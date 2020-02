LIVE: Die Auslosung des Achtelfinals in der Europa League 

Die Eintracht muss noch das Rückspiel in Salzburg bestreiten. Vorher findet aber bereits die Auslosung des Achtelfinals der Europa League statt.

Auslosung der Europa League

Eintracht Frankfurt und RB Salzburg im Topf

und im Topf Attraktive Gegner und große Namen noch dabei

Nyon - Das Rückspiel im Sechzehntelfinale steht für Eintracht Frankfurt noch aus. Erst am Freitagabend um 18 Uhr ist Anpfiff der Partie in Salzburg. Bei Beginn des Spiels weiß die SGE aber bereits, wer der mögliche Gegner im Achtelfinale wäre. Um 13 Uhr werden nämlich im schweizerischen Nyon die Partien ausgelost.

Im Achtelfinale gibt es eine Besonderheit: Mannschaften aus dem gleichen Land können aufeinander treffen. Das war in der Gruppenphase und dem Sechzehntelfinale noch nicht möglich. Das heißt, dass es in der Europa League zu einem Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen oder dem VfL Wolfsburg kommen kann. Bei der Auslosung wird es keine gesetzten und ungesetzten Mannschaften mehr geben. Das Team, das als erstes aus dem Lostopf gezogen wird, hat im Hinspiel Heimrecht und muss im Rückspiel auswärts antreten.

Eintracht Frankfurt: Diese Teams haben sich für das Achtelfinale qualifiziert

Verein Land Bayer Leverkusen Deutschland Glasgow Rangers Schottland FC Basel Schweiz Wolverhampton Wanderers England Linzer ASK Österreich AS Rom Italien Basaksehir Istanbul Türkei Manchester United England FC Getafe Spanien Schachtjor Donezk Ukraine Inter Mailand Italien FC Kopenhagen Dänemark FC Sevilla Dänemark VfL Wolfsburg Deutschland Olympiakos Piräus Griechenland

Eintracht Frankfurt: Attraktive Gegner warten im Achtelfinale

Im Achtelfinale warten einige attraktive Gegner und große Namen. Schachtjor Donezk und Inter Mailand kennt Eintracht Frankfurt bereits aus der letzten Saison in der Europa League. Beide Mannschaften schaltete das Team von Adi Hütter auf dem Weg ins Halbfinale aus.

Bei der Auslosung in Nyon wird es eine Kugel geben, in der zwei Mannschaften sind: Eintracht Frankfurt und RB Salzburg. Der Gegner steht also bereits fest, wenn es zum Anstoß des Rückspiels in Salzburg kommt.

Eintracht Frankfurt: Achtelfinale der Europa League im März

Ausgetragen werden die Partien des Achtelfinals der Europa League am 12. und 19. März. Die Gewinner der acht Spiele werden dann am 20. März im Topf sein, wenn in Nyon das Viertel- und Halbfinale ausgelost wird.

Von Sascha Mehr