Transfer-Ticker: Eintracht Frankfurt ist heiß auf 15-Millionen-Mann aus Spanien

Alle Transfers von Eintracht Frankfurt: Die SGE will ihr Team verstärken. Ein Stürmerstar aus Frankreich steht im Fokus, ebenso wie ein 15-Millionen-Mann aus Spanien.

Marc Stendera ist auf dem Absprung

Sebastien Haller ist bei Manchester United im Gespräch

Holt die SGE einen Spieler von Lyon?

SGE mit Interesse an Dejan Joveljic?

Update, 11. Juni, 16.37 Uhr: Eintracht Frankfurt zeigt laut spanischen Medienberichten Interesse an Offensivspieler Alfonso Pedraza (23) vom FC Villarreal. Sein Vertrag in La Liga hat noch eine Laufzeit bis 2021, als Ablösesumme sind 15 Millionen Euro im Gespräch. Nach dem Verkauf des Serben Luka Jovic für 70 Millionen Euro an den spanischen Rekordmeister Real Madrid suchen die Hessen Verstärkungen im Offensivbereich.

Transfer-Ticker: Eintracht will Stürmerstar von Spitzenteam - Wie groß ist die Chance?

Update, 11. Juni, 10.22 Uhr: Einem Bericht der „L’Equipe“ zufolge liegt die Eintracht bei der Verpflichtung von Bertrand Traoré von Olympique Lyon auf der Lauer. Der Angreifer aus Burkina Faso, der auch rechts und links am Flügel spielen kann, wurde schon vor zwei Jahren mit Bundesligaklubs (Hoffenheim, Schalke, Leipzig) in Verbindung gebracht. Aktuell soll auch Bayer Leverkusen Interesse am noch bis 2022 in Lyon unter Vertrag stehende Stürmer zeigen.

+ Eintracht Frankfurt hat Interesse an Bertrand Traoré von Olympique Lyon © dpa

Update, 8. Juni, 11.30 Uhr: Nach einem Bericht von Sport1 soll ein Landsmann des zu Real Madrid gewechselten Torjägers Luka Jovic im Fokus von Eintracht Frankfurt stehen. Der Europa-League-Teilnehmer ist angeblich am 19-jährigen Dejan Joveljic von Roter Stern Belgrad interessiert. Laut Sport1 fordert Roter Stern eine Ablöse in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Fadil Ramadani, Berater von Jovic, Ante Rebic, Mijat Gacinovic und Filip Kostic, soll bei dem Transfer seine Finger im Spiel haben.

Eintracht an Ruben Pardo von Real Sociedad interessiert

Update, 7. Juni, 13.44 Uhr: Die Eintracht ist auf der Suche offenbar auf der Suche nach Verstärkungen fündig geworden. Laut "Mundo Deportivo" ist die SGE an Ruben Pardo von Real Sociedad interessiert. Der 26-Jährige hat noch Vertrag bis 2020 und würde Ablöse kosten. Pardo spielt seit der Jugend für Sociedad.

Update, 7. Juni, 11.15 Uhr: Luka Jovic ist schon weg, folgt nun auch Ante Rebic? Angeblich ist der italienische Spitzenklub Inter Mailand an dem Kroaten interessiert.

Update, 6. Juni, 11.18 Uhr: Eintracht Frankfurt soll an einem Mittelfeldspieler vom FC Barcelona interessiert sein. Konkret handelt es sich um Rafinha, den Bruder des FC-Bayern-Stars Thiago, berichtet die spanische Zeitung "Mundo Deportivo". Der 26-Jährige spielt schon seit seiner Jugend für den FC Barcelona, konnte sich aber nie richtig durchsetzen. Zuletzt war er 2018 für ein halbes Jahr an Inter Mailand ausgeliehen, konnte sich aber auch dort nicht durchsetzen.

Dennoch ist Rafinha mit großem Talent gesegnet. Derzeit erholt er sich allerdings von einem Kreuzbandriss. Eintracht Frankfurt hat deshalb also keine Eile, aber auch keinen große Konkurrenz auf dem Transfermarkt. Rafinha ist derzeit laut transfermarkt.de rund 15 Millionen Euro wert. Eine Verpflichtung oder Leihe könnte Eintracht Frankfurt weiter bringen. Fraglich ist jedoch, ob Rafinha sein Glück nicht bei einem für ihn größeren Club suchen wird.

SGE verliert Talent an 1. FC Nürnberg

Update, 5. Juni, 12.35 Uhr: Eintracht Frankfurt verliert Noel Knothe an den 1. FC Nürnberg. Der talentierte Verteidiger (20) verlässt die SGE und schließt sich nach exklusiven Informationen der Frankfurter Rundschau der 2. Mannschaft der Franken an. Knothe war zuletzt an den FC Pipinsried ausgeliehen, wo er zwölf Spiele machte. In Frankfurt hatte der Abwehrspieler keine Perspektive.

Update, 5. Juni, 10.56 Uhr: Nach dem Abgang von Luka Jovic droht Eintracht Frankfurt den nächsten Top-Stürmer zu verlieren. Sebastien Haller steht auf dem Zettel von Manchester United. Doch der Wechsel hängt von einem unkalkulierbaren Detail ab.

Leihspieler kehrt zur SGE zurück - hat er dort überhaupt eine Perspektive?

Update, 5. Juni, 10.02 Uhr: Wie geht es mit Marijan Cavar von Eintracht Frankfurt weiter? Der Mittelfeldspieler ist derzeit zum kroatischen Erstligisten NK Osije ausgeliehen, hat dort aber keine Zukunft. "Marijan Cavar, Ezekiel Henty und Tamba M'Pinda haben ihre Leihen beendet, die drei sind also nicht mehr in unseren Planungen", erklärte Alen Petrović, Sportdirektor des kroatischen Erstligisten, der lokalen Tageszeitung "Glas Slavonije".

Cavars Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft noch bis 2021. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass der Spieler dort eine Zukunft hat.

Update, 5. Juni, 9.35 Uhr: Der sich lange andeutende Wechsel von Luka Jovic von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid ist fix. Doch wie hoch genau ist die Ablösesumme? Die gut informierte Frankfurter Rundschau berichtet, dass Real Madrid mehr als 70 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Topangreifer berappen muss.

Rund 50 Millionen Euro bleiben in der Kasse des Bundesligisten vom Main hängen – der Rest, mehr als 30 Prozent der ursprünglichen Summe, fließt zu Jovics vorherigem Verein, Benfica Lissabon.

Eintracht Frankfurt: Geht Marc Stendera schon in dieser Woche?

Update, 4. Juni, 9.08 Uhr: Verlässt Marc Stendera Eintracht Frankfurt schon in der kommenden Woche? Viele Clubs sind heiß auf den Mittelfeldspieler. Heißester Kandidat ist der Hamburger Sportverein, der den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hat.

Auch der 1. FC Köln ist wieder an Stendera dran. Sportdirektor Armin Veh gilt als großer Führsprecher des Mittelfeldspielers. Ebenfalls könnten sich der SC Freiburg und Hannover 96 eine Verpflichtung vorstellen.

Update, 3. Juni, 12.06 Uhr: Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Stürmer Luka Jovic zu Real Madrid nimmt weiter Gestalt an. Der Stürmer und die Königlichen sollen sich laut der vereinsnahen spanischen Zeitung "Marca" schon über einen Wechsel einig sein. Jetzt steht nur noch die SGE dem Wechsel von Luka Jovic zu Real Madrid im Weg - doch die Königlichen machen einen großen Schritt auf die SGE zu. Der Wechsel von Luka Jovic zu Real Madrid soll wohl schon diese Woche perfekt gemacht werden.

Eintracht Frankfurt gibt Gebot für Kevin Trapp ab

Update, 3. Juni, 10.31 Uhr: Eintracht Frankfurt steigt mit einem ersten Millionen-Angebot in den Poker um Kevin Trapp ein. Die SGE soll nach Informationen von Sky ein erstes offizielles Angebot bei Paris St. Germain für den Keeper abgegeben haben.

Dieser war für ein Jahr nach Frankfurt ausgeliehen, könnte sich aber einen langfristigen Verbleib bei der Eintracht vorstellen. Das Problem für die SGE: Paris St. Germain plant mit Trapp, würde seinen Vertrag sogar gern verlängern

Update, 31. Mai, 20.39 Uhr: Die Kaderplanung bei Eintracht Frankfurt läuft auf Hochtouren. Holt die SGE einen polnische Nationalspieler? Das italienische Online-Portal „calciomercato“ berichtet zumindest, dass die Hessen an Bartosz Bereszynski von Sampdoria Genua interessiert sind. Der Rechtsverteidiger könnte ein Backup für Dauerläufer Danny da Costa sein.

Dafür wäre er jedoch recht teuer. Er ist laut transfermarkt.de rund 12 Millionen Euro wert -ein stattlicher Preis für einen Rotationsspieler. Dennoch muss die SGE auf dieser Position aktiv werden. Neben Eintracht Frankfurt soll ebenfalls Fortuna Düsseldorf an dem Spieler interessiert sein. Wechselwahrscheinlichkeit: 50 Prozent.

Ist Kevin Trapps Abschied bei der SGE schon besiegelt?

Update, 31. Mai, 18.03 Uhr: Steht Kevin Trapps Abschied von Eintracht Frankfurt schon fest? Der Keeper postet eine verdächtige Instagram-Story. Der Keeper befindet sich nach der China-Reise im Urlaub und macht diesen wohl in Paris.

Trapp postete nämlich einen künstlerisch verzierten Cappuccino in seiner Instagram-Story, doch die Ortsmarke macht stutzig. Dort steht nämlich in dicken, bunten Lettern "Paris, France" geschrieben. Bereitet sich der Torhüter schon auf seine Rückkehr zu Thomas Tuchel und PSG vor? Vieles spricht dafür.

Update, 31. Mai, 10.33 Uhr: Wie der "Kicker" berichtet, wechselt Eduard Löwen zum FC Augsburg. An dem deutschen U21-Nationalspieler hatte auch die SGE Interesse.

+ Eduard Löwen hat der Eintracht scheinbar einen Korb gegeben © Swen Pförtner/dpa

Zeichen stehen bei Luka Jovic auf Abschied

Update, 29. Mai, 13.51 Uhr: Bei Luka Jovic und Eintracht Frankfurt stehen die Zeichen vermutlich auf Abschied. Nachdem Jovic selbst die Wechselgerüchte angeheizt hat und sein Berater ihn in ganz Europas anbot, kommt nun der nächste Schritt. Der Stürmer räumte nach Informationen der "Bild"-Zeitung seinen Spint aus. Hat er schon mit der Eintracht abgeschlossen?

