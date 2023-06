Eintracht Frankfurt wohl scharf auf begehrten U21-Nationalspieler

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Eintracht Frankfurt soll ein Auge auf Jessic Ngankam von Hertha BSC geworfen haben. Konkurrenz gibt es angeblich aus der Bundesliga.

Frankfurt – Die Spielzeit von Eintracht Frankfurt endete mit einer Enttäuschung, mit 0:2 war die SGE im DFB-Pokalfinale Anfang Juni dem Titelverteidiger RB Leipzig unterlegen. Knapp zwei Wochen später dürften am Main die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren laufen, schließlich steht ein mittelgroßer Umbruch bevor.

Jessic Ngankam Geboren: 20. Juli 2000 (Alter 22 Jahre) in Berlin Vereine im Profibereich: Hertha BSC, Greuther Fürth (Leihe) Vertrag bei Hertha BSC bis: Juni 2025 Liga-Einsätze 2022/23: 18 (vier Tore, zwei Assists)

Eintracht Frankfurt: Viele Veränderungen im Kader

Auf der Trainerbank gab es bereits eine Veränderung, Erfolgscoach Oliver Glasner räumte seinen Platz für Dino Toppmöller. Und auch das Gesicht des Kaders wird im Vergleich zur Saison 2022/23 ein wenig anders aussehen. Mit Evan Ndicka, Daichi Kamada und Almamy Toure kehren drei langjährige SGE-Akteure den Hessen den Rücken, potenzielle Nachfolger hat Sportdirektor Markus Krösche teilweise schon an Land gezogen.

Von Malmö FF kommt Mittelfeld-Talent Hugo Larsson, für die Innenverteidigung wurde Willian Pacho verpflichtet. Mit Omar Marmoush schloss sich ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler der SGE an, Ansgar Knauff wechselt zudem fest an den Main. Außerdem zog man die Kaufoptionen bei Eric Junior Dina Ebimbe und Philipp Max.

Eintracht Frankfurt um Sportdirektor Markus Krösche (li.) soll Hertha-Angreifer Jessic Ngankam (re.) auf dem Zettel haben. © Imago Images/HMB-Media; Imago Images/Contrast

Eintracht Frankfurt schielt wohl auf Hertha-Angreifer Jessic Ngankam

Eine offene Stelle könnte sich in den kommenden Wochen allerdings noch im Kader ergeben – insbesondere für den Fall, dass ein aus SGE-Sicht zufriedenstellendes Angebot für den heiß begehrten Randal Kolo Muani in die Geschäftsstelle flattert. Dann stünden in Lucas Alario und Rafael Borre nur noch zwei etablierte Angreifer im Aufgebot, deren SGE-Zukunft zudem noch nicht endgültig klar sein soll.

So könnte noch ein weiterer Stürmer den Weg nach Frankfurt finden. Wie die Bild berichtet, sollen Krösche und Co. ein Auge auf Jessic Ngankam geworfen haben. Der Angreifer von Hertha BSC verbuchte 22/23 vier Tore und zwei Assist in der Liga, überzeugte aber vor allem mit seinem Einsatz und seiner Mentalität. Er würde in das Anforderungsprofil passen, wäre mit einer Ablöse in Höhe von „mehreren Millionen Euro“ aber auch nicht allzu günstig zu haben.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Trotz Interesse aus der Bundesliga: Hertha BSC würde Ngankam wohl gerne halten

Ein Transfer des deutschen U21-Nationalspielers, der auch im Kader für die anstehende Europameisterschaft steht, könnte sich aufgrund verschiedener Aspekte allerdings als schwierig erweisen. Einerseits soll auch Union Berlin am wuchtigen Mittelstürmer interessiert sein, andererseits will der Absteiger sein Eigengewächs wohl nur ungern abgeben.

Ngankam ist demnach für die 2. Liga als Stütze eingeplant, seine Rolle habe ihm Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber in einem persönlichen Gespräch klargemacht. Der 22-Jährige soll vorangehen und den Hauptstadtklub wieder in die Bundesliga schießen.

Eine Entscheidung über seine Zukunft soll laut Bild erst in mehreren Wochen fallen, zunächst steht die U21-EM an. Überzeugt Ngankam auch dort, könnte er seinen Marktwert noch ein wenig steigern – und möglicherweise noch weitere Interessenten anlocken. (masc)