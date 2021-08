Live-Ticker: Eintracht Frankfurt kämpft im DFB-Pokal bei Waldhof Mannheim um die nächste Runde

SGE

Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal auf den SV Waldhof Mannheim. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt, Sonntag, 8. August 2021, 15:30 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung SV Waldhof Mannheim Königsmann - Gohlke, M. Seegert, Verlaat, Donkor - F. Wagner, Saghiri - Boyamba - Costly, Martinovic, Schnatterer Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Sow, Hasebe, C. Lenz - Kamada, Younes - Borré Tore Schiedsrichter

+++ 14:17 Uhr: In wenigen Minuten werden die Mannschaftsaufstellungen bekanntgegeben. Wird Oliver Glasner in seinem ersten Pflichtspiel als Trainer von Eintracht Frankfurt direkt überraschen oder sieht die Startelf so aus, wie es die meisten erwarten?

Erstmeldung vom Sonntag, 8. August 2021, 12:30 Uhr: Frankfurt/Mannheim - Eintracht Frankfurt muss in der ersten Runde des DFB-Pokals in der Saison 2021/22 zum SV Waldhof Mannheim. Beim Drittligisten ist die SGE als Bundesligist sicher der haushohe Favorit, doch unterschätzt werden darf der Kontrahent keinesfalls. Bereits vor zwei Jahren kam es zu diesem Duell in der ersten Hauptrunde des Pokals. Damals lag Eintracht Frankfurt nach wenigen Minuten bereits mit 0:2 hinten und musste sich zurück in die Partie kämpfen. Am Ende stand ein spektakulärer 5:3-Erfolg der SGE, die dieses Mal souveräner die zweite Runde erreichen will.

Eintracht Frankfurt: Pokalspiel beim SV Waldhof Mannheim

Eintracht Frankfurt hat den Kader wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel der Saison deutlich verkleinert. Rodrigo Zalazar (FC Schalke 04), Ali Akaman (NEC Nijmegen) und Fynn Otto (Hallescher FC) wechseln ein Jahr auf Leihbasis den Klub. Nicht mehr zurückkehren werden dagegen Nils Stendera (FC Hessen Kassel) und Dejan Joveljic (Los Angeles Galaxy). Auf der Seite der Neuzugänge könnte es in den nächsten Tagen ebenfalls Bewegung geben, denn Eintracht Frankfurt ist noch auf der Suche nach einem Stürmer und einem Außenbahnspieler.

Trainer Oliver Glasner muss beim Spiel in Mannheim auf ein Quartett verzichten. Toure (Sehnenverletzung), Ragnar Ache (Oberschenkelprobleme) und Ajdin Hrustic (Covid-19) fehlen verletzungs- oder krankheitsbedingt. Außerdem wird Filip Kostic nicht im Kader stehen, denn der Serbe sitzt eine Sperre ab, die er sich in der Saison 2019/20 holte, als er im Viertelfinale gegen den SV Werder Bremen Ömer Toprak kurz vor Schluss foulte und daraufhin die Rote Karte sah. Die Sperre von vier Spielen erstreckt sich bis zum Spiel beim SV Waldhof Mannheim, weil Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison im DFB-Pokal früh ausgeschieden war.

Eintracht Frankfurt: Mannheim hat mehrere Ausfälle zu beklagen

Patrick Glöckner, Trainer des SV Waldhof Mannheim, hat ebenfalls nicht seinen kompletten Kader zur Verfügung gegen Eintracht Frankfurt. Jurcher (Adduktorenprobleme), Just (Muskelfaserriss), Roczen (muskuläre Probleme), Rossipal (Trainingsrückstand), Ünlücifci (Aufbautraining) werden dem ehemaligen Spieler und Trainer der SGE fehlen.

Anpfiff der Partie in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals ist am Sonntag, den 8. August, um 15:30 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim. (smr)