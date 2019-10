Sebastien Haller begeistert in England - dieser Abgang schmerzt die SGE

Sebastien Haller wechselte im Sommer von Eintracht Frankfurt zu West Ham United. Dort überzeugte er auf Anhieb und wird zum Star.

Frankfurt/London - In der letzten Saison sorgte die sogenannte "Büffelherde" nicht nur in der Bundesliga, sondern in ganz Europa für Schlagzeilen. Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller trafen Spiel für Spiel und katapultierten Eintracht Frankfurt bis ins Halbfinale der UEFA-Europa League. Dass es nach der Spielzeit Angebote europäischer Top-Clubs für die drei Angreifer geben wird, war keine Überraschung. Die Fans hofften, dass wenigstens einer der Torjäger bleiben würde, aber nach Haller und Jovic verließ schließlich auch noch Rebic den Verein.

Luka Jovic, der zu Real Madrid wechselte, hat einen schwierigen Stand in Spanien. Mittlerweile schießt sich sogar die Presse auf den Stürmer ein, der nach wie vor auf seine ersten Tor für die "Königlichen" wartet. Bei Ante Rebic, den es zum AC Mailand zog, läuft es nur wenig besser. Der Kroate ist ebenfalls noch ohne Treffer für seinen neuen Verein. Obwohl der Traditionsclub in der Krise steckt und im Niemandsland der Tabelle steht, muss Rebic auf der Bank schmoren.

Eintracht Frankfurt: Haller überzeugt bei neuem Verein

Der einzige, der bei seinem neuen Verein überzeugt, ist Sebastien Haller. Bei West Ham United schlug er direkt ein und ist aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Von Tag eins an ist der Franzose gesetzt bei den "Hammers" und zahlt das Vertrauen mit Toren zurück. In sieben Partien konnte er bereits vier Treffer erzielen, unter anderem ein spektakuläres Tor per Fallrückzieher gegen den FC Watford.

Sein Trainer bei West Ham, Manuel Pellegrini überschüttete Haller mit Lob und bezeichnete ihn kürzlich als "kompletten Spieler". Sollte Haller weiterhin in dieser Art und Weise überzeugen, werden schon bald Angebote englischer Spitzenvereine kommen. Mittelfristig will der Franzose Champions League spielen, was mit West Ham aber nicht realistisch ist.

Eintracht Frankfurt: Hallers Wechsel schmerzt

Sebastien Haller konnte sich nach seinem Wechsel von Frankfurt nach England noch einmal steigern und seine Entwicklung ist längst nicht abgeschlossen. Seine Stärken im Sturmzentrum fehlen der Eintracht, weshalb dieser Abgang mehr schmerzt als die Wechsel von Rebic und Jovic.

