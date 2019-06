Ist Eintracht Frankfurt Favorit bei Max Kruse?

Max Kruse sucht einen neuen Verein. Führt die heißeste Spur zu Eintracht Frankfurt?

Frankfurt – Max Kruse hat Werder Bremen am Saisonende verlassen, weil er in der kommenden Saison international spielen will. Bislang hat der ehemalige Nationalspieler aber noch keinen neuen Verein gefunden. Laut Sportbild.de ist Eintracht Frankfurt derzeit heißester Kandidat auf eine Verpflichtung. Doch es gibt einige Knackpunkte.

Max Kruse selbst sucht weiterhin vergeblich nach einem neuen Verein. Eine Wechsel in die Türkei oder zum FC Liverpool konkretisierte sich zuletzt nicht. Derzeit steht der Stürmer immer noch ohne Club da. Sollte er in der Bundesliga bleiben wollen, wird es eng. Denn Kruse möchte international spielen.

Eintracht Frankfurt: Adi Hütter ist ein großer Kruse-Fan

In Leverkusen, Leipzig und Wolfsburg ist Kruse kein Thema. Ein Comeback in Gladbach schloss Sportdirektor Max Eberl (45) bereits aus, ebenso wie Werder Bremen eine Rückkehr. Ein Wechsel zum BVB oder Meister Bayern ist unwahrscheinlich, denn bei beiden Vereinen wäre Kruse nur Backup.

Deshalb führt laut „Sportbild“ die heißeste Spur zu Eintracht Frankfurt. Denn: Trainer Adi Hütter soll ein großer Fan von Max Kruse sein. Die SGE hat außerdem nach dem Abgang von Luka Jovic noch nachholbedarf im Sturm. Dem Neuzugang Dejan Joveljic wollen die Verantwortlichen Zeit zum Entwickeln geben, Kruse würde sofort funktionieren.

Wechsel zu Eintracht Frankfurt: Gehaltsforderung von Max Kruse zu hoch?

Obwohl Max Kruse Eintracht Frankfurt sofort weiterhelfen würde, stehen dennoch viele Fragezeichen hinter dem Wechsel. Die Transfer-Philosophie der SGE ist eher, junge Spieler zu verpflichten.

Auch interessant: SGE: Wie die Eintracht-Fans treu ihre Mannschaft durch Europa begleiten

Außerdem soll Kruse laut Sportbild angeblich sechs Millionen Euro Jahresgehalt fordern und würde damit rund zwei Millionen Euro über Top-Verdiener Ante Rebic liegen. Für Eintracht Frankfurt müsste er auf Gehalt verzichten, sonst erscheint ein Wechsel unwahrscheinlich.

Von Christian Weihrauch

