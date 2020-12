Live-Ticker: Andre Silva schnürt Doppelpack - Barkok tanzt komplette Defensive aus

Eintracht Frankfurt wartet seit nunmehr acht Partien in der Bundesliga einen Sieg. Kommt die Wende gegen Borussia Mönchengladbach?

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 3:1 (3:1)

Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp – Hinteregger, Hasebe, Abraham – Durm, Rode, Sow, Kostić – Younes, Silva, Barkok Aufstellung Borussia Mönchengladbach Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Kramer, Stindl, Bénes – Wolf, Pléa, Thuram Tore 0:1 Stindl (14. Minute), 1:1, 2:1 Silva (21. +24 Minute), 3:1 Barkok (31. Minute) Schiedsrichter Benjamin Cortus

Halbzeit: Nach dem Rückstand drehte Eintracht Frankfurt ordentlich auf und führt zur Pause mit 3:1. Silva mit einem Doppelpack und Barkok waren die Torschützen. Die SGE ist den Gästen in allen Belangen überlegen und hätte sogar höher führen können.

41. Minute: Nächste Chance für Eintracht Frankfurt, doch Sommer kann den Schuss von Kostic entschärfen.

35. Minute: Zusammenprall beim Kopfballduell zwischen Hinteregger und Thuram. Der Frankfurter muss kurz behandelt werden, steht aber wieder.

33. Minute: TOOOOOR für Eintracht Frankfurt! Abraham mit dem Ballgewinn, Silva bedient Barkok, der tanzt sie alle aus in der Gladbacher Defensive und trifft zum 3:1.

31. Minute: Das Spiel hat sich etwas beruhigt. Beide Teams derzeit mit vielen kleinen Fouls, Spielfluss gibt es gerade keinen.

24. Minute: TOOOOR! Andre Silva ist nach einem feinen Pass durch und trifft wuchtig zum 2:1.

21. Minute: TOOOOR für Eintracht Frankfurt! Andre Silva steht am Punkt und verlädt Torwart Sommer - 1:1.

20. Minute: Elfmeter für Eintracht Frankfurt! Martin Hinteregger zieht nach einer Ecke ab und trifft Lainer an der Hand.

14. Minute: Stindl schießt den fälligen Freistoß und trifft sehenswert zum 1:0 für die Gäste.

13. Minute: Hasebe fällt Benes 20 Meter vor dem Tor.

8. Minute: Plea verliert das Laufduell gegen Hinteregger und stößt den Österreicher gegen Kevin Trapp, der dann liegen bleibt und behandelt werden muss. es geht aber weiter für den Keeper.

4. Minute: Thuram mit einer klasse Ablage per Hacke auf Ginter, der Innenverteidiger verzieht aber deutlich.

2. Minute: Die Gäste legen von Beginn an offensiv los und holen die erste Ecke raus, die aber keine Gefahr bringt.

1. Minute: Anstoß in der Frankfurter Arena. Auf gehts, Jungs!

Update vom Dienstag, 15.12.2020, 17.58 Uhr: Fehlen gegen Borussia Mönchengladbach wird Abwehrspieler Evan Ndicka. Der Franzose hat im Training einen Schlag auf den Knöchel bekommen, wie Eintracht Frankfurt. mitteilte. Für ihn rückt Routier Makoto Hasebe in die Mannschaft.

Update vom Dienstag, 15.12.2020, 17.33 Uhr: Adi Hütter, Trainer von Eintracht Frankfurt, hat sich für folgende Startelf entschieden:

Update vom Dienstag, 15.12.2020, 17.30 Uhr: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da. Borussia Möncherngladbach beginnt gegen Eintracht Frankfurt mit folgender Startaufstellung:

Update vom Dienstag, 15.12.2020, 16:41 Uhr: Schiedsrichter der Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach ist Benjamin Cortus. Ihm assistieren Florian Heft und Marco Achmüller. Als vierter Schiedsrichter ist Thorsten Schiffner tätig und im „Kölner Keller“ sitzt der Videoassistent Dr. Robert Kampka.

Das heutige Schiedsrichtergespann für #SGEBMG:

👮‍♂️ Benjamin Cortus (Bild)

🚩 Florian Heft

🚩 Marco Achmüller

4⃣ Thorsten Schiffner

📺 Dr. Robert Kampka #SGE pic.twitter.com/2GIpXTfOHt — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) December 15, 2020

Update vom Dienstag, 15.12.2020, 14:19 Uhr: Adi Hütter, Trainer von Eintracht Frankfurt, fordert eine intelligente Spielweise von seiner Mannschaft: „„Wir müssen intelligent an die Sache herangehen, weil wir gerade offensiv nicht allzu viele Optionen haben, wenn nicht alle fit sind. Zuletzt haben wir uns gegen einen starken Gegner für einen klaren Sechser entschieden. Es geht um die richtige Mischung“, so der Coach. Wie die taktische Ausrichtung aussehen wird, ließ Hütter offen: „Wir überlegen noch, ob wir mit einer oder zwei Spitzen spielen. Aber wir müssen natürlich auch das Verletzungsrisiko abwägen, weil wir danach noch ein wichtiges Spiel in Augsburg haben.“

Erstmeldung vom Dienstag, 15.12.2020, 10:19 Uhr: Frankfurt - Eintracht Frankfurt will mit einem Erfolg im Fußball-Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach endlich nach acht sieglosen Partien wieder einen Erfolg feiern. Dazu beitragen könnte Frankfurts bester Torschütze André Silva. Der Portugiese fehlte zuletzt wegen muskulärer Probleme. Bisher erzielte er in dieser Saison sieben Tore. Auch der rechte Außenspieler Erik Durm, der in der Partie beim VfL Wolfsburg mit einer Oberschenkelverletzung vorzeitig ausgewechselt wurde, ist wieder fit. Die Hessen stehen mit vier Punkten Abstand direkt hinter den Gladbachern auf Tabellenrang neun.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach: Tobias Sippel wieder im Tor

Fast drei Jahre musste Tobias Sippel warten, ehe er am vergangenen Samstag wieder bei einem Bundesligaspiel zwischen die Pfosten durfte. 90 Spiele nacheinander stand Yann Sommer bei Borussia Mönchengladbach im Tor, ehe eine Adduktorenverletzung den Schweizer Nationaltorhüter bremste. Auch in Frankfurt wird der 32 Jahre alte Sippel den Stammkeeper der Gladbacher wohl wieder vertreten. „Meine Aufgabe ist es halt zu funktionieren, wenn ich gebraucht werde“, sagte Borussias Nummer zwei nach der Partie gegen Hertha (1:1). Und ein weiterer Einsatz steht ohnehin bevor. „Wir vertrauen Sippi total. Er wird sicher im Pokal auch in Elversberg spielen“, sagte Trainer Marco Rose. (smr)