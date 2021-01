Wechsel perfekt: Mittelfeldspieler verlässt Eintracht Frankfurt mit sofortiger Wirkung

Marijan