LIVE: So schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt spielt im letzten Heimspiel des Jahres gegen den 1. FC Köln. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel.

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln, Mittwoch 18.12.2019, 20.30 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Wiedwald - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Sow, Kamada, Rode, Kostic - Dost, Paciencia Voraussichtliche Aufstellung

1. FC Köln Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Drexler, Hector, jakobs, Thielmann - Cordoba Tore Schiedsrichter

Vorbericht: Eintracht will sich mit Sieg von Fans verabschieden

Eintracht Frankfurt trifft im letzten Heimspiel des Jahres auf den 1. FC Köln. Gegen den Abstiegskandidaten soll unbedingt ein Sieg her, um sich gebührend von den eigenen Fans zu verabschieden.

Die Krise der SGE hält weiter an. Auf Schalke gab es eine bittere 0:1-Niederlage und das trotz längerer Zeit in Überzahl, nachdem Schalke-Keeper Nübel die Rote Karte gesehen hatte. Die Durchschlagskraft und die Ideen in der Offensive fehlen aber schon seit Wochen. Gegen Köln soll die Wende her. Die Fans werden ihre Mannschaft noch einmal nach vorne peitschen und für eine prächtige Stimmung auf den Rängen sorgen.

Eintracht Frankfurt: Rönnow und Torro verletzt

Fehlen werden der Eintracht definitiv Torwart Frederik Rönnow, der sich im Spiel auf Schalke einen Sehneneinriss im rechten Oberschenkel zugezogen hatte. Er wird voraussichtlich sechs Wochen pausieren müssen. Für ihn wird Felix Wiedwald im Kasten der SGE stehen. Ebenfalls verletzt ist Mittelfeldspieler Lucas Torro, der sich einen Innenbandriss im rechten Knie zuzog und der Eintracht drei bis vier Monate fehlen wird.

Eintracht Frankfurt: Gegner Köln mit Befreiungsschlag

Der Gegner aus Köln landete am vergangenen Spieltag einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Im Derby gegen Bayer 04 Leverkusen gelang ein überraschender 2:0-Sieg, der dem FC neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt gibt. Trainer Markus Gisdol setzt vor allem auf die Jugend. Gegen Leverkusen betrug das Durchschnittsalter 24 Jahre und 311 Tage. Sein Debüt feierte der erst 17-jährige Jan Thielmann, der eigentlich für die A-Jugend der Geißböcke aufläuft.

von Sascha Mehr