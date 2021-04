Live-Ticker: Eintracht gegen Leverkusen - SGE auf Rekordkurs, Trainerwünsche aus Frankfurt

31. Spieltag

Eintracht Frankfurt befindet sich in der Fußball-Bundesliga immer noch auf Champions League Kurs.

Eintracht Frankfurt spielt am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr)

Voraussichtliche Aufstellung Bayer 04 Leverkusen Hradecky - Tah, S. Bender, Tapsoba - Palacios, Demirbay - Bellarabi, Wirtz, Bailey, Sinkgraven - Schick Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Ilsanker, Hinteregger, Ndicka - Sow, Hasebe - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva Tore Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin)

+++ 16.15 Uhr: Mainz führt übrigens mittlerweile 2:0 gegen die Bayern, Lewandowski hat noch nicht getroffen und Neuer gepatzt. Heute geht alles.

+++ 15.45 Uhr: Die Dortmunder sind soeben durch ein Tor von Erling Haaland gegen Wolfsburg in Führung gegangen. Stand jetzt beträgt der Vorsprung der SGE auf den BVB noch einen Zähler.

+++ 15.34 Uhr: Kaum sag ich‘s, führt Mainz 05 gegen die Bayern. Na dann.

+++ 15.32 Uhr: Die Partien um 15.30 Uhr sind bereits angepfiffen, was insofern interessant ist, als dass der BVB gegen den VfL Wolfsburg spielt. Übrigens kann der FC Bayern München heute schon deutscher Meister werden, was aber genauso wenig eine News ist wie ein Scheitern der Super League.

+++ 14.58 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der SGE gegen Bayer 04 Leverkusen. Wir haben noch knapp dreieinhalb Stunden Zeit, das Bier kaltzustellen (oder den Sekt), den Grill anzuschmeißen und das Katzenklo zu säubern. Letzteres ist kein Muss. Aber zurück zum Sportlichen: Eintracht Frankfurt kann heute im Idealfall einen größeren Schritt Richtung Champions League machen als Neil Armstrong auf dem Mond.

Update, 24. April 2021, 10.15 Uhr: In Frankfurt darf man weiter träumen. Nach den Siegen gegen die Top-Teams aus Dortmund und Wolfsburg bleibt die Champions League für die Eintracht in greifbarer Nähe. Sollte die SGE am 31. Spieltag gegen Bayer Leverkusen drei Punkte holen, der Erfolg wäre Frankfurt kaum noch zu nehmen.

Und in Frankfurt träumt mancher Fan nicht nur von der Champions League. Weil die Eintracht auf der Suche nach einem Nachfolger für Adi Hütter ist, gibt es etliche Spekulationen darüber, wer nun auf der Trainerbank Platz nehmen wird in der kommenden Saison. Die beiden Frankfurter Rapper Celo und Abdi haben da sehr konkrete Vorstellungen. Die beiden eingefleischten SGE-Fans sprechen sich im Interview mit n-tv für ein Engagement von Jose Mourinho in Frankfurt aus. „Der Typ hat Klasse“, so Abdi über Mourinho.

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen: Champions League im Fokus

Erstmeldung: Leverkusen - Die Bundesliga befindet sich auf der Zielgeraden und Eintracht Frankfurt* steht ganz dicht vor dem erstmaligen Einzug in die Champions League*. Vier Punkte beträgt der Vorsprung noch auf Borussia Dortmund, die hinter der SGE auf Plazt 5 der Bundesliga-Tabelle lauern.

Für die Eintracht steht am 31. Spieltag ein schwerer Brocken an. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter* muss bei Bayer 04 Leverkusen antreten und wird versuchen, die drei Punkte aus der BayArena zu entführen.

Eintracht Frankfurt trifft auf Bayer 04 Leverkusen

„Wir haben uns in Leverkusen nie so präsentiert, wie es sein sollte. Wir fahren trotzdem mit einem guten Gefühl dort hin, weil wir wieder gewonnen haben. Leverkusen ist unter Druck*. Ich bin zuversichtlich, ein gutes Ergebnis mitnehmen zu können“, zeigt sich Adi Hütter optimistisch vor der Begegnung. „Respekt haben wir vor jeder Mannschaft. Leverkusen hat eine gute Mannschaft mit viel Speed und einer guten Technik. Trotz allem sind sie anfällig, das müssen wir ausnutzen“, so Hütter weiter.

Wie die Aufstellung von Eintracht Frankfurt aussehen wird, verrät Hütter natürlich noch nicht, er freut sich aber, dass Hinteregger wieder zurück ist: „Das Wichtigste ist, dass Martin nach seiner fast fünfwöchigen Pause zurück ist. Er hat sich beeindruckend zurückgemeldet und tut unserer Mannschaft gut, weil er ein sehr guter Verteidiger ist.“ Ob Makoto Hasebe in der Startelf stehen wird, ließ der Trainer offen: „Makoto spielt immer gut, weil er sehr viel Routine hat und auf zwei Positionen spielen kann. Er hat jahrelang auf der Sechs gespielt und ist daher für diese Position sicher wieder ein Thema.“

Eintracht Frankfurt: Younes und Kamada sind fraglich

Fraglich für die Partie in Leverkusen sind Amin Younes und Daichi Kamada, wie Hütter bestätigte: „Amin Younes kämpft mit leichten Adduktorenproblemen. Er ist ein wichtiger Spieler für uns und hat es gut gemacht. Daichi aber auch. Ich bin froh um das Luxusproblem, es geht um den gemeinsamen Erfolg: In die Königsklasse zu kommen. Kamada hat Probleme mit dem Finger. Ob sich das ausgehen wird, weiß ich noch nicht. Barkok ist immer ein Thema und trainiert gut. Durm macht es gut, Timmy hat es gegen Augsburg auch gut gemacht." Der Coach hat zahlreiche Möglichkeiten und ist sehr glücklich darüber: „Ich bin froh, eine Auswahl zu haben, die mir vielleicht die Möglichkeit gibt, zu rotieren, um den einen oder anderen zu schonen."