Update, 29. Mai, 13.11 Uhr: Eintracht Frankfurt und Branimir Hrgota gehen getrennte Wege. Wie zu erwarten warm verlässt der Stürmer die SGE. Sein Vertrag wurde nicht verlängert, er wechselt ablösefrei. Wohin es Hrgota zieht, ist unklar.

Hat Eintracht Frankfurt noch Chancen bei Max Kruse?

Update, 29. Mai, 12.20 Uhr: Die Eintracht hatte wohl Interesse an Max Kruse von Werder Bremen. Dieser soll aber angeblich vor einem Engagement bei Fenerbahce Istanbul stehen, wie die Hessenschau berichtet. Im Gespräch ist ein Jahresgehalt von rund sechs Millionen Euro. Das kann und wird die SGE nicht zahlen.

Update, 28. Mai, 16.51 Uhr: Martin Hinteregger will unbedingt bei Eintracht Frankfurt bleiben. Doch der FC Augsburg hat viele Interessenten - und pokert um die Ablösesumme. "Es sind sehr viele Interessenten da. Wir halten uns aber an die Fakten. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Es wird in den nächsten Wochen Gespräche geben, aber es ist noch nichts entschieden", erklärte Geschäftsführer Sport, Stefan Reuter, der Augsburger Allgemeine.

Holt Eintracht Frankfurt Heinz Lindner zurück?

Update, 28. Mai, 15.18 Uhr: Die Torhüterfrage bei Eintracht Frankfurt für die kommende Saison ist noch ungeklärt. Vieles hängt vom Verbleib von Kevin Trapp bei der SGE ab. Doch er hat seine Wohnung schon gekündigt und sein Berater hat ihn in halb Europa angeboten. Eintracht Frankfurt dürfte also nicht überrascht sein, wenn es auf der Position des Keepers Handlungsbedarf gibt. Kommt es vielleicht sogar zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten?

Seit Tagen geistert der Name Heinz Lindner in den Eintracht-Foren herum. Wie das fannahe Online-Magazin sge4ever.de berichtet, hat sich der Österreicher seit seinem Abgang zu den Grashopper Zürich menschlich und spielerisch weiterentwickelt. Er war Kapitän und Führungsfigur beim Schweizer Traditionsverein. Nach dem Abstieg läuft sein Vertrag aus. Doch würde er wirklich zur SGE wechseln? An den letzten Kampf um die Torhüterposition dürfte er keine guten Erinnerungen haben: Gegen Lukas Hradecky zog er klar den Kürzeren und war bei vielen seiner wenigen Einsätze für einen Patzer gut. Damals wollte Lindner unbedingt die SGE verlassen, unwahrscheinlich dass er einen zweiten Anlauf wagt. Wechselwahrscheinlichkeit: 15 Prozent.

Eintracht ist heiß auf Sturm-Juwel von Real Madrid

Update, 28.05. 08.02 Uhr: Hat die Eintracht einen möglichen Nachfolger für Luka Jovic gefunden? Interesse soll an Pedro Ruiz Delgado von Real Madrid bestehen. Er ist ein 19 Jahre alter Mittelstürmer, 1,96 Meter groß, den sie in Madrid schon mit dem jungen Zlatan Ibrahimovic vergleichen. Der Spanier, der bisher in der A-Jugend und der zweiten Mannschaft spielte, in der Youth League in acht Partien sieben Tore (alle 52 Minuten eins) machte, gilt als Talent, das aber auch gefördert und gefordert werden muss .

Update, 27. Mai, 16.48 Uhr: Trennen sich die Wege von Luka Jovic und Eintracht Frankfurt schon bald? Der Stürmer selbst heizt Wechselgerüchte an, nun schaltet sich auch sein Berater ein. Dieser bietet nämlich nach Informationen der "Bild"-Zeitung den Stürmer bei mehreren europäischen Topclubs an - darunter Paris St. Germain. Der Berater forciert so einen Wechsel des SGE-Stürmers.

Transfer-News: Bleibt Martin Hinteregger bei Eintracht Frankfurt?

Update, 27. Mai, 09.45 Uhr: Bleibt Martin Hinteregger bei Eintracht Frankfurt? Die Anzeichen für einen Wechsel zur SGE verdichten sich. Beide Seiten würden gern zusammen arbeiten, der Verteidiger fühlt sich in Hessen und bei der Eintracht wohl. Deshalb plant er nach Informationen der "Bild"-Zeitung einem Umzug nach Frankfurt. Er will im Stadtteil Riedberg heimisch werden.

Update, 24. Mai, 11.54 Uhr: Gibt Sebastien Haller von Eintracht Frankfurt dem Lockruf aus der Premiere League nach? West Ham United ist auf der Suche nach einem neuen Neuner, und hat laut dem Online-Portal Football.London mit Sebastien Haller den passenden Kandidaten gefunden. Kann die Eintracht den Franzosen halten?

Verpflichtet Eintracht Frankfurt Harry Wilson vom FC Liverpool?

Update, 24. Mai, 10.15 Uhr: Angelt sich Eintracht Frankfurt ein Talent vom FC Liverpool? Die SGE pflegt gute Beziehungen zum Club von Trainer Jürgen Klopp und soll laut "Sky Sports" ein Auge auf Eigengewächs Harry Wilson geworfen haben. Der walisische Nationalspieler ist zurzeit noch an den englischen Zweitligisten Derby County ausgeliehen.

Der Rechtsaußen ist aber heiß begehrt. Der FC Southampton, Newcastle United, Brighton & Hove Albion sowie der FC Augsburg und Hertha BSC Berlin sollen an einer Verpflichtung interessiert sein. Liverpool fordert außerdem 28,5 Millionen Euro für einen Verkauf des 22-Jährigen. Diese Summe wird Eintracht Frankfurt sicherlich nicht bezahlen, ein Leihgeschäft ist daher wahrscheinlicher.

Update, 24. Mai, 9.07 Uhr: Martin Hinteregger würde gern bei Eintracht Frankfurt bleiben. Die SGE und der FC Augsburg verhandeln gerade, aber noch nicht mit dem Gewünschten Erfolg für die Hessen. Kann die Eintracht Hinteregger halten? „Die Gespräche mit Augsburg ziehen sich hin und sind nicht einfach. Letztlich ist es eine wirtschaftliche Entscheidung. Wir werden keine dummen Dinge tun“, sagte er Sportvorstand Fredi Bobic im Interview auf der Website von Eintracht Frankfurt.

Alex Meier verlässt den FC St. Pauli

Update, 23. Mai, 15.33 Uhr: Das kurze Gastspiel von Alex Meier bei FC St. Pauli ist schon wieder vorbei. Der Fußballgott verlässt den Kietzclub und ist fortan vereinslos. Als mich der FC St. Pauli in der Winterpause fragte, ob ich helfen kann, habe ich schon wegen meiner Vergangenheit gerne zugesagt. Es war eine tolle Erfahrung und ich danke allen St. Pauli-Fans für die Unterstützung“, erklärte Alex Meier.

Update, 23. Mai, 15.28 Uhr: Verlässt Sebastien Haller Eintracht Frankfurt? Ein klares Bekenntnis von ihm selbst gibt es nicht. Auch Sportvorstand Fredi Bobic macht mit einer überraschenden Aussage von sich reden. Über die Büffelherde sagte er in der Bild-Zeitung: "Also aus finanziellen Gründen müssen wir nicht mal einen verkaufen. Aber aus Vernunftsgründen kann alles passieren. Natürlich kann es sein, dass wir alle drei verlieren."

In diesem Fall bleibt Ante Rebic bei der SGE

Update, 22. Mai, 19.48 Uhr: Für Ante Rebic hängt der Verbleibt bei Eintracht Frankfurt an einem pikanten Detail: „Wenn wir uns für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren, bleibt Ante. Sicher“, erklärte Filip Kostic der „Bild“-Zeitung. Doch woher weiß Kostic eigentlich, was Rebic denkt? Er, Rebic, Jovic und Mijat Gacinovic sind gut befreundet und verbringen nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz viel Zeit miteinander.

Update, 22. Mai, 14.04 Uhr: Bleibt Luka Jovic doch bei Eintracht Frankfurt? Immer mehr Fakten sprechen dafür. Nach dem scheinbar geplatzten Wechsel zu Real Madrid stehen die Chancen auf einen Verbleib des Stürmers immer besser. Ein großer Pluspunkt der SGE ist die tiefe Freundschaft zu den Teamkollegen Filip Kostic, Mijat Gacinovic und Ante Rebic.

Barcelona will Supertalent verkaufen - Eintracht kämpft um ihn

Update, 22. Mai, 12.06 Uhr: Der 20-jährige Marc Cucurella vom FC Barcelona ist in den Fokus von Eintracht Frankfurt gerückt. Die spanische Zeitung "Sport" berichtet vom Interesse der Eintracht und Borussia Mönchengladbach. In der gerade zu Ende gegangenen Saison war der Außenbahnspieler von Barca an den SD Eibar ausgeliehen, wo er auf 31 Einätze in der Liga kommt. Der Preis dürfte bei acht bis zehn Millionen Euro liegen.

Update, 21. Mai, 17.20 Uhr: Das Wechseltheater um Luka Jovic zwischen Eintracht Frankfurt und Real Madrid geht weiter. Der Transfer zu den Königlichen droht sogar zu platzen, weil sich beide Teams nicht auf eine Ablösesumme einigen können. Demnach will die SGE die gigantische Summe von 100 Millionen Euro, die Real aber nicht bezahlen möchte.

Danny Blum verlässt Eintracht Frankfurt

Update, 21. Mai, 15.23 Uhr: Danny Blum verlässt Eintracht Frankfurt. Der Offensivspieler wechselt nach seiner Ausleihe an den spanischen Zweitligisten UD Las Palmas in die 2. Bundesliga zum VfL Bochum. Bei Eintracht Frankfurt hatte Blum noch einen Vertrag bis 2020. Es war also die letzte Chance für die SGE, eine Ablöse zu generieren.

Update, 21. Mai, 12.10 Uhr: Eintracht Frankfurt verliert ein vielversprechendes Talent an den Hamburger SV. Juniorennationalspieler ​Jean Patrice Kabuya (19) wechselt ablösefrei zum Zweitligist. Das teilte der Spieler in den Sozialen Netzwerken mit. Für die deutsche U16-Nationalmannschaft kam der in Wiesbaden geborene und bei der SGE ausgebildete Kabuya zweimal zum Einsatz. Kabuya, der einen Vertrag bis 2021 unterzeichnet hat, ist vorerst für die Regionalliga-Mannschaft des HSV eingeplant.

