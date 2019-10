Live-Ticker: So schlägt sich Eintracht Frankfurt beim FC St. Pauli

Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal auf den FC St. Pauli. Wir berichten im Live-Ticker vom Spiel.

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt, Mittwoch, 20.45 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

FC St. Pauli Himmelmann - Kalla, Buballa, Östigard - Penney, Diarra, Daehli, Zander - Tashchy, Gyökeres Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Fernandes, Kostic, Sow, Kamada, Rode - Paciencia Tore Schiedsrichter

Vorbericht: Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal auf den FC. St. Pauli

Die "englischen Wochen" gehen für die SGE weiter. Kaum eine Woche vergeht, an der die Eintracht nicht ein Wochenspiel zu absolvieren hat. Nachdem es letzte Woche in der Europa League gegen Standard Lüttich ging, steht nun der DFB-Pokal an. Die Eintracht hat den FC St. Pauli zugelost bekommen und muss nach Hamburg reisen.

Eintracht Frankfurt: Gegner St. Pauli nah an der Abstiegszone

Der FC St. Pauli spielt bislang eine durchwachsene Saison in der 2. Bundesliga. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay auf Platz zwölf, mit 13 Punkten auf der Habenseite. Bis zum VfL Bochum, der auf Platz 16 steht und damit den Relegationsplatz inne hat, sind es aber nur vier Zähler.

Die Hamburger starteten ordentlich in die Spielzeit und konnten sogar das Derby gegen den HSV mit 2:0 für sich entscheiden. Seit drei Partien wartet die Mannschaft aber auf einen Sieg. Am Wochenende unterlagen die "Kiez-Kicker" mit 0;1 beim 1. FC Heidenheim. Trainer Luhukay kritisierte sein Team anschließend scharf. Er warf den Spielern vor, dass die absolute Gewinner-Qualität fehlt, wie "Bild" berichtet. Gegen die Eintracht will Pauli aber eine Überraschung schaffen und in die nächste Runde des DFB-Pokals einziehen.

Eintracht Frankfurt: Niederlage bei Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt verlor seine Bundesliga-Partie bei Borussia Mönchengladbach mit 2:4. Dabei zeigte die SGE in der ersten Hälfte eine schwache Leistung. In Halbzeit zwei versuchte das Team von Adi Hütter den Spieß noch umzudrehen, die Gastgeber waren aber zu effektiv.

Niederlage in Mönchengladbach: Die Spieler von Eintracht Frankfurt in der Einzelkritik

Vermisst werden bei der Eintracht vor allem die beiden Stürmer Bas Dost und Andre Silva, die auch in Mönchengladbach verletzt fehlten. Ob es für eine Einsatz im DFB-Pokal reicht, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden. Dost leidet an Problemen an den Adduktoren, Andre Silva plagt sich mit Schmerzen an der Achillessehne herum.

(smr)