Marktwerte stürzen ab: Profis von Eintracht Frankfurt mit deutlichen Verlusten

Die Corona-Krise wird einiges im Profisport verändern. Die Marktwerte der Bundesligaspieler wurden bereits angepasst.

Transfermarkt.de senkt Marktwerte wegen Corona

Eintracht Frankfurt erleidet Verluste

erleidet Verluste Filip Kostic trifft es am Härtesten bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt - Die Corona-Krise hat die ganze Sportwelt und auch den Profifußball ins Chaos gestürzt. Noch ist nicht abzusehen, welche langfristigen Folgen es im Fußball geben wird. Vermutlich sind die meisten Vereine nicht mehr in der Lage, hohe Ablösesummen für Spieler zu zahlen und der ganze Transfermarkt wird sich verändern. Die Seite transfermarkt.de hat die Marktwerte der Profifußballer angepasst und dabei zahlreiche Akteure abgewertet. Insgesamt sinken die Marktwerte der Spieler der Bundesligaklubs um 908 Mio. Euro.

Eintracht Frankfurt: Marktwerte sinken wegen Corona-Krise

„Die Börsenkurse sind eingebrochen, zahlreichen Vereinen könnte eine Insolvenz drohen und die Transferplanungen sind aufgrund der vielen Unsicherheiten bei den meisten Klubs zum Erliegen gekommen. Es ist aktuell kaum vorstellbar, dass die Transferpreise in absehbarer Zeit weiter so ansteigen wie in den vergangenen Jahren“, sagte Gründer Matthias Seidel auf transfermarkt.de über den Marktwert-Schnitt.

Bei Eintracht Frankfurt ist der Marktwert des Kaders um 18,78 % gesunken. Der alte Marktwert betrug 220,3 Mio. Euro, jetzt sind es nur noch 178,9 Mio. Euro. Den größten Verlust bei Eintracht Frankfurt hat Filip Kostic zu beklagen. Sein Marktwert sank um 8 Mio. Euro von 40 Mio. Euro auf nun 32 Mio. Euro. Der Serbe, um den es vermehrt Gerüchte um einen Wechsel nach der laufenden Saison gab, könnte plötzlich doch weiter bei der SGE bleiben. Grund dafür ist die hohe Ablöse, die Eintracht Frankfurt fordert. Durch die Corona-Krise könnten zahlreiche Interessenten abgeschreckt und nicht in der Lage sein, diese Forderung zu erfüllen.

Eintracht Frankfurt: Fast gesamter Kader mit Verlusten

Neben Kostic ist fast der komplette Kader von Eintracht Frankfurt von der Abstufung der Marktwerte betroffen:

Spieler Alter Marktwert Verluste Neuer Marktwert Evan N'Dicka 25,00 Mio. Euro 2,50 Mio Euro 22,50 Mio. Euro Andre Silva 20,00 Mio. Euro 4,00 Mio Euro 16,00 Mio. Euro Martin Hinteregger 18,00 Mio. Euro 3,50 Mio Euro 14,50 Mio. Euro Goncalo Paciencia 15,00 Mio. Euro 3,00 Mio Euro 12,00 Mio. Euro Djibril Sow 12,00 Mio. Euro 2,50 Mio Euro 9,50 Mio. Euro Kevin Trapp 10,00 Mio. Euro 2,00 Mio Euro 8,00 Mio. Euro Danny da Costa 10,00 Mio. Euro 2,00 Mio Euro 8,00 Mio. Euro Daichi Kamada 10,00 Mio. Euro 2,00 Mio Euro 8,00 Mio Euro Mijat Gacinovic 9,00 Mio. Euro 2,00 Mio Euro 7,00 Mio. Euro Dominik Kohr 8,50 Mio. Euro 1,70 Mio Euro 6,80 Mio. Euro Bas Dost 8,00 Mio. Euro 1,50 Mio Euro 6,50 Mio. Euro Almamy Toure 8,00 Mio. Euro 1,50 Mio Euro 6,50 Mio. Euro Sebastian Rode 5,00 Mio. Euro 1,00 Mio Euro 4,00 Mio. Euro Stefan Ilsanker 3,00 Mio. Euro 600 Tsd. Euro 2,40 Mio. Euro Timothy Chandler 3,00 Mio. Euro 600 Tsd. Euro 2,40 Mio. Euro Frederik Rönnow 3,00 Mio. Euro 600 Tsd. Euro 2,40 Mio. Euro Lucas Torro 3,00 Mio. Euro 600 Tsd. Euro 2,40 Mio. Euro Erik Durm 2,00 Mio. Euro 400 Tsd. Euro 1,60 Mio. Euro Gelson Fernandes 1,50 Mio. Euro 300 Tsd. Euro 1,20 Mio. Euro Jonathan de Guzman 1,50 Mio. Euro 300 Tsd. Euro 1,20 Mio. Euro David Abraham 1,50 Mio. Euro 300 Tsd. Euro 1,20 Mio. Euro Makoto Hasebe 1,00 Mio. Euro 200 Tsd. Euro 800 Tsd. Euro Felix Wiedwald 600 Tsd. Euro 115 Tsd. Euro 475 Tsd. Euro Marco Russ 500 Tsd. Euro 100 Tsd. Euro 400 Tsd. Euro Marijan Cavar 400 Tsd. Euro 50 Tsd. Euro 350 Tsd. Euro Jan Zimmermann 250 Tsd. Euro - 250 Tsd. Euro Nils Stendera 200 Tsd. Euro - 200 Tsd. Euro Sahverdi Cetin 200 Tsd. Euro - 200 Tsd. Euro Patrick Finger 150 Tsd. Euro - 200 Tsd. Euro

(smr)