Frust bei Jetro Willems ist groß: Geht der Verteidiger?

Update, 21. Mai, 11.56 Uhr: Jetro Willems ist bei Eintracht Frankfurt gefrustet. Der Linksverteidiger kommt bei der SGE nicht so zum Zug, wie er gern möchte. Derzeit ist er nur zweite Wahl hinter Filip Kostic oder im Mittelfeld, wo er sich nach eigenen Angaben überhaupt nicht wohlfühlt. Deshalb will Jetro Willems die SGE verlassen. Im Gespräch sind derzeit der AS Rom und Newcastle United.

Update, 21. Mai, 10.44 Uhr: Hat Eintracht Frankfurt noch Chancen bei Kevin Trapp? Im Poker um den Nationaltorhüter ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn: Trapp kann sich sehr gut einen Verbleibt bei der SGE vorstellen. Doch seine Zukunft hat er nicht selbst in der Hand, weil er noch bis 2020 in Paris unter Vertrag steht. Kevin Trapps Berater macht derweil mit einer brisanten Aktion von sich reden.

Transfer-Ticker: Vertrauter mit brisanter Aussage - geht Ante Rebic?

Update, 20. Mai, 10.24 Uhr: Keine Frage, Ante Rebic fühlt sich in Frankfurt wohl. Doch schon in diesem Sommer könnte er die Frankfurter Eintracht verlassen, andere Clubs locken mit einem deutlich höheren Gehalt und noch mehr Renommee.

+ Wie geht es für Ante Rebic weiter? © Archivbild: Uwe Anspach/dpa

Rebics Landsmann und Kumpel Ivica Olic schaute sich mehrmals seine Spiele in der Frankfurter Arena an, sagte zur Bild-Zeitung: „Bis jetzt hat Ante noch gar nichts gesagt, dass er weg will. Er hat noch lange Vertrag. Aber wenn was Gutes kommt, was ihn reizt und wo er noch mehr erreichen kann, wird er darüber nachdenken. Aber das wird jeder verstehen. Wenn er bleibt, wird er bei der tollen Atmosphäre auch Spaß haben.“

Letzten Sommer hatte die Eintracht lange und am Ende auch erfolgreich um eine Vertragsverlängerung des kroatischen Nationalspielers gekämpft. Damals aber wussten die Hessen schon, dass sie Rebic schon in diesem Sommer verlieren könnten – und danach sieht es derzeit aus.

Update, 20. Mai, 09.13 Uhr: Wir wollen es wissen: Wer war der beste Eintracht-Spieler der Saison 2018/19? Stimmen Sie jetzt ab!

Schneller Wechsel? Hinteregger erhöht Druck auf FC Augsburg - ein Detail stört ihn massiv

Update, 19. Mai, 16.32 Uhr: Verlässt Sebastien Haller Eintracht Frankfurt? Seine Zukunft bei der SGE ist nicht so sicher, wie viele zu glauben schienen. In einem Interview macht der Stürmer eine brisante Aussage.

Update, 19. Mai, 09.12 Uhr: Der ausgeliehene Abwehrspieler Martin Hinteregger pocht massiv auf einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt. Dies erklärte der Österreicher am Samstag nach dem 1:5 (0:1) der Hessen beim FC Bayern München. "Ich fühle mich richtig wohl und würde mich riesig freuen, wenn der Tag x kommt, an dem ich verkünden kann, dass ich die nächsten paar Jahre hier in Frankfurt sein darf", sagte der 26-Jährige, der im Winter vom FC Augsburg an die Eintracht verliehen wurde. Hinteregger hatte bei seinem Stammverein Kritik an Trainer Manuel Baum geübt, der inzwischen nicht mehr im Amt ist. Nun würde der Verteidiger trotzdem gerne in Frankfurt bleiben.

+ Martin Hinteregger (links) will sich auch in der nächsten Saison das Trikot der SGE überstreifen. © Matthias Balk/dpa

"Ich habe kein Mitspracherecht. Ich kann nur abwarten, was passiert", sagte Hinteregger. Die Eintracht würde ihn gerne fest verpflichten, doch der Wert des Verteidigers ist im vergangenen halben Jahr nach starken Leistungen in der Bundesliga und vor allem der Europa League deutlich angestiegen. "Es war ein turbulentes Jahr, aber mit sehr schönem Ende", sagte Hinteregger.

Update, 18. Mai, 08.55 Uhr: Sichert sich Eintracht Frankfurt ablösefrei ein Talent aus England? Die SGE soll die Nase bei Joe Aribo vom Charlton Athletic vorn haben. Der Vertrag des Spielers läuft aus, eine Verlängerung ist so gut wie ausgeschlossen. Das berichtet die englische Tageszeitung Guardian. Neben Eintracht Frankfurt buhlt auch ManCity um die Gunst des 22-Jährigen.

Keine Zukunft bei der SGE: Wie geht es mit Branimir Hrgota weiter?

Update, 17. Mai, 11.55 Uhr: Branimir Hrgota hat bei Eintracht Frankfurt nie Fuß gefasst. Am Samstag wird er verabschiedet und ist damit ablösefrei zu haben. Doch wie geht es mit dem Stürmer weiter? Im Urlaub will der Schwede laut dem Online-Portal fussball.news über seine Zukunft entscheiden. Interessenten sollte es genügend geben. So waren im Hannover 96, der 1. FC Nürnberg, Rapid Wien, Bröndby IF, niederländische, französische, türkische Vereine und vor allem schwedische Topklubs an dem Stürmer interessiert.

Update, 17. Mai, 11.55 Uhr: Eintracht Frankfurt hat bei Filip Kostic die Kaufoption gezogen. Der Serbe wechselt ein Jahr früher als gedacht vom HSV zur SGE und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Kostic wird dadurch zum nächsten Millionen-Schnäppchen für die Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt ist an Marko Grujic interessiert

Update, 16. Mai, 9.16 Uhr: Eintracht Frankfurt ist an einer Verpflichtung von Marko Grujic interessiert. Der serbische Mittelfeldspieler steht aktuell beim FC Liverpool unter Vertrag und ist noch bis Saisonende an Hertha BSC Berlin ausgeliehen. Dort spielt er eine gute Saison, ist aber immer wieder verletzt. Bei Liverpool hat Grujic wegen der großen Konkurrenz derzeit keine Zukunft, ein weiteres Jahr in Berlin könnte sich der Mittelfeldspieler vorstellen.

+ Eintracht Frankfurt ist heiß auf Marko Grujic (rechts). © Archivfo to: Andreas Gebert/dpa

Jetzt steigt auch Eintracht Frankfurt laut Bild.de in den Poker um den Mittelfeldspieler ein. Dabei hat die SGE beste Chancen. Denn Grujic Berater Fali Ramadani hat gute Kontakte zur Eintracht, denn dort spielen bereits seine Klienten Kostic, Jovic, Rebic und Gacinovic.

SGE: Kevin Trapp kündigt Wohnung in Frankfurt

Update, 16. Mai, 8.56 Uhr: Der Wechsel von Luka Jovic zu Real Madrid scheint nur noch Formsache zu sein. Der Stürmer soll in der kommenden Woche den Vertrag bei den Königlichen unterschreiben und dorthin für 60 Millionen Euro wechseln. Das berichtet die vereinsnahe spanische Zeitung "AS". Aus einem guten Grund ist der Wechsel aber noch nicht offiziell. Alle Infos zum Jovic-Transfer zu Real Madrid gibt es im Artikel "Transfer von Luka Jovic zu Real Madrid fix? Ein Detail steht Wechsel noch im Weg".

+ Bei Eintracht Frankfurt auf dem Absprung: Kevin Trapp. © picture alliance/dpa

Update, 15. Mai, 8.56 Uhr: Im Transferpoker um Kevin Trapp scheint Eintracht Frankfurt endgültig den Kürzeren gezogen zu haben. Nah Informationen der "Bild"-Zeitung kündigte der deutsche Nationaltorwart fristgerecht seine Wohnung in der Frankfurter Innenstadt mit Blick auf die Bockenheimer Anlage und die Alte Oper. Trapp kehrt deshalb aller Voraussicht zu Paris St. Germain (PSG) zurück, wo er Gianluigi Buffon (41) als zweiten Keeper beerben wird.

Auch interessant: Wie schafft es Eintracht Frankfurt noch in die Champions League?

Eintracht Frankfurt: Luka Jovic steht bei Pep Guardiola auf dem Zettel

Update, 14. Mai, 11.34 Uhr: Luka Jovic steht jetzt auch bei Pep Guardiola und Manchester City auf dem Zettel. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt muss es dem spanischen Trainer angetan haben, berichtet Sport.de und beruft sich dabei auf die "Daily Mail". Demnach soll Jovic Teil einer 230-Millionen-Euro-Transferoffensive des englischen Meisters sein. Für den Stürmer von Eintracht Frankfurt soll Guardiola bereit sein, 60 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Außerdem sollen Rodri von Atlético Madrid, von Benfica-Talent Joao Felix und von Ajax-Abwehrchef Matthijs de Ligt kommen.

+ Geht Luka Jovic zu Manchester City? Pep Guardiola soll Interesse an dem Stürmer haben. © Archivfoto: Ben STANSALL / AFP

Update, 13. Mai, 12.27 Uhr: Die guten Leistungen von Kevin Trapp bei Eintracht Frankfurt haben bei Paris Saint-Germain (PSG) für Aufsehen gesorgt. Nach Informationen von Telefoot plant Trainer Thomas Tuchel wieder mit dem deutschen Nationalspieler und ordnet deshalb seine Rückkehr nach Paris an. Sollte sich dieses Gerücht bestätigen, wäre eine feste Verpflichtung Trapps ohne Chancen. Trapp soll in Paris die Nachfolge von Gianluigi Buffon antreten. PSG plant nicht mehr mit dem Routinier.

Martin Hinteregger bekennt sich klar zur SGE

Update, 13. Mai, 6.50 Uhr: Verteidiger Martin Hinteregger rechnet mit seinem Verbleib bei Eintracht Frankfurt auch über das Saisonende hinaus. "Stand jetzt gehe ich nicht davon aus, dass das hier mein letztes Heimspiel war", sagte der Österreicher im TV-Sender Sky nach dem 0:2 in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag. Der 26-Jährige ist vom FC Augsburg an die Eintracht ausgeliehen.

Seine Zukunft ist allerdings unklar. "Eintracht und Hinteregger, das passt ganz gut", sagte der Profi, der bei der Eintracht in dieser Saison Stammspieler ist. Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner hatte zuletzt erklärt, den Innenverteidiger gerne halten zu wollen.

