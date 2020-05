Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Chandler und Gacinovic in der Startelf 

Passend zum Thema Geisterspiele geht in Frankfurt das Abstiegsgespenst um. Nächster Gegner für Eintracht Frankfurt: Der VfL Wolfsburg. Die Partie im Live-Ticker.

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt -:- (-:-), Samstag, 30.05.2020, Anstoß 15.30 Uhr

Aufstellung VfL Wolfsburg Casteels - Mbabu , Pongracic , Brooks , Roussillon - X. Schlager , Arnold , R. Steffen , Joao Victor , Brekalo - Weghorst Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp – Abraham, Hasebe, Hinteregger – Chandler, Gacinovic, Kohr, Rode, Kostic – Kamada, Silva Tore - Schiedsrichter Guido Winkmann (Kerken)

+++ 14.55 Uhr: Nochmal zur (schmerzhaften) Erinnerung: Eintracht Frankfurt ist seit mittlerweile sechs Partien sieglos. Ein Sieg heute wäre also... ein Dreier.

+++ 14.40 Uhr: Adi Hütter beginnt also mit einer Spitze (Silva). Dahinter dürften Gacinovic und Kamada für Impulse in der Offensive sorgen. So zumindest der Plan. So zumindest unsere Vermutung. Soviel zur Theorie.

+++ 14.20 Uhr: Und hier ist die Mannschaft, die Adi Hütter in die Partie gegen Wolfsburg schickt

+++ 14.10 Uhr: Die Mannschaft ist in Wolfsburg angekommen. Und dort sieht es eigentlich aus wie immer ...

+++ 13.40 Uhr: Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen ist davon überzeugt, dass die Eintracht keine Probleme bekommen wird, wie die „hessenschau“ meldet. „Die Eintracht hat erstklassige Kompetenz auf dem Trainerposten und erstklassige Kompetenz im Management. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Bei der Eintracht ist alles in bester Ordnung.“ Das erinnert dann doch an die letzte Abstiegssaison - unter Heribert Bruchhagen. Auch da war man lange Zeit völlig ohne Sorge.

Eintracht Frankfurt in Wolfsburg: DFB gibt Schiedsrichter bekannt

+++ 12.50 Uhr: Der Schiedsrichter steht fest. Die Partie wird von Guido Winkmann gepfiffen.

Update vom Samstag, 30.05.2020, 11.40 Uhr: Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter will die körpernahen Jubelszenen in den Geisterspielen der Fußball-Bundesliga nicht verurteilen. „Ich finde das alles immer noch im Rahmen. Man sollte da nicht zu kritisch sein. Man muss sich nicht in den Armen liegen, aber wenn man sich freut, finde ich das legitim“, sagte der Österreicher am Freitag. Entgegen den Empfehlungen der Deutschen Fußball Liga hat es zuletzt immer wieder Spieler gegeben, die sich nach einem Tor umarmen.

Update vom Freitag, 29.05.2020, 10.36 Uhr: Für Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt wird die Partie gegen den VfL Wolfsburg wieder einmal eine Begegnung mit seinem Ex-Verein. Denn der 36 Jahre alte Japaner startete sein Abenteuer Bundesliga bei den Wölfen. 2009 gewann er mit dem VfL die Deutsche Meisterschaft und wurde 2011 sogar für wenige Minuten zum Torwart der Wölfe.

Update vom Donnerstag, 28.05.2020, 20.10 Uhr: Eintracht Frankfurt konnte mit dem 3:3 gegen den SC Freiburg nach fünf Niederlagen zwar keinen Befreiungsschlag landen, zumindest aber den freien Fall stoppen. Das Problem der Eintracht ist – ungeachtet der Corona-Pause – die sportliche Belastung. Bislang wurden schon 46 Pflichtspiele absolviert, bis zum 20. Juni stehen ausschließlich Englische Wochen auf dem Programm.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt seit sechs Bundesligapartien ohne Sieg

Erstmeldung vom Montag, 25.05.2020, 12.58 Uhr: Frankfurt - Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen nicht sein. Der VfL Wolfsburg geht mit breiter Brust und einem 4:1-Sieg über Bayer Leverkusen in die Partie gegen Eintracht Frankfurt(Samstag 30.05.2020, 15:30 Uhr,im TV und Stream). Dabei hatten sich die Niedersachsen den Sieg bei der eigentlich favorisierten Werkself redlich verdient. Dank einer starken defensive und einer konzentrierten Leistung im Spiel nach vorne fiel der Sieg auch in dieser Höhe absolut verdient aus.

Ganz anders die Situation bei Eintracht Frankfurt. Seit nunmehr sechs Bundesligapartien ist die Truppe von Adi Hütter ohne Sieg, fünf Begegnungen gingen sogar verloren. Erst am vergangenen Dienstag konnte in einem wilden Spiel in Frankfurt dem SC Freiburg zumindest ein Punkt abgejagt werden. Trotzdem ist Eintracht Frankfurt nach ordentlichem Start in die Rückrunde der Abstiegszone immer näher gerückt.

Eintracht Frankfurt: Der Punkt gegen Freiburg hilft kaum weiter

Das Remis gegen den SC Freiburg hilft Eintracht Frankfurt in der Tabelle also nicht wirklich weiter, stärkt vor den wieder einmal Richtung weisenden Spielen in Wolfsburg und vor allem in Bremen aber zumindest die Moral.

Eintracht-Trainer Adi Hütter wirkte nach dem wilden Spektakel gegen den SC Freiburg* folglich nicht besonders glücklich. Trotz der späten Aufholjagd fühlte sich das 3:3 (1:1) für den Coach von Eintracht Frankfurt wie eine Niederlage an. „Wir wollten unbedingt gewinnen und einen Befreiungsschlag landen, die Mannschaft hätte ihn sich verdient gehabt“, sagte Hütter, um dann zur Erkenntnis zu kommen: „Es sind zwei verlorene Punkte.“

Eintracht Frankfurt mit Schicksalsspiel gegen Bremen

Seit dem 5:0 gegen den FC Augsburg am 7. Februar hat Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga nicht mehr gewonnen - und spätestens jetzt sind die Hessen endgültig im Abstiegskampf angekommen. „Jetzt ist es wichtig, dass wir mal wieder zu Null spielen und drei Punkte mitnehmen“, forderte Mittelfeldspieler Timothy Chandler genau das, was Spieler in solchen Situationen zu sagen pflegen.

Der Druck auf die Eintracht und den Trainer jedenfalls nimmt immer mehr zu. Jetzt also müssen die Frankfurter beim derzeit bärenstarken Tabellensechsten VfL Wolfsburg antreten, danach steht das Nachholspiel beim Vorletzten Werder Bremen an. Spätestens dann kann man wohl von einem Schicksalsspiel reden.

Von Stefan Krieger

