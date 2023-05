Trapp äußert sich zur Zukunft von Eintracht-Trainer Glasner: „Die einen kommen und die anderen gehen“

SGE seit neun Partien sieglos

Bleibt Glasner oder geht er? Diese Frage beschäftigt aktuell viele im Umfeld von Eintracht Frankfurt. Jetzt hat sich Torhüter Kevin Trapp geäußert.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat harte Wochen hinter sich. Zwar konnte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner durch einen Heimsieg im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Union Berlin unter die besten vier Teams einziehen, doch in der Liga wartet die SGE seit nunmehr neun Spielen vergeblich auf einen Dreier. Die Stimmung ist angespannt, auch Glasner gerät ins Visier der Kritik.

Oliver Glasner Alter: 48 Jahre (28. August 1974) Verein: Eintracht Frankfurt Stationen als Trainer: SV Ried, Linzer ASK, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt

Kevin Trapp auf Glasner-Zukunft angesprochen: „Jeder muss wissen, was er vorhat“

Hinzu kommt, dass der Trainer von Eintracht Frankfurt seinen 2024 auslaufenden Vertrag bisher noch nicht verlängert hat und ein Verbleib über den Sommer hinaus bei einigen nicht als sicher gilt. Nach dem trostlosen 1:1 gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag äußerte sich nun Torhüter Kevin Trapp zur Situation um den Coach der SGE.

„Im Fußball ist es am Ende immer so: Die einen kommen und die anderen gehen. So ist es in diesem Geschäft, damit müssen wir uns abfinden“, sagte er etwas zurückhaltend. Das dürfe jeder für sich selbst entscheiden. „Es ist wie bei den Spielern. Jeder muss wissen, was er vorhat.“

+ Kevin Trapp gilt als wichtiger Teil der Mannschaft von Eintracht Frankfurt. © Jürgen Kessler/imago

Kevin Trapp spricht über Glasner-Zukunft: „Wir sind nicht verantwortlich dafür, was der Coach macht“

Und was glaubt Trapp, wie es für Glasner bei Eintracht Frankfurt weitergeht? Wenn man die Interviews vom Trainer lese, könne man davon ausgehen, „dass er nächstes Jahr noch auf der Bank sitzen“ werde. „Von daher ist es erst mal das, was er sagt. Wir sind nicht verantwortlich dafür, was der Coach dann macht“, sagte Trapp.

Der volle Fokus liegt jetzt erst einmal auf dem DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und der Eintracht. Am Mittwoch hat die Mannschaft von Trainer Glasner erneut die Chance, in ein Finale einzuziehen. Diese wollen sie sich natürlich nicht nehmen lassen. Was nach der Saison dann passiert, wird sich zeigen. Dann könnte sich auch die Frage stellen, ob die Verantwortlichen den Weg mit dem Trainer weitergehen wollen. Denn diese Spielzeit könnte im Falle eines Ausscheidens am Mittwoch doch ziemlich ernüchternd ausgehen. (msb)