+ Martin Hinteregger (Mitte) weiß genau, was er an der SGE hat. © Thomas Frey/dpa

Hinteregger war nach seiner Kritik am damaligen Trainer Manuel Baum im Januar beim FC Augsburg suspendiert und anschließend an Eintracht Frankfurt verliehen worden. Der neue Augsburg-Trainer Martin Schmidt hatte zuletzt gesagt, sich auch eine Rückkehr des Defensivspielers nach Augsburg im Sommer vorstellen zu können.

Eintracht Frankfurt jagt Nationalspieler

Update, 10. Mai, 16.06 Uhr: Eintracht Frankfurt wird erneut mit einem Spieler von Real Madrid in Verbindung gebracht. Nach einem Bericht der AS ist die SGE an Marcos Llorente interessiert. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kommt bei den Spaniern kaum zum Zug, ein Wechsel ist wahrscheinlich. Die Königlichen wollen den Spanier jedenfalls abgeben, allerdings eine Rückkaufklausel im zukünftigen Vertrag Llorentes verankern lassen. Neben der SGE soll Marcos Llorente auch bei Borussia Dortmund, Manchester United, Chelsea, Arsenal, FC Sevilla und Atletico Madrid auf Zettel stehen.

+ Serge Gnabry (rechts) in Aktion gegen Marcos Llorente. Der Spanier steht bei der SGE auf dem Zettel. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Update, 9. Mai, 17.24 Uhr: Die Eintracht ist laut Transfermarkt.de an Dominick Drexler vom 1. FC Köln interessiert. Der Offensiv-Allrounder spielt eine bärenstarke Saison und hat maßgeblichen Anteil am Aufstieg des FC. Drexler ist mit Abstand der beste Scorer der gesamten 2. Liga. Da sein Vertrag noch bis 2022 läuft, würde der 28-Jährige Ablöse kosten.

Muss Kevin Trapp zurück zu Paris St. Germain?

Update, 8. Mai, 16.43 Uhr: Kevin Trapp würde gern bei Eintracht Frankfurt bleiben. Doch darf er? Lange sah es danach aus, dass die SGE den Keeper fest verpflichten könnte, doch jetzt gibt es erneut einen Umbruch bei Trapps Stammverein Paris St. Germain. Denn dieser plant laut Informationen der Sportbild ohne Gianluigi Buffon. Der Keeper besitzt jedoch die Option, seinen Vertrag am Ende der Saison um ein Jahr zu verlängern. Sollte er diese ziehen, ist ein Transfer von Trapp zur SGE immer noch möglich, ansonsten kehrt der deutsche Nationalspieler vermutlich nach Paris zurück.

Update, 8. Mai, 11.45 Uhr: Eigentlich ist Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt noch für die kommende Saison ausgeliehen. Doch die SGE könnte die Kaufoption in Höhe von 6,5 Millionen Euro schon in diesem Sommer ziehen, berichtet die Sportbild. Dem HSV wäre das diesen Informationen zufolge nur recht, weil er das Geld dann schon eine Saison früher als gedacht verplanen könnte. Dadurch könnte sich die Ablöse weiter verringern. Ebenso sollte die Leihgebühr für die kommende Saison entfallen.

Paris Saint-Germain ist heiß auf Evan N'Dicka

Update, 7. Mai, 12.21 Uhr: Geht der Ausverkauf bei Eintracht Frankfurt schon jetzt los? Nach französischen Medienberichten steht Evan N'Dicka auf dem Zettel des französischen Meisters Paris Saint-Germain. Das Team von Trainer Thomas Tuchel will seine Verteidigung vor allem mit jungen Spielern stärken. Da würde N'Dicka mit seinen 19 Jahren prima reinpassen, berichtet das Online-Portal Onefootball und beruft sich dabei auf France Football.

Update, 6. Mai, 12.41 Uhr: Eduard Löwen vom 1. FC Nürnberg steht kurz vor einem Wechsel zur Eintracht, wie "Kicker" berichtet. Löwens Vertrag läuft noch bis 2022. In der laufenden Saison absolvierte er 20 Spiele und erzielte dabei zwei Treffer. Seine Stammposition ist das defensive Mittelfeld, er kann aber auch Innenverteidiger spielen. Für die deutsche U21 kam Löwen in sieben Partien zum Einsatz.

SGE an Mariano Diaz interessiert?

Update, 5. Mai, 14.39 Uhr: Laut der spanischen Zeitung "Marca" ist die Eintracht an Offensivspieler Mariano Diaz von Real Madrid interessiert. Bei Real kommt Diaz kaum zum Zug und will gerne bei einem andern Verein wieder mehr spielen. Der 25-Jährige hat einen Marktwert von 20 Millionen Euro und könnte mit dem Transfer von Jovic verrechnet warden, falls dieser denn wirklich nach Madrid geht. Diaz spielt auf der gleichen Position wie Jovic und könnte dessen Nachfolger werden.

+ Waldemar Anton (links) steht auf dem Zettel von Eintracht Frankfurt. © dpa

Update, 4. Mai, 13.32 Uhr: Die Eintracht ist wohl heiß auf Waldemar Anton von Hannover 96, wie "Sky News" berichtet. Der Innenverteidiger äußerte sich kürzlich, dass er trotz laufenden Vertrags bis 2021 den Gang in die 2. Liga mit Hannover 96 nicht antreten wird. Hannover fordert wohl etwa zwölf Millionen Ablöse für den deutschen Junioren-Nationalspieler. Werder Bremen, Hertha BSC und dem 1. FC Köln wird ebenfalls ein Interesse an Anton nachgesagt.

Hat Real Madrid das Rennen um Luka Jovic gewonnen?

Update, 4. Mai, 9.20 Uhr: Real Madrid scheint das Rennen um den europaweit umworbenen Stürmer Luka Jovic von Eintracht Frankfurt gewonnen zu haben. Der serbische Nationalspieler wechselt laut der Sportzeitung "As" für 60 Millionen Euro zum spanischen Hauptstadtclub und bekommt dort einen Sechs-Jahres-Vertrag. Von der Ablösesumme fließen demnach 48 Millionen Euro an den hessischen Fußball-Bundesligisten und zwölf Millionen Euro an Benfica Lissabon, den vorherigen Club des 21-Jährigen.

Sollten die Frankfurter den Transfer so bestätigen, hätten sie ein äußerst lukratives Geschäft mit Jovic gemacht. Vor gut zwei Wochen erst hatte die Eintracht die Kaufoption für den zuvor nur ausgeliehenen Stammspieler gezogen und ihn mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2023 fest an sich gebunden. Über die Höhe der Ablösesumme machten die Hessen keine Angaben, sie soll bei rund sieben Millionen Euro gelegen haben.

Jovic war im Sommer 2017 auf Leihbasis von Lissabon nach Frankfurt gekommen. In der vergangenen Saison erzielte er in 22 Bundesliga-Einsätzen acht Tore. In der laufenden Spielzeit hat das Sturm-Juwel mit 17 Treffern in der Bundesliga und neun Toren in der Europa League seinen Marktwert beträchtlich in die Höhe getrieben.

Andersson Ordonez verlässt die SGE

Update, 3. Mai, 17.13 Uhr: Der an LDU Quito verliehene Andersson Ordónez verlässt Eintracht Frankfurt nach der Saison. Der Klub aus Ecuador hat heute die im Leihgeschäft verankerte Kaufoption gezogen. Ordónez war bereits im Februar 2018 auf Leihbasis in seine ecuadorianische Heimat zurückgekehrt, nachdem sich der Innenverteidiger seit seinem Wechsel nach Frankfurt im Januar 2017 nicht nachhaltig durchsetzen konnte. In der Rückrunde der Saison 2016/17 kam der 25-Jährige zwischen dem 27. und 30. Spieltag in vier Partien in Folge zum Einsatz, ehe ihn Verletzungsprobleme wieder zurückwarfen.

Update, 3. Mai, 15.28 Uhr: Aymen Barkok bleibt ein Jahr länger bei Fortuna Düsseldorf als geplant. Eintracht Frankfurt und die Fortuna verständigten sich darauf, die Leihe um ein Jahr zu verlängert. Barkoks Anschlussvertrag bei Eintracht Frankfurt gilt bis 2021. "Ich freue mich, nach dem Klassenerhalt auch in der kommenden Saison für die Fortuna auf dem Platz zu stehen", sagte der Juniorennationalspieler. "Leider hatte ich meinem ersten Jahr hier mit einigen Verletzungen zu kämpfen, sodass für mich klar war, dass ich Düsseldorf so nicht verlassen möchte."

Bayern München heiß auf Luka Jovic und Ante Rebic

Update, 3. Mai, 12.17 Uhr: Neben Ante Rebic ist auch Luka Jovic von Eintracht Frankfurt erneut im Gespräch bei Bayern München. Der serbische Stürmer soll laut Informationen der Sportbild an einem Wechsel zum Rekordmeister interessiert sein. Auch Ex-Trainer Nico Kovac hätte ihn gern wieder im Kader. Verlassen gleich zwei Stürmer der "Büffelherde" die SGE?

Update, 3. Mai, 10.15 Uhr: Zieht es Ante Rebic zu seinem alten Trainer Nico Kovac? Über einen Wechsel zu Bayern München spekuliert jedenfalls das Online-Portal onefootball.com. Es sieht Ante Rebic als Ersatzkandidat, falls ein Wechsel von Callum Hudson-Odoi* (FC Chelsea) scheitern sollte. Danach sieht es aktuell nämlich aus. Rebic gilt seit dem Wechsel von Trainer Niko Kovac in die bayerische Hauptstadt als Kandidat für den deutschen Meister. Doch der Stürmer fühlt sich in Frankfurt wohl.

+ Wie geht es für Ante Rebic weiter? © Archivbild: Uwe Anspach/dpa

Adi Hütter rechnet mit großem Umbruch bei der SGE

Update, 2. Mai, 11.14 Uhr: Sollte die SGE die Qualifikation für die Champions League schaffen, will sie auf allen Positionen nach neuen Spielern Ausschau halten. Sportdirekt Bruno Hübner hat bereits angekündigt, dass sich die Verantwortlichen im Fall einer Qualifikation für die Champions League "auf jeder Position Gedanken machen" wollen.

