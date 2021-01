Live: Eintracht Frankfurt will nach 34 Jahren endlich wieder einen Sieg in Mainz

Eintracht Frankfurt will ihre Durststrecke in der Heimat des FSV Mainz 05 endlich beenden. Wir sind live für Sie dabei!

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt -:- (-:-), Samstag, 09.01.2021, Anstoß 15.30 Uhr

Aufstellung FSV Mainz 05 - Aufstellung Eintracht Frankfurt - Tore - Schiedsrichter Bastian Dankert

+++ 14.33 Uhr: Und so starten die Gastgeber aus Mainz:

+++ 14.32 Uhr: Die Aufstellungen sind da. So startet Eintracht Frankfurt:

+++ 14.24 Uhr: Nur noch wenige Minuten, dann steht die Aufstellung fest. Wir stimmen uns schon mal musikalisch auf die Partie ein. (Und ja, ich weiß, dass das Spiel heute in Mainz stattfindet, aber meiner Meinung nach, geht die SGE-Hymne immer!)

+++ Herzlich Willkommen und ein fröhliches „Gut Kick“ in die Runde. Mein Name ist Melanie Gottschalk und ich werde Sie durch diesen ereignisreichen Fußball-Nachmittag begleiten. Gelingt Eintracht Frankfurt ihr erster Sieg in Mainz seit 34 Jahren?

Update vom Samstag, 09.01.2021, 14.11 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 ist Bastian Dankert. Der 40-Jährige leitet heute seine 113. Bundesligapartie. Ihm zur Seite stehen René Rohde und Markus Häcker. Vierter Offizieller ist Tobias Reichel. Im Kölner Keller wird Matthias Jöllenbeck an den Bildschirmen Platz nehmen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Opel-Arena in Mainz. Wenn Sie das Spiel live im TV verfolgen möchten, sagen wir Ihnen hier, wie das am besten geht*.

Erstmeldung vom Samstag, 09.01.2021, 12:17 Uhr: Mainz/Frankfurt - Am 26. Oktober 1986 hat Eintracht Frankfurt das letzte Mal in Mainz gewonnen. Damals trafen sich der FSV Mainz 05 und die SGE in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Seitdem gab es für die Eintracht keinen einzigen Sieg mehr in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt. Am Samstag (09.01.2021) soll sich das endlich ändern.

Eintracht Frankfurt will Durststrecke beim FSV Mainz 05 beenden

Denn um 15.30 Uhr trifft Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga auf den FSV Mainz 05. SGE-Coach Adi Hütter will die Serie seiner Mannschaft in Mainz beenden: „Die Eintracht hat lange nicht in Mainz gewonnen. Wir wollen diese Durststrecke natürlich beenden. Jede Serie geht einmal zu Ende. Wir hoffen, dass das bereits am Samstag der Fall ist. Dafür wollen wir unseren Schwung nutzen“, sagte er vor dem Spiel.

Schwung hat Eintracht Frankfurt auf jeden Fall*. Nach neun Spielen ohne Sieg konnte die SGE das letzte Spiel vor Weihnachten gegen den FC Augsburg gewinnen und mit einem guten Gefühl in die nur zweiwöchige Winterpause gehen. Einen Tag nach dem Jahreswechsel fegten die Adler dann Bayer Leverkusen vom Platz. Doch die beiden Siege in der Liga waren kein Zufall, schon im Spiel gegen Augsburg konnte man eine deutliche Leistungssteigerung erkennen. Am Ende belohnte sich die SGE dann auch verdient.

Eintracht Frankfurt: Gegner FSV Mainz 05 überzeugt gegen den FC Bayern München

Doch auch beim FSV Mainz 05 ist im neuen Jahr alles anders. Nach mäßigen Leistungen und gerade einmal sechs Punkten aus den ersten zwölf Spielen in der Bundesliga, wurde sowohl das Management als auch der Trainer ausgetauscht. „Svensson wird sicherlich neue Impulse in Mainz setzen. Aber in meinen Augen hat Mainz schon in München über weite Strecken ein hervorragendes Spiel gemacht. Da hat sich sicherlich viel von dem gezeigt, was auch der neue Coach sehen wollen wird“, sagte Hütter vor dem Spiel gegen Mainz.

In der vergangenen Woche hatten die Mainzer bereit den FC Bayern München geärgert und zur Halbzeit mit 2:0 in München geführt. Am Ende nutzte der FCB aber das Momentum und konnte das Spiel noch mit 5:2 gewinnen. Die Vorstellung des FSV Mainz 05 überzeugte aber. Eintracht Frankfurt muss also aufpassen und einen guten Tag erwischen.

Sebastian Rode bei Eintracht Frankfurt wieder an Bord

Die Voraussetzungen dafür sind schon mal gegeben, denn bei Eintracht Frankfurt sind – bis auf den Langzeitverletzten Ragnar Ache – alle an Bord. Auch Sebastian Rode, der die Partie gegen Bayer Leverkusen wegen seiner fünften gelben Karte verpasst hatte, steht gegen den FSV Mainz 05 wieder zur Verfügung. (Melanie Gottschalk)