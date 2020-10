Live-Ticker: So schlägt sich Eintracht Frankfurt beim 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt trifft am 4. Spieltag der Bundesliga auf den 1. FC Köln. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt, Sonntag, 18. Oktober, 15.30 Uhr -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung vom 1. FC Köln T. Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Özcan - M. Wolf, Duda, Jakobs - Andersson Voraussichtliche Aufstellung von Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Ilsanker, Rode - Toure, Kamada, Zuber - Dost, Silva Tore Schiedsrichter

Frankfurt/Köln - Nach der Länderspielpause, in der zahlreiche Nationalspieler unterwegs waren, geht es für Eintracht Frankfurt mit der Bundesliga weiter. Die SGE trifft auf den 1. FC Köln, der einen klassischen Fehlstart in die neue Spielzeit hingelegt hat. Alle drei Partien gingen verloren und der FC steht beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt bereits unter Zugzwang. Die SGE dagegen fährt selbstbewusst in die Domstadt, konnten doch bisher sieben Punkte gesammelt werden an den ersten drei Spieltagen. Zudem ist die Mannschaft von Trainer Adi Hütter noch ungeschlagen.

Eintracht Frankfurt: Krise beim kommenden Gegner

Beim 1. FC Köln wird die Luft dünner für Trainer Markus Gidol. Die Verantwortlichen des kommenden Gegners von Eintracht Frankfurt stärken dem Übungsleiter zwar noch den Rücken, nun müssen aber positive Resultate erzielt werden. Das weiß auch Gisdol, der lange genug im Geschäft ist. Gegen die SGE muss er möglicherweise auf zwei ganz wichtige Akteure verzichten. Kapitän Jonas Hector hat noch mit einer Kopfverletzung zu kämpfen, die er sich in der Partie gegen Arminia Bielefeld zugezogen hatte und Stürmer Sebastian Andersson plagt sich mit Knieproblemen herum. Der Einsatz der beiden wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Aufgepasst: In Köln lässt die #SGE häufiger Punkte liegen – aber: Adi Hütters persönliche Bilanz macht Hoffnung 🍀 Und nicht nur die, wie der Faktencheck zeigt 🤓👇#KOESGEhttps://t.co/bLUutdpLQE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 16, 2020

Eintracht Frankfurt: Hütter kann aus dem Vollen Schöpfen

Trainer Adi Hütter hat personell keine Sorgen, denn unter der Woche kamen sogar zwei Spieler zurück ins Mannschaftstraining, die längere Zeit verletzt ausfielen. Evan Ndicka, der sich im Pokalspiel bei 1860 München eine Blessur zuzog und vier Wochen ausgefallen ist, wird in Köln aber wahrscheinlich noch keine Option für den Kader sein. Noch weiter entfernt von einer Nominierung ist Jetro Willems. Der Niederländer erlitt im Januar einen Kreuzbandriss und arbeitet seitdem für sein Comeback. Nun ist mit der Rückkehr ins Mannschaftstraining das nächste Etappenziel erreicht. Bis er wieder für Eintracht Frankfurt in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen wird, vergehen aber noch einige Wochen. (smr)

Unterdessen verbietet die Stadt wieder Zuschauerinnen und Zuschauer bei Spielen von Eintracht Frankfurt. „Hinter dem Fanverbot für Eintracht Frankfurt steckt viel Symbolpolitik. Diejenigen, die sich vorbildlich an ein Hygienekonzept gehalten haben, werden jetzt bestraft“, meint FR-Redakteur Frank Hellmann in seinem Kommentar.