Trainer Adi Hütter geht bereits von einem Umbruch aus. "Es wird im Sommer Veränderungen geben. Es haben sich Spieler ins Blickfeld von Topklubs gespielt. Diese Klubs sehen: Halbfinale in der Europa League, Platz vier in der Bundesliga - da müssen gute Spieler sein", sagte der Österreicher der Sport Bild: "Wenn sie bleiben, bin ich natürlich glücklich. Aber falls wir Spieler verlieren, werden wir in der Lage sein, in die Mannschaft investieren zu können. Wichtig ist, hungrige Spieler zu haben."

Eintracht Frankfurt jagt Stürmer aus der Serie A

Update, 1. Mai, 15.08 Uhr: Eintracht Frankfurt ist wohl an Angreifer Andrea Petagna vom italienischen Erstligisten SPAL Ferrara interessiert. Das berichtet das Online-Portal onefootball.com und beruft sich dabei auf die lokale italienische Zeitung la Nuova Ferrara. Neben der SGE sollen auch Leverkusen, Atletico Madrid und Besiktas Istanbul Interessse an dem 23-Jährigen haben.

Update, 30. April, 17.11 Uhr: Eintracht Frankfurt will die drei Leihspieler Kevin Trapp, Martin Hinteregger und Sebastian Rode langfristiger unter Vertrag nehmen. "Die drei Spieler wollen wir auf jeden Fall halten", sagte Bruno Hübner, Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten, am Dienstag. "Alle drei Spieler haben selbst auch gesagt, dass sie bleiben wollen."

+ Marc Stendera ist im Gegensatz zu Sebastian Rode nur noch Ersatzspieler. © dpa-avis

Nationaltorwart Trapp steht noch ein weiteres Jahr beim französischen Erstligisten Paris Saint-Germain unter Vertrag. Er war vor vier Jahren von Frankfurt für rund neun Millionen Euro zu PSG gewechselt. Auch Mittelfeldakteur Rode ist bis 2020 bei Borussia Dortmund gebunden. Er war ebenso wie Hinteregger in der Winterpause an den Main gekommen. Der Verteidiger war nach einem Zerwürfnis mit seinem damaligen Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg, bei dem er noch einen Kontrakt bis 2021 hat, zur Eintracht gewechselt.

Update, 30. April, 9.27 Uhr: Eintracht Frankfurt streckt die Fühler nach dem nächsten Talent aus der portugiesischen Liga aus. Scouts beobachteten laut der portugiesischen Sportzeitschrift "A Bola" waren sie beim Duell zwischen Belenenses Lissabon und dem Rio Ave FC, berichtet fussballeck.com. Interessantester Akteur auf dem Feld ist der 22-jährige Stürmer Gelson Dala. Die SGE soll ein Auge auf ihn geworfen haben, ebenso wie Bayern München und der FC Liverpool.

Luka Jovic bleibt bei der SGE - zieht Kevin Trapp nach?

Update, 29. April, 16.45 Uhr: Eintracht Frankfurt verlängert den Vertrag mit Keeper Jan Zimmermann. Die SGE bindet den Torhüter länger als gedacht.

Update, 29. April, 15.27 Uhr: Keeper Kevin Trapp geht fest von einem Verbleib beim deutschen Pokalsieger aus. "Ja, es gibt nur positive Argumente. Also ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht", sagte der 28-Jährige in einem Interview mit Hit Radio FFH. Trapp ist derzeit für ein Jahr vom französischen Meister Paris Saint-Germain ausgeliehen und hat mit der Eintracht überraschend das Europa-League-Halbfinale erreicht.

+ Kevin Trapp und Luka Jovic wollen bei der Eintracht bleiben. © dpa

Geht es nach Trapp, würde er auch in der kommenden Spielzeit für die Hessen auflaufen, für die er schon zwischen 2012 und 2015 spielte. "Natürlich weiß jeder, dass ich mich hier sehr wohlfühle und dass es hier für mich sehr wichtig ist. Gar keine Frage", erklärte er. Die Eintracht hatte Ende August die Chance auf eine Leihe ergriffen. Der eigentlich als Stammkeeper eingeplante Frederik Rönnow hatte in der Vorbereitung immer wieder körperliche Probleme.

Update, 29. April, 11.05 Uhr: Der Transferpoker um Luka Jovic ist aktuell beendet. Der serbische Stürmerstar bleibt bei Eintracht Frankfurt. Das meldet das Online-Portal Sport.de. An Jovic waren unter anderem Real Madrid, Bayern München und der FC Barcelona interessiert.

Wende im Jovic-Poker - Haben zwei Top-Clubs die Nase voll vom Serben?

Update, 26. April, 11.47 Uhr: Die spanische Zeitung "Sport" berichtet, dass der FC Barcelona und Real Madrid aus den Verhandlungen um Jovic aussteigen wollen. Sie fühlten sich von der Spielerseite benutzt, um die Ablösesumme in die Höhe zu treiben, so die Zeitung. Dass Luka Jovic nach Spanien wechselt ist äußerst unwahrscheinlich. Weitaus bessere Karten sollen Paris Saint-Germain und der FC Bayern besitzen.

Update, 25. April, 17.22 Uhr: Laut der französischen Zeitung "L'Equipe" ist die Eintracht am französischen Talent Alexis Claude-Maurice vom FC Lorient. Der Zweitliga-Knipser spielte einst an der Seite von Superstar Mbappe. Sein Vertrag in Lorient läuft noch 2020. Neben der SGE soll auch Borussia Mönchengladbach am 20-Jährigen interessiert sein.

Wechselt Dinko Horkas zur Eintracht?

Update, 24. April, 19.05 Uhr: Eintracht Frankfurt hat laut Bild ein Auge auf Dinko Horkas geworfen. Der 20-jährige Kroate gilt als großes Talent auf der Torhüterposition. Derzeit spielt er bei GNK Dinamo Zagreb und hat dort einen Vertrag bis 2020. Neben der SGE sind ebenfalls Schalke 04 und Werder Bremen interessiert.

Update, 24. April, 11.36 Uhr: Die Transferplanungen bei Eintracht Frankfurt laufen auf Hochtouren. Wann gelingt Fredi Bobic der nächste Transfercoup? Der Sportvorstand schielt aktuell auf die Insel. Laut dem Online-Portal fussball.news erkundigte sich die SGE nach U21-Nationalspieler Abdelhamid Sabiri. Dieser will den Premier-League-Absteiger Huddersfield Town verlassen. Doch die Adler sind nicht die einzige Interessenten. Auch Werder Bremen hat ein Auge auf den Achter geworfen.

+ U21-Nationalspieler Abdelhamid Sabiri (links) ist bei Eintracht Frankfurt im Gespräch. © Archivbild: Stefan Puchner/dpa

Rode hat keine Zukunft beim BVB - Bobic bleibt bei Jovic realistisch

Update, 23. April, 9.16 Uhr: Sebastian Rode hat bei Eintracht Frankfurt sofort eingeschlagen. Kein Wunder also, dass die Hessen ihn fest verpflichten wollen. Beim BVB hat Rode laut dem Portal fussball.news keine Zukunft mehr. Deshalb ist die Ablöse auch für die SGE bezahlbar. Die Dortmunder wollen einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag als Ablöse, berichtet die Sportbild. Laut transfermarkt.de ist der Mittelfeldspieler rund drei Millionen Euro wert.

+ Sebastian Rode und Luka Jovic gehören bei der SGE zu den Leistungsträgern. © dpa

Update, 23. April, 9.16 Uhr: Jetzt äußert sich auch Fredi Bobic zum Transferpoker um Luka Jovic. Die Chance "ist da", dass Jovic nach Madrid geht, sagte Bobic im ZDF-Sportstudio, „aber das Konzert hat noch gar nicht begonnen." Außerdem erklärte er: "Wir sollten versuchen vorsichtig zu sein zu sagen, dass er geht." Schließlich hat Jovic mehrmals gesagt, dass er in Frankfurt bleiben will. Sollte allerdings tatsächlich ein großes Angebot eines Top Klubs eingehen und der Serbe selbst wechseln wollen, dann ist er wohl nicht zu halten: "Wenn ein Großer kommt, dann haben wir keine Chance", ist Bobic überzeugt.

Wechselt Jugend-Nationalspieler Eduard Löwen zur SGE?

Update, 20. April, 13.20 Uhr: Nach Informationen der BILD muss die Eintracht bei einem Verkauf von Luka Jovic 30 Prozent des Betrages an Benfica Lissabon überweisen. Die SGE hatte erst vor ein paar Tagen die Kaufoption für den Serben gezogen, der nun einen gültigen Vertrag bis 2023 in Frankfurt hat.

Update, 18. April, 10.32 Uhr: Wechselt Jugend-Nationalspieler Eduard Löwen vom 1. FC Nürnberg zur Eintracht? Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler hatte Angebote aus Russland, die er aber ablehnte, wie BILD berichtet. Er hat in Nürnberg noch einen Vertrag bis 2022, der auch in der 2. Liga gültig ist. Laut BILD ist die Eintracht heiß auf Löwen, der etwa sieben Millionen Euro kosten würde.

Kehrt Emre Can zurück zu Eintracht Frankfurt?

Update, 17. April, 16.02 Uhr: Kehrt Emre Can als Spieler zurück zu Eintracht Frankfurt? „Man sollte niemals nie sagen“, erklärte er im Gespräch mit Spox und betonte: „Frankfurt ist und bleibt meine Stadt. Meine Eltern und meine Freunde leben in Frankfurt und ich bin oft dort zu Besuch, wenn ich mal ein paar Tage frei habe.“

Update, 17. April, 9.07 Uhr: Trotz des Abgangs von Manuel Baum gibt es für Martin Hinteregger beim FC Augsburg wohl keine Zukunft mehr. Das Tischtuch ist zerschnitten, Hinteregger will laut fussball.news bei Eintracht Frankfurt bleiben. Dort ist der Spieler längst Kult, brachte von Anfang an mehr Qualität in der Abwehr. Ist die Eintracht deshalb bereit, tief in die Tasche zu greifen? Hinti ist derzeit 12 Millionen Euro wert.

Eintracht Frankfurt jagt Felipe Augusto

Update, 16. April, 18.36 Uhr: Eintracht Frankfurt streckt seine Fühler auf dem Transfermarkt aus. Die SGE soll an einer Verpflichtung von Abwehr-Talent Felipe Augusto interessiert sein, berichtet die portugiesische Zeitung "O Jogo". Der 19-Jährige Linksverteidiger aus Brasilien ist aktuell beim brasilianischen Zweitligisten Londrina Esporte Clube unter Vertrag. Die Eintracht ist aber nicht der einzige Klub, der Interesse zeigt. Auch der FC Santos, die As Rom und der FC Porto sollen an dem Toptalent dran sein.

