Live-Ticker: So schlägt sich Eintracht Frankfurt beim FC Bayern München

Eintracht Frankfurt ist im Halbfinale des DFB-Pokals zu Gast beim FC Bayern München. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt, Mittwoch, 10.06.2020, 20.45 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

FC Bayern München Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Gnabry - Lewandowski Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Toure, Kohr, Rode, Ilsanker, Chandler - Gacinovic - Silva Tore Schiedsrichter

Eintracht Frankfurt will gegen den FC Bayern das Unmögliche schaffen

Frankfurt - Für Eintracht Frankfurt steht mit dem Halbfinale des DFB-Pokals das Spiel des Jahres an. Die SGE hatte bei der Auslosung kein Glück und zog mit dem FC Bayern München den schwersten aller Gegner. Zu allem Überfluss, aus Sicht von Eintracht Frankfurt, findet das Spiel in der Allianz Arena statt. Dort musste die SGE vor gut zwei Wochen eine herbe 2:5-Niederlage in der Bundesliga einstecken und war gegen die übermächtige Offensive der Gastgeber nahezu chancenlos. Trainer Adi Hütter entnimmt der Partie aber auch etwas Positives: „Mit dem Spiel in München in der Liga vor zwei Wochen hatten wir eine gute Vorbereitung auf das Match. Dass die Bayern Favorit sind, ist klar. Das sind sie immer. Insbesondere aktuell sind sie natürlich eine Klasse für sich.“

️ #Hütter:

„So ein Finale in Berlin ist etwas Einzigartiges. Auch für die Fans. Dass das dieses Jahr fernbleibt, ist natürlich extrem schade. Aber jeder Verein muss die Situation annehmen. Es geht für alle um einen Titel, der wichtig ist."



Eintracht Frankfurt fährt nach München, um das Spiel zu gewinnen, stellt Hütter in der Pressekonferenz klar: „Wir fahren morgen nach München, um das vielleicht Unmögliche möglich zu machen. Die Mannschaft ist heiß und will alles versuchen, um dort für eine Überraschung zu sorgen. Wir werden viele Antworten auf das flexible Spiel der Bayern brauchen. Sie haben eine kaum auszurechnende Mannschaft. Dagegen brauchen wir ein bissiges aggressives Team, das sich auch traut, nach vorne zu spielen.“

Eintracht Frankfurt: Bayern-Trainer Flick mit Respekt

Hansi Flick, Trainer vom FC Bayern München, hat Respekt vor Eintracht Frankfurt und warnt gerade vor den Leistungen der SGE in Pokalspielen: „Frankfurt hat enorm viel Erfahrung gerade mit Pokalspielen. Sie können auf den Punkt da sein, damit rechne ich. Sie haben enorme Qualität und spielen mit viel Leidenschaft. Wir müssen konzentriert sein und Fehler minimieren.“

Bei Eintracht Frankfurt werden Goncalo Paciencia und Gelson Fernandes fehlen, ansonsten kann Adi Hütter aus dem Vollen schöpfen. Es ist davon auszugehen, dass er eine defensivere Aufstellung wählen wird als beim 0:2 gegen den FSV Mainz 05.

Von Sascha Mehr

