.

Eintracht Frankfurt: Tickets gegen FC Basel werden zurückerstattet

Die Erstattung des Ticketpreises erfolgt über die Ticketbörse. Dort muss der jeweilige Ticketbesitzer sein Ticket einstellen. Das ist ab Freitag, 13.03.2020, möglich, also erst nach dem Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel. Bis zum 27.03.2020 können Fans ihre Tickets zurückgeben.

Wichtig: Tickets, die bereits vor dem Spieltag in die Ticketbörse eingestellt wurden, werden durch Eintracht Frankfurt zunächst wieder aus der Ticketbörse entfernt und müssen erneut eingestellt werden.

Der Preis des Tickets wird innerhalb von 14 Tagen per Überweisung erstattet. Auf Wunsch ist es auch möglich, einen Gutschein zu erhalten. Bearbeitungs- und Versandkosten werden nicht erstattet, wie Eintracht Frankfurt mitteilt.

Coronavirus-Pandemie: Tickets zurückerstatten für Geisterspiele

Wer nicht die Ticketbörse nutzen möchte, kann das Ticket auch direkt an Eintracht Frankfurt schicken. Der Verein hat dafür ein Rückerstattungsformular bereitgestellt. Das ausgefüllte Formular kann der Besteller des Tickets oder der Rechnungsempfänger ab dem 13.03. bis zum 27.03.2020 an die Eintracht schicken.

Auch wenn das Heimspiel gegen den FC Basel wie geplant mit Zuschauern stattfindet, sensibilisiert Eintracht Frankfurt die Besucherinnen und Besucher für eigenverantwortliches Handeln. Alles dazu, und zum Procedere der Ticket-Rückerstattung, gibt's hier ⤵️https://t.co/oSkdGMYt9w — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 11, 2020

Die Adresse lautet Eintracht Frankfurt Fußball AG, Zuschauerservice, Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main. Das Geld landet dann innerhalb von 30 Tagen per Überweisung auf dem angegebenen Bankkonto. Bearbeitungs- und Versandkosten werden nicht erstattet.

Fans von Eintracht Frankfurt, die Tickets für die sogenannte Businnessclass haben, sollen sich nach Angaben des Vereins an die Team Hospitality unter hospitality@eintrachtfrankfurt.de wenden.

Von Steffen Herrmann

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Basel wird nun doch ohne Zuschauer ausgetragen werden, wie die Stadt Frankfurt bestätigte.