Update, 16. April, 10.22 Uhr: Real Madrid plant Luka Jovic zu verpflichten. Das Gerücht ist nicht neu, jedoch machen die Madrilenen laut spanischen Medien ("AS" und "Marca") nun ernst. Der Eintracht-Stürmer wird demnach zum wichtigsten Transferziel des Jahres. Die angebliche Ablöse: 70 Millionen Euro. Jovic-Berater Fali Ramadani soll sich bereits mit Bossen von Madrid getroffen haben. Der aktuelle spanische Meister FC Barcelona, hat sich wie berichtet, wohl wegen der hohen Ablösesumme bereits aus den Verhandlungen um das Sturmjuwel zurückgezogen.

Ist Max Kruse ein Mann für Eintracht Frankfurt?

Update, 15. April, 16.16 Uhr: Gelingt Eintracht Frankfurt der nächste Transfer-Hammer? Das Online-Portal onefootball.com bringt den Bremer Superstar Max Kruse in Verbindung mit Eintracht Frankfurt. Der Stürmer lässt seine Zukunft bei Werder Bremen offen, würde am liebsten in der Champions League spielen. Außerdem passt er perfekt in das System von Trainer Adi Hütter, der seinen Offensivakteuren viel Freiheiten gibt.

+ Max Kruse (rechts) soll auf dem Zettel von Eintracht Frankfurt stehen. © Symbolbild: dpa

Update, 15. April, 12.03 Uhr: Wende im Poker um Luka Jovic. Der spanische Meister FC Barcelona zieht sein Interesse an Eintracht Frankfurts Stürmerstar zurück. Der Grund dürfte viele Fußballkenner überraschen. Laut eines Berichts der spanischen Mundo Deportivo erfüllt der 21-Jährige die Ansprüche nicht und ist mittlerweile zu teuer geworden. Zuletzt standen 70 Millionen Euro als Ablöse im Raum. Barca sucht dem Bericht zufolge einen Backup für Luis Suarez. Doch der Verein sieht Schwäche in Jovics Kombinationsspiel und nimmt deshalb von einem Transfer Abstand.

Hat die SGE Interesse an Stürmer von Real Madrid?

Update, 14. April, 10.42 Uhr: Die Eintracht soll laut transfermarkt.de Interesse an dem 24 Jahre alten Mittelstürmer Raúl de Tomás haben. Der junge Spanier ist zurzeit von Real Madrid an LaLiga-Konkurrenten Rayo Vallecano ausgeliehen. Mit 13 Treffern in 28 Ligaspielen ist er aktuell der Top-Torschütze seines Clubs. Bei Real Madrid steht de Tomás noch bis zum Sommer 2023 unter Vertrag.

Update, 11. April, 9.31 Uhr: Mit jedem Tor, das Eintracht-Stürmer Luka Jovic erzielt, werden die Gerüchte über einen Abgang des 21-Jährigen zahlreicher. Mittlerweile scheint halb Europa hinter ihm her zu sein. Doch eine Aussage seines Vaters sorgt jetzt für Furore. Bleibt Jovic doch bei Eintracht Frankfurt? In der Bild-Zeitung sagte Jovic' Vater Vater Milan: "Luka hat zwar Anfragen. Die aus Barcelona gibt es. Aber er hat kein Interesse. Er weiß nicht, ob er da Fußball spielen kann. Er will mit der Eintracht in die Champions League und weiterhin bleiben."

FC Augsburg äußert sich zu möglicher Hinteregger-Rückkehr

Update, 10. April, 20:11 Uhr: Muss Martin Hinteregger nach der Saison zurück nach Augsburg? Auf einer Pressekonferenz der Fuggerstädter äußerte sich die Club-Führung zu der Freistellung von Cheftrainer Manuel Baum aber auch zur Zukunft des Abwehrspielers.

Demnach will man in Augsburg nach der laufenden Saison über das weitere Vorgehen entscheiden. Reuter verwies jedoch auf sein noch bis zum 30. Juni 2021 laufendes Arbeitspapier. Sportgeschäftsführer Stefan Reuter wörtlich: "Fakt ist: Hinteregger hat noch Vertrag"

Update, 10. April, 11.38 Uhr: Dragoslav Stepanovic, ehemaliger Trainer der SGE, rät Jovic zu einem Verbleib in Frankfurt: „Er hat in dieser Saison zum eigentlich ersten Mal einen Trainer, der dauerhaft auf ihn setzt. Ich werde ihm raten zu bleiben, er kann auch nächstes Jahr mit 22 wechseln", sagte er der Sport Bild.

Update, 9. April, 15.04 Uhr: Jetzt auch noch Inter Mailand! Der italienische Verein soll laut der Zeitung „Corriere della Sera“ Interesse an einer Verpflichtung von Luka Jovic haben. Dieser soll als Ersatz für Skandal-Stürmer Mauro Icardi kommen, der die Italiener im Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit verlässt, berichtet fussballtransfers.com.

Update, 9. April, 12.47 Uhr: Eintracht-Trainer Adi Hütter hat Stellung zum Transferpoker um Luka Jovic genommen. "Er ist eine Tormaschine. Klar, dass Topklubs wie Real, Barcelona, Bayern oder Manchester City die Angel nach ihm ausgeworfen haben", sagte Hütter der Kleinen Zeitung aus seinem Heimatland Österreich: "Dass bei uns im Becken gefischt wird, ist normal. Wir fischen ja auch in anderen Becken."

+ Bleibt er oder geht er? Luka Jovic. © dpa

Zieht Frankfurt bei Mbabu den Kürzeren?

Update, 8. April, 14.10 Uhr: Medienberichten zufolge hat sich Kevin Mbabu von den Young Boys Bern mit dem VfL Wolfsburg geeinigt. Auch die Frankfurter Eintracht hatte ein Interesse an dem Außenverteidiger gezeigt. Ein Wechsel war in den letzten Wochen immer wahrscheinlicher geworden, vor allem weil sein ehemaliger Trainer Adi Hütter jetzt in Frankfurt unter Vertrag steht.

Doch jetzt kommt alles anders: Wie die Wolfsburger Nachrichten mit Bezug auf Schweizer Medien berichten, soll Mbabu den Wölfen bereits zugesagt haben. Für den Mann, der in Bern noch bis 2020 unter Vertrag steht, soll eine Ablöse im hohen einstelligen Bereich fällig werden. Die Frankfurter Eintracht habe die Ablösesumme nicht bezahlen können. Deshalb wird Mbabu wohl zum VfL wechseln.

Eintracht heiß auf Fortuna-Überflieger

Update, 8. April, 10.50 Uhr: Die Eintracht ist scheinbar heiß auf den Düsseldorfer Benito Raman, wie der Express berichtet. Konkurrenz hat die SGE vor allem aus der Premier League. Der Belgier ist noch bis 2022 an die Fortuna gebunden und dürfte durch seine überragende Saison (neuen Tore und drei Vorlagen in 24 Spielen) sehr teuer werden.

+ Jubelt Benito Raman bald im Dress von Eintracht Frankfurt? © dpa

Update, 5. April, 12.52 Uhr: Sebastian Rode hat bei Eintracht Frankfurt direkt eingeschlagen. Für viele kam das überraschend, Sportdirektor Bruno Hübner und Sportvorstand Fredi Bobic waren aber schon im Sommer von dem BVB-Spieler überzeugt. Doch damals scheiterte der Transfer. "Wir waren im Sommer schon dran, aber da hat es aus finanziellen Gründen nicht geklappt“, erklärt Bruno Hübner im Gespräch mit Eintracht TV. Im Winter kam es dann doch zum Wechsel - auch zwei Gründen. Sebastian Rode spielte beim BVB überhaupt keine Rolle und die Eintracht spielte eine starke Hinrunde in der Bundesliga und in Europa. „Dadurch hatten wir die nötigen Einnahmen und so hat sich die Chance ergeben", sagt Hübner.

Eintracht Frankfurt hat großes Glück bei Transfer von Martin Hinteregger

Update, 4. April, 11.45 Uhr: Bei dem Transfer von Martin Hinteregger hatte die Eintracht großes Glück. Denn der Österreicher war im Prinzip schon auf den Weg nach Italien, sagte Bruno Hübner kürzlich in einem Gespräch mit Eintracht TV. Doch die Eintracht setzte sich durch, denn Trainer Adi Hütter und der 26 Jahre alte Hinteregger kennen sich schon aus gemeinsamen Zeiten bei RB Salzburg.

Die Frankfurter Eintracht hat „das Momentum“ im Fall Hinteregger genutzt und inzwischen lässt sich behaupten: Es war ein Deal, der sich für die Hessen gelohnt hat. Der 26-Jährige ist bis Sommer vom FC Augsburg ausgeliehen, die Hessen werden aber in den Poker um den Verteidiger einsteigen. Denn sie wollen ihn unbedingt halten.

Drei Bundesliga-Clubs sind heiß auf Eintracht-Talent

Update, 3. April, 10.21 Uhr: Drei Bundesliga-Clubs haben Interesse am Eintracht Talent Jong-min Seo. Der Mittelfeldspieler spielt derzeit in der B-Jugend der Adler und überzeugt dort mit starken Leistungen. Das ist in der Bundesliga nicht unbemerkt geblieben. Der SC Freiburg, Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach haben ein Auge auf den 16-Jährigen geworfen und würden ihn gern mit einem Profivertrag ausstatten, berichtet onefootball.com und beruft sich dabei auf das koreanische Online-Portal ‚yna.co.kr‘. „Ich interessiere mich nicht nur für Frankfurt, sondern auch für Bundesligaklubs wie Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und Freiburg“, wird der Youngster zitiert.

Update, 2. April, 10.57 Uhr: Ist die Eintracht an einem neuen Stürmer dran? Wie die Bild-Zeitung berichtet, steht Torjäger Robert Glatzel vom FC Heidenheim auf dem Zettel von Fredi Bobic. Der Angreifer erzielte in der laufenden Saison zwölf Treffer in 19 Spielen in der 2. Bundesliga. Ebenfalls interessiert sein sollen Werder Bremen und der VfB Stuttgart.

Zieht es Sebastian Jung wieder zur SGE?

Update, 1. April, 11.33 Uhr: Ex-Eintracht-Spieler Sebastian Jung muss den VfL Wolfsburg verlassen, wie Wölfe-Manager Jörg Schmadtke bei der Bild bekanntgab. Jung wechselte 2014 nach Wolfsburg, konnte sich aber aufgrund von zahlreichen Verletzungen nie richtig durchsetzen. In seiner Zeit bei den Wölfen kommt er bislang nur auf 54 Pflichtspiele. Könnte es ihn, ähnlich wie Sebastian Rode, auch wieder zurück zur Eintracht ziehen?

