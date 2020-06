Live-Ticker: So schlägt sich Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05

Eintracht Frankfurt empfängt Mainz 05 am 30. Spieltag der Bundesliga.

Eintracht Frankfurt trifft am 30. Spieltag auf den FSV Mainz 05. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie in der Commerzbank Arena.

Eintracht Frankfurt - Mainz 05, Samstag, 6. Juni, 15.30 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Kohr, Rode - Chandler, Kostic - Kamada - Silva, Dost Voraussichtliche Aufstellung

Mainz 05 F. Müller - Brosinski, Bruma, Hack, Niakhaté - Barreiro, Kunde - Awoniyi, Boetius, Quaison - Mateta Tore Schiedsrichter

Vorbericht: Eintracht Frankfurt empfängt Mainz 05

Nach dem Erfolg im Nachholspiel beim SV Werder Bremen geht es für Eintracht Frankfurt mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 in der Bundesliga weiter. Die beiden Siege in den letzten zwei Spielen haben der SGE ordentlich Selbstvertrauen gegeben und mit den 05ern kommt ein angeschlagener Kontrahent in die Commerzbank Arena. Die Gäste stehen mit 28 Punkten nur einen Zähler vor Fortuna Düsseldorf, das auf dem Relegationsplatz rangiert. Mit drei Punkten könnte Eintracht Frankfurt den Klassenerhalt bereits fix machen, wenn gleichzeitig Düsseldorf und Werder Bremen ihre Spiele nicht gewinnen.

Damit auch Fans mit einer Sehbeeinträchtigung uneingeschränkten Zugang zu den Spielen haben, bietet die Eintracht bei ihren Spielen eine Audioreportage für Fans mit einer Sehbeeinträchtigung an. #inEINTRACHT #SGE https://t.co/nlFkf3TTxd — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 5, 2020

Bei Eintracht Frankfurt fallen weiterhin Goncalo Paciencia und Gelson Fernandes aus, ansonsten kann Trainer Adi Hütter aus dem Vollen schöpfen. „Außer Paciencia und Fernandes sind alle Spieler fit. Das ist sehr erfreulich. Zudem wird Gonçalo am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, weshalb er für den Endspurt wieder eine Option sein könnte“, so Hütter. Der Coach spracht auf der Pressekonferenz von einem richtungsweisenden Spiel: „Mit einem Sieg haben wir die Möglichkeit, Mainz weiter zu distanzieren und uns wieder ein wenig in eine andere Richtung zu orientieren. Dementsprechend ist das Match wichtig für uns und ein Stück weit richtungsweisend."

Eintracht Frankfurt: Lob vom gegnerischen Trainer

Achim Beierlorzer, Trainer von Mainz 05, lobt Eintracht Frankfurt auf der PK vor dem Spiel. „Frankfurt ist sehr stabil in der Defensive, hat dort wenig zugelassen. Wir müssen an unsere eigene Stärke glauben und alles investieren, dann wird es Möglichkeiten für uns geben“, sagte Beierlorzer.

Bei Mainz wird weiterhin Robin Zentner fehlen, der an einem Kreuzbandriss laboriert und in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Ebenfalls nicht dabei ist Ridle Baku, der im letzten Ligaspiel die fünfte Gelbe Karte gesehen hat und gegen die SGE zuschauen muss.

(msb)