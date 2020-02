Live: Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal gegen RB Leipzig

Filip Kostic traf in der Bundesliga am 25. Januar zum 2:0 Endstand gegen RB Leipzig

Liveticker: Eintracht Frankfurt muss im DFB-Pokal gegen RB Leipzig antreten. Kein leichtes Spiel für die Mannschaft von Adi Hütter.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Sow, Rode, Kostic, Gacinovic, Chandler - Paciencia Voraussichtliche Aufstellung RB Leipzig Mvogo - Mukiele, Ampadu, Upamecano - Adams, Sabitzer, Laimer, Nkunku - A. Haidara, Werner - Schick Tore - Schiedsrichter Felix Brych (München)

>>> Ticker aktualisieren <<<

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Neuauflage der Bundesligapartie

Eintracht Frankfurt scheint das Tief aus der Hinrunde überwunden zu haben. In den ersten drei Begegnungen nach der Winterpause und der Umstellung auf Viererkette holten die Hessen immerhin sieben Punkte. In der Bundesliga läuft es also - zumindest von den Ergebnissen her. Spielerisch ist noch Luft nach oben, was die letzte Partie in Düsseldorf bei der Fortuna eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Die Begegnung gegen RB Leipzig ist eine Neuauflage der Partie vom 25. Januar 2020 in der Bundesliga. Die hatten die Hessen überraschend mit 2:0 gegen den damaligen Tabellenführer für sich entscheiden können.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig: RB will Revanche

Timo Werner sieht bei RB Leipzig im Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft insgesamt noch Nachholbedarf. „Wir als Mannschaft müssen in jeglicher Hinsicht lernen, was es bedeutet, oben zu stehen. Und wir müssen damit umgehen können“, sagte der 23 Jahre alte Torjäger des Tabellenzweiten vor dem Topspiel gegen Spitzenreiter FC Bayern am kommenden Sonntag in einem Interview des „Kicker“ (Montag). Werner äußerte sich dabei im Zusammenhang mit der Friseuraffäre, die für viel Unruhe gesorgt hatte.

„Wenn man im - ich sag das Wort eigentlich ungern - Titelrennen ist, wird man eben kritischer beäugt“, betonte Werner, nachdem einige Spieler vor der Niederlage vor gut einer Woche bei Eintracht Frankfurt einen Star-Friseur ins Hotel hatten einfliegen lassen. RB führte damals die Tabelle noch an, rutschte nach dem 0:2 bei den Hessen und dem 2:2 am vergangenen Samstag daheim gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Punkt Rückstand auf die Bayern aber auf den zweiten Platz ab.

Im Pokal wollen die Sachsen die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt wieder gut machen.