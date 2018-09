So sehen Sie Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 live im TV und im Livestream

Am sechsten Bundesliga-Spieltag empfängt die Eintracht Hannover 96. Wie Sie das Spiel live im TV und im Livestream sehen können, erfahren Sie in unserem TV-Guide.

Frankfurt - Die Niederlage bei Borussia Mönchengladbach war für Adler-Fans nicht schön anzusehen: Die Frankfurter Eintracht hat verdient 1:3 verloren und befindet sich nun auf dem 15. Tabellenplatz der Bundesliga. Am Sonntag empfangen die Adler von Trainer Adi Hütter (48) Hannover 96 in der Commerbank-Arena (Anpfiff ist um 15.30 Uhr) und stehen somit schon unter Druck: Holt die Eintracht erneut keine Punkte, droht der Mannschaft der Absturz auf den Relegations- oder gar einen Abstiegsplatz. Denn der Gegner aus Niedersachsen sitzt der Eintracht auf Platz 16 im Nacken.

Eintracht Frankfurt - Hannover 96: Beide Mannschaften haben bislang nicht in die Saison gefunden

Auch der letzte Auftritt der 96er verlief enttäuschend - in den heimischen Gefilden musste das Team unter André Breitenreiter eine 1:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim einstecken. Allgemein enttäuscht Hannover 96 bislang seine Fans, denn der Verein steht auf der Tabelle sogar noch einen Platz hinter der Eintracht und konnte noch kein Spiel für sich entscheiden. Beide Vereine wissen also genau, wie sehr sie die Punkte brauchen - was die Partie am Sonntag umso spannender macht.

Ein großer Hoffnungsschimmer für die Adler-Anhänger: Die Rückkehr von Mittelfeldspieler Lucas Torro möchte Adi Hütter am Freitag nicht ausschließen. Außerdem könnte der kroatische Nationalspieler Ante Rebic gegen Hannover 96 am Sonntag von Anfang an auf dem Feld stehen. Nachdem der Publikumsliebling seine Verletzung auskuriert hatte, wurde er gegen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach bisher nur eingewechselt - doch "in den Planungen für das Spiel" seiRebic in der Anfangsformation für Hütter definitiv ein Thema.

Wie Sie das Spiel Eintracht Frankfurt - Hannover 96 am Sonntag live im Fernsehen und im Livestream sehen, verraten wir Ihnen in unserem TV-Guide.

Eintracht Frankfurt - Hannover 96: Bundesliga im extratipp.com-Liveticker

Ganz sicher komplett kostenlos und live: Unser extratipp.com*-Liveticker

Wir tickern die Partie von Eintracht Frankfurt - Hannover 96 am Sonntag live - los geht es eine halbe Stunde vor Anpfiff

Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96: Die Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie in Frankfurt live und in voller Länge

zeigt die Partie in Frankfurt live und in voller Länge Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 wird am Sonntag ab 15 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga 1 übertragen

Eintracht Frankfurt - Hannover 96: Die Bundesliga am Sonntag im Livestream bei Sky Go

Wer Sky-Kunde ist, kann den Kick Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 über das Streamingportal Sky Go verfolgen

Kunden brauchen dafür ein gültiges Sky-Abo mit Bundesliga-Paket, denn auch Sky Go ist nicht kostenlos

Die Sky-Go-App gibt es bei iTunes (iOS) und im Google Play Store (für Android)

Wichtig: An genügend Datenvolumen denken, denn Livestreams können das Datenpaket ganz schnell verbrauchen. Wir empfehlen für eine gute WLAN-Verbindung in der Nähe

Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96: Die Bundesliga im Livestream ohne Sky Go

Es gibt im Netz viele Möglichkeiten, das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 im Livestream zu verfolgen - diese sind aber laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs illegal

Ton- und Bildqualität dieser Portale sind meist sehr schlecht - außerdem gibt es viel zu viel Werbung

Eintracht Frankfurt - Hannover 96: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt 40 Minuten nach dem Spiel die Highlights der Partie Eintracht Frankfurt - Hannover 96

Hier können Sie ein DAZN-Abonnement abschließen (Partnerlink). Der erste Monat ist für Neukunden kostenlos, danach sind es 9,99 pro Monat. Das Angebot ist monatlich kündbar.

Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96: Die Bundesliga-Highlights im Free-TV sehen

Nach wie vor halten die öffentlich-rechtlichen Sender, sprich ARD und ZDF, dieRechte an den Zusammenfassungen aller Bundesliga-Begegnungen

Allerdings dürfen nur ARD und die dritten Programm ab 21.15 Uhr Highlights des Spiels Eintracht Frankfurt gegen Hannover 96 zeigen

Der Hessische Rundfunk zeigt um 21.45 Uhr die "Sportschau Bundesliga", um 22.05 Uhr beginnt das "Heimspiel"

Eintracht Frankfurt - Hannover 96: Die Bundesliga am Sonntag live bei Amazon Prime Music hören

Bei Amazon gibt es das Spiel der Frankfurter gegen Hannover als Einzelspiel zu hören

Die Nutzung von Amazon Prime Music ist nicht kostenlos. Amazon-Prime-Kunden zahlen 7,99 Euro im Monat, Nicht-Mitglieder zahlen 9,99 Euro pro Monat