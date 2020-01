Live: So schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig

Eintracht Frankfurt mit einer schweren Aufgabe im ersten Heimspiel der Rückrunde. Zu Gast ist Tabellenführer RB Leipzig.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

Die SGE will den Schwung aus Hoffenheim mitnehmen

will den Schwung aus Hoffenheim mitnehmen Zu Gast ist der Tabellenführer aus Leipzig

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig, Samstag, 25.01.2020, 15.30 Uhr

Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Sow, Rode, Kostic - Gacinovic - Dost Voraussichtliche Aufstellung

RB Leipzig Gilacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Nkunku, Adams, Sabitzer - Poulsen, Werner Tore -:- Schiedsrichter

Daniel Siebert (Berlin)

Vorbericht: Eintracht Frankfurt erwartet RB Leipzig

Eintracht Frankfurt hat das erste Heimspiel des Jahres vor der Brust. In der heimischen Commerzbank Arena empfängt das Team von Trainer Adi Hütter Spitzenreiter RB Leipzig um steht damit vor einer großen Herausforderung.

Zum Rückrundenstart gelang Eintracht Frankfurt mit dem 2:1 bei der TSG Hoffenheim ein Befreiungsschlag, nachdem die SGE zum Ende der Hinrunde in einer Krise steckte. Trainer Hütter arbeitete mit seiner Mannschaft hart in der Vorbereitung und studierte die Viererkette in der Defensive ein. Mit dieser Aufstellung ging Eintracht Frankfurt auch in das Spiel in Hoffenheim. Der große Gewinner der Vorbereitung ist Timothy Chandler, der sich in die erste Elf spielte und im Kraichgau zum entscheidenden 2:1 traf. Bas Dost konnte seinen Trainingsrückstand aufholen, den er in der Vorrunde noch aufwies und präsentiert sich in ansprechender Form.

Eintracht Frankfurt: Gegner Leipzig mit breiter Brust

Die Gäste aus Leipzig kommen mit breiter Brust und viel Selbstbewusstsein nach Frankfurt. Die letzte Niederlage in einem Pflichtspiel gab es am 26. Oktober für das Team von Trainer Julian Nagelsmann, mit einem 1:2 in Freiburg. In den letzten vier Bundesliga.Auswärtsspielen gelangen Leipzig immer mindestens drei Treffer. Insgesamt sind die Sachsen mit 51 erzielten Toren die treffsicherste Offensive der ganzen Liga. Eintracht Frankfurt muss versuchen diese Offensive in den Griff zu bekommen und selbst Nadelstiche zu setzen, dann ist ein Sieg möglich.

von Sascha Mehr