Update, 30. März, 14.58 Uhr: Sebastien Haller glaubt nicht daran, dass die Mannschaft keinen Leistungsträger verliert. Sportbuzzer sagte er, dass er davon ausgeht, dass Leistungsträger die SGE verlassen werden im Sommer. Gute Leistungen wecken Begehrlichkeiten. Namen nannte er aber keine und er sagte auch nichts zu den Gerüchten um seine Person.

Poker um Luka Jovic: Real Madrid geht in die Vollen

Update, 29. März 2019, 9.57 Uhr: Real Madrid geht im Transferpoker um Eintracht Frankfurts Stürmerstar Luka Jovic immer mehr in die Vollen. Der Direktor des spanischen Top Klubs, Jose Angel Sanchez hat sich mit Fali Ramadani, dem Berater von Juve-Star Miralem Pjanic und Eintracht Frankfurts Luka Jovic getroffen, berichtet das Portal Onefootball und beruft sich dabei auf die spanische Marca und die TV-Sendung El Chiringuito. Jovic war das zentrale Thema des Treffens.

Update, 28. März 2019, 16.16 Uhr: Die Eintracht ist an der Verpflichtung des türkischen Talents Abdülkadir Ömür von Trabzonspor interessiert, wie die türkische Tageszeitung "Aksam" berichtet. FC Schalke 04 soll ebenfalls ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen haben. Die Zeitung berichtet von einem 15-Millionen-Angebot, dass die SGE bereits abgegeben haben soll.

Wohin zieht es Marc Stendera?

Update, 27. März 2019, 14.45 Uhr: Es scheint sicher, dass Marc Stendera und Eintracht Frankfurt ab der kommenden Saison getrennte Wege gehen werden. Doch wohin wird es das Frankfurter Eigengewächs ziehen? Bereits im Winter hatte der 1. FC Köln Interesse an dem 23-jährigen Mittelfeldspieler bekundet. Im Falle eines Aufstiegs könnte der Effzeh auf jeden Fall ein Thema sein. Aber auch andere Bundesligisten wie Mainz 05, der FC Augsburg oder der SC Freiburg gelten als mögliche Alternativen.

Lesen Sie auch: Eintracht-News: Einsatz von Lucas Torro gegen Stuttgart in Gefahr - Tolle Nachrichten von Filip Kostic

Update, 27. März 2019, 11.18 Uhr: Seit Wochen wird über einen Wechsel von Eintrachts Stürmer-Star Luka Jovic spekuliert. Immer wieder gibt es neue Gerüchte um den 21-Jährigen. Zuletzt hieß es, der FC Bayern München habe bereits ein Gebot für den Stürmer abgegeben. Das jedoch entspricht laut "Sky Sport" nicht der Wahrheit. Spanische Medien hatten berichtet, dass der FC Bayern bereit sei, 56 Millionen Euro für Jovic zu zahlen. Die Münchner sind nicht die einzigen, die an Jovic interessiert sein sollen. Auch Real Madrid, der FC Barcelona und zahlreiche Vereine aus der Premiere League baggern offenbar an dem 21-Jährigen.

Englische Top-Klubs baggern an Eintracht-Leihgabe

Update, 26. März 2019, 14.55 Uhr: Martin Hinteregger liefert bei Eintracht Frankfurt überragende Leistungen ab. Kein Wunder also, dass jetzt einige zahlungskräftige Vereine aus England an dem 26-Jährigen baggern, wie der Kicker berichtet. Wie geht es im Sommer für den Verteidiger weiter? Hinteregger hat noch einen Vertrag bis 2021 beim FC Augsburg, ist seit dem Winter an die Eintracht ausgeliehen. Und am Main scheint sich der Österreicher wohl zu fühlen.

+ Winterzugang Martin Hinteregger ist mit Eintracht Frankfurt noch ungeschlagen. © dpa

Ein weiterer Pluspunkt ist Eintracht-Tainer Adi Hütter, den Hinteregger schon aus seiner Zeit bei RB Salzburg kennt. Nach Kicker-Informationen würde der 26-Jährige sogar auf ein üppiges Gehalt auf der Insel verzichten um in Frankfurt zu bleiben. Außerdem will er früh Klarheit über seine Zukunft haben – und wie bekannt ist, werden die englischen Klubs erst zum Ende des nationalen Transferfensters aktiv. In diesem Jahr wäre das der 8. August.

Ist Inter Mailand hinter diesem SGE-Flügelflitzer her?

Update, 25. März 2019, 19.34 Uhr: Ist Inter Mailand hinter Filip Kostic her? Laut transfermarkt.de würden die Italiener den 26-jährigen Serben gerne verpflichten. Im Falle eines Abgangs von Ivan Perisic zähle der Serbe, der vom HSV an die Eintracht ausgeliehen ist, demnach zu den Wunschkandidaten der Italiener.

Noch vor wenigen Wochen spielte Kostic mit Frankfurt bei Inter im Achtelfinale der Europa League vor und zog mit der Eintracht ins Viertelfinale ein. Allerdings besitzt die SGE eine Kaufoption für Kostic in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Diese werden die Hessen voraussichtlich ziehen. Ein Weiterverkauf gilt deshalb eher als unwahrscheinlich.

Update, 25. März 2019, 13.22 Uhr: Bleibt Luka Jovic oder geht er? Laut "Mundo Deportivo" wird der FC Bayern die Tage ein offizielles Angebot für den Angreifer der Eintracht abgeben. Reporter Miguel Rico spricht von "sehr zuverlässigen Informationen". Der FC Bayern hat mit dem FC Barcelona aber namhafte Konkurrenz.

Update, 25. März 2019, 10.25 Uhr: Nachdem Eintracht Frankfurt in dieser Saison beim Kauf von Evan N'Dicka (19) gute Erfahrungen mit einem französischen Youngster gemacht hat, scheint der Klub nach Informationen der französischen Sportzeitung „France Football“ an der Verpflichtung eines weiteren 19-Jährigen aus dem Nachbarland zu arbeiten. Demnach unterbreitete die SGE Billal Mehadji von Stade Rennes sogar bereits ein Vertragsangebot, wie transfermarkt.de berichtet.

Der Offensivmann spielt derzeit in der zweiten Mannschaft von Stade Rennes – einen Einsatz für die Profis hatte er noch nicht. Dennoch scheint es mehrere Interessenten aus dem Ausland zu geben, was auch an seiner Vertragssituation liegt: Der Spieler hat noch keinen Profikontrakt bei Rennes unterschrieben, sein Jugendvertrag läuft im Sommer aus. Heißt: Nach der Saison wäre Mehadji ablösefrei zu haben. Als größte Konkurrenten von Eintracht Frankfurt nennt „France Football“ den FC Genua 1893 und Udinese Calcio.

Der FC Barcelona macht bei Luka Jovic ernst

Update, 22. März, 14.18 Uhr: Der FC Barcelona macht scheinbar ernst bei Luka Jovic. Wie der "Guardian" berichtet, soll der FC Barcelona ein Angebot über 50 Millionen Euro vorbereiten und die Verhandlungen mit der Eintracht aufnehmen wollen.

Update, 21. März, 15.46 Uhr: Zieht Eintracht Frankfurt bei Wunschspieler Kevin Mbabu den Kürzeren? Der Rechtsverteidiger liebäugelt mit einem Wechsel zum VfL Wolfsburg. Adi Hütter würde seinen Ex-Spieler von den Young Boys Bern gern auch bei der SGE sehen.

Update, 21. März 2019, 11.02 Uhr: Bahnt sich ein spektakulärer Wechsel an? Angeblich ist Juventus Turin an SGE-Stürmer Sebastien Haller interessiert, wie tuttomercatoweb berichtet. Als Ablöse werden 40 Millionen genannt.

+ Bleibt Haller in Frankfurt oder wechselt er? © dpa

Update, 20. März 2019, 11.35 Uhr: Holt die Eintracht ein Nachwuchstalent aus den Niederlanden? Laut tuttomercatoweb hat die SGE Interesse an Justin Lonwijk vom PSV Eindhoven. Der 19-Jährige ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und hat einen starken rechten Fuß. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, er wäre also ablösefrei zu haben. Aktuell spielt er für das Reserve-Team vom PSV.

Update, 20. März 2019, 11.29 Uhr: Der HSV will Kostic nicht zurück, da sich der Verein sich Gehaltsobergrenzen gesetzt hat: In der Bundesliga kann ein Spieler künftig maximal zwei Millionen Euro kassieren, in der 2. Bundesliga eine Million Euro. Die Verträge von Top-Torjäger Pierre-Michel Lasogga (13 Saisontreffer), der deutlich mehr verdient, läuft zum Saisonende aus. Andere wie Linksverteidiger Douglas Santos (bis 2021) und der an Eintracht Frankfurt verliehene Filip Kostic (bis 2021) sollen auf dem Transfermarkt angeboten werden.

Lesen Sie auch: Eintracht Frankfurt: Die Verträge dieser Spieler laufen im Sommer aus

Update, 19. März 2019, 10:16 Uhr: Bleibt Martin Hinteregger oder verlässt er die Eintracht nach der laufenden Saison wieder? Aktuell ist er nur ausgeliehen von Liga-Konkurrent FC Augsburg. Hinteregger selbst würde gerne in Frankfurt bleiben, wie Transfermarkt.de berichtet, aber er selbst ist skeptisch aufgrund der wohl üppigen Ablöseforderung des FCA. Eine Rückkehr nach Augsburg schließt Hinteregger aus, wenn Manuel Baum Trainer bleibt: „Wenn der Trainer bleibt, gibt es keine Rückkehr“, wie er bei SKY Austria sagte.

Update, 18. März 2019, 12:39 Uhr: Serbiens Auswahltrainer Mladen Krstajic vergleicht Luka Jovic mit Barcelonas uruguayischem Top-Stürmer Luis Suárez. "Er ist ein klassischer Torjäger, mit sehr guter Ballbehandlung und großem Spielverständnis. Er ist mutig und zu jedem Zeitpunkt gefährlich, weil er immer auf seine Chance lauert – und schon die kleinste Unachtsamkeit seiner Gegenspieler ausnutzt", sagte Krstajic dem Internetportal t-online.de über Jovic.

+ Luka Jovic (rechts) im Gespräch mit Makoto Hasebe. © dpa

Einen Wechsel zum FC Barcelona, der wie Real Madrid und der FC Chelsea Interesse an Jovic haben soll, traut Krstajic dem derzeit zweitbesten Bundesliga-Torjäger (15 Tore) ohne weiteres zu. "Ich wünsche mir für ihn nur das Beste und den größtmöglichen Erfolg, und es ist klar, dass er enormes Potenzial hat. Er kann Großes erreichen", sagte der 45-Jährige.

Update, 15. März 2019, 10.03 Uhr: Investiert die Eintracht in die Zukunft? Laut eines Berichts von Sky Sport News sind die Frankfurter am 17-jährigen Talent Cody Drameh vom FC Fulham interessiert. Der Rechte Verteidiger beeindruckt seit einigen Monaten in der U23 des FC Fulham. Auch der französische Klub Lille soll an dem Verteidiger interessiert sein. Sein Vertrag bei Fulham läuft zum Ende der Saison aus.

SGE und FC Barcelona buhlen um spanische Juwel

Update, 14. März 2019, 10.15 Uhr: Die Frankfurter Eintracht ist offenbar an einem Mittelfeld-Juwel aus der zweiten spanischen Liga dran. Laut eines Berichts der spanischen Sportzeitung "AS" sollen die Hessen ihr Interesse an dem 20-jährigen Alberto Soro vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa bekundet haben.

Doch die Frankfurter sind nicht die einzigen, die sich den Spieler in den letzten Wochen genauer angesehen haben. Auch der FC Barcelona hat den 20-Jährigen offenbar auf seiner Liste. Laut AS hat die Eintracht bereits signalisiert, die Ausstiegsklausel in Soros bis 2022 laufenden Vertrags in Höhe von 9 Millionen Euro zu zahlen.

Die Höhe der Klausel würde sich im Falle eines Aufstiegs des spanischen Zweitligisten auf 11 Millionen Euro erhöhen. Doch der Verein befindet sich gerade im unteren Tabellendrittel in der LaLiga2. Ein Aufstieg scheint also ausgeschlossen.

Ist Eintracht Frankfurt an Belgien-Talent Theo Bongonda vom SV Zulte Waregem dran?

Update, 13. März 2019, 19.35 Uhr: Die Zukunft von Aymen Barkok ist noch nicht geklärt. Aktuell ist der Offensivspieler noch an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, aber wo wird er in der kommenden Saison spielen? Für Barkok ist es keine leichte Entscheidung, ob er wieder nach Frankfurt zurückgeht oder in Düsseldorf bleibt. Er selbst wird die Entscheidung aber gar nicht treffen. Er sagte der BILD, dass er froh ist, dass Fredi Bobic und Lutz Pfannenstiel für ihn Entscheiden und er sich raushalten kann.

Lesen Sie auch: Droht Eintracht Frankfurt jetzt ein Fan-Ausschluss wegen Pyrotechnik?

Update, 13. März 2019, 14.40 Uhr: Eintracht Frankfurt wirbt offenbar um die Gunst des 23-Jährigen Flügelspielers Theo Bongonda vom SV Zulte Waregem. Das berichtet transfermarkt.de unter Berufung auf das niederländische Nachrichtenportal "Het Laatste Nieuws". Der belgische U21-Nationalspieler steht demnach unter anderem bei Eintracht Frankfurt und Mainz 05 auf dem Zettel, aber auch Anderlecht, der FC Brügge und Feyenoord Rotterdam beschäftigen sich mit dem Spieler.

Zulte Waregem würde seinem Topscorer (8 Tore und 9 Vorlagen in 27 Spielen) wohl keine Steine in den Weg legen. In einem Gespräch zwischen Spieler und den Vereinsverantwortlichen am Montag habe man sich darauf geeinigt, zusammen an einem Transfer zu arbeiten. Der Tabellenelfte der ersten belgischen Liga erhofft sich eine Ablöse von mehr als 5 Millionen Euro für Bongonda, der noch einen Vertrag bis 2022 besitzt.

Eintracht Frankfurt: Was wird aus Martin Hinteregger?

Update, 13. März 2019, 10.25 Uhr: Läuft Martin Hinteregger auch in der kommenden Saison für Eintracht Frankfurt auf? Der Österreicher – der im Januar vom FC Augsburg bis zum Ende der Saison ausgeliehen wurde* – überzeugt seit seiner Ankunft und gilt als Stabilisator der Frankfurter Hintermannschaft. Eine Weiterverpflichtung des 26-Jährigen dürfte bei den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt deshalb auf jeden Fall ein Thema sein.

+ Was wird aus Martin Hinteregger? © picture alliance/dpa

Auch Trainer Adi Hütter würde das begrüßen, weiß aber auch, dass ein Verleib nicht gesichert ist:"Es wird auch eine Frage der Höhe sein. Augsburg wird ihn uns nicht schenken“, sagte der 49-Jährige gegenüber sge4ever. Alles weitere werde man intern besprechen. Der FC Augsburg hatte damals rund 6,5 Millionen Euro für den 26-jährigen Österreicher an RB Salzburg gezahlt. Sein aktueller Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei rund 10 Millionen Euro. Das dürften die Fuggerstädter auch mindestens für den Abwehrspieler aufrufen.

Uli Stein äußert sich zu Kevin Trapp

Update 12. März 2019, 13.57 Uhr: Uli Stein, früherer Schlussmann von Eintracht Frankfurt, hat sich für einen Verbleib von Nationaltorwart Kevin Trapp bei den Hessen ausgesprochen. "Wenn es im Bereich des Möglichen ist, würde ich es auf jeden Fall versuchen", sagte Stein am Montagabend in der Sendung "Heimspiel!" imhr-Fernsehen. "Einen Torwart von dieser Qualität findest du nicht häufig." Trapp ist bis zum Saisonende von Paris Saint-Germain ausgeliehen, wo er noch einen Vertrag bis 2020 besitzt. Dort hat er aber keine Spielgarantie.

Lesen Sie auch bei fnp.de: Vorsicht: Mit diesen Tickets erhalten Eintracht-Fans keinen Zutritt ins Mailänder Stadion

Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic nennt Vertragsdetails

Update 12. März 2019, 09.15 Uhr: Eintrachts Sportvorstand Fredi Bobic hat am Sonntag in der Sportsendung "Doppelpass" von Sport1 verraten, wie es um die Verträge der drei Stürmer Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller steht. „Alle drei haben Verträge ohne Klauseln“, sagt der Sportvorstand der Frankfurter Eintracht. Dies schließe nicht aus, dass der eine oder andere gehen könnte am Ende der Saison, bringe aber die Eintracht in eine gute Verhandlungsposition. „Dazu kommt, dass sie sich alle sehr wohl fühlen in unserem Klub und in dieser bunten Stadt Frankfurt“, fügte er hinzu.

SGE-Transfers: Neues in Sachen Aymen Barkok

Update 11. März 2019, 12.50 Uhr: Am Montagabend muss Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga ran. Aymen Barkok, der bei Eintracht Frankfurt ausgebildet wurde und in dieser Saison an Düsseldorf ausgeliehen ist, freut sich auf ein Wiedersehen mit den Hessen. Düsseldorf würde den 20-Jährigen gerne behalten, da er sich im letzten halben Jahr bei der Fortuna zu einem echten Hoffnungsträger entwickelt hat.

Doch das könnte die Fortuna viel Geld kosten, wie die Bild-Zeitung berichtet. Denn Fortuna besitzt zwar eine Kaufoption für den 20-jährigen Barkok, diese liegt jedoch bei fünf Millionen Euro. Für den Aufsteiger viel Geld. Trotzdem will die Fortuna Barkok unbedingt halten. Fortuna-Manager Lutz Pfannenstiel: „Aymen ist ein hochtalentierter Spieler. Man sieht jetzt, dass er uns langfristig verstärken würde. Es wäre wünschenswert, wenn wir mit Frankfurt eine Lösung finden würden. Wie das Konstrukt aussehen könnte – ob Leihe oder Kauf – da bin ich mit Fredi Bobic und der Eintracht im Austausch.“

Die Verhandlungen sollen in Kürze Fahrt aufnehmen, laut der Bild will sich Barkoks Berater Florian Goll zeitnah mit Fredi Bobic und Lutz Pfdannenstiel zusammensetzen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Erfolg von Eintracht Frankfurt hat auch Kehrseite: Jovic, Rebic und Haller im Visier europäischer Top-Clubs

Frankfurt - Eintracht Frankfurt mischt derzeit ganz Europa auf. Durch die Erfolge der Hessen in der Europa League und der erfolgreichen Bundesliga-Saison richten sich immer mehr Augen auf die Spieler der Eintracht. Kein Wunder also, dass auf der Einkaufsliste einiger europäischer Top-Clubs auch Namen von Eintracht-Spielern auftauchen.

In den vergangenen Wochen kochten vor allem die Gerüchte um Luka Jovic immer wieder hoch. Der 21-jährige Stürmer der Hessen spielt in Frankfurt eine überragende Saison, führte mit 15 Toren bis zum 25. Spieltag die Torschützen-Liste der Bundesliga an. Aber auch in der Europa League macht er eine sehr gute Figur.

Ante Rebic, Sebastien Haller und Luka Jovic auf der Einkaufsliste vieler europäischer Top-Clubs

Kein Wunder also, das mehrere europäische Clubs am Luka Jovic dran sind. Fest steht, dass Jovic bei Real Madrid, dem FC Barcelona und dem FC Bayern München auf den Zettel steht*.

Aber auch die beiden Stürmer Ante Rebic und Sebastien Haller, die gemeinsam mit Luka Jovic das magische Dreieck bei der Frankfurter Eintracht bilden, sind begehrt auf dem Transfermarkt. Es dürfte für die Eintracht also spannend werden, wer gehalten werden kann und wer geht. Es könnte für den hessischen Bundesligisten um wirklich viel Geld gehen.

Mittelfeldspieler Sebastian Rode, der derzeit von Borussia Dortmund ausgeliehen ist, würde hingegen gerne am Main bleiben. Der 28-jährige hat sich seit seiner Rückkehr im Winter einen Stammplatz bei den Hessen erarbeitet – und das gefällt ihm gut (Auch im Spiel gegen Düsseldorf zeigte der Mittelfeldspieler eine gute Leistung. Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel hatte hingegen einiges zu besprechen). Die regelmäßige Spielpraxis sei eine schönes Gefühl, das einem viel zurückgebe und für eine innere Zufriedenheit sorge, sagte Rode kürzlich. Zu seinem Vertrag in Dortmund sagte der 28-Jährige im Kicker: "Ich habe dort noch ein Jahr Vertrag, man weiß nie, wie es kommt. Momentan fühle ich mich sehr wohl in Frankfurt, da ist noch alles offen." sme/chw/msb/dpa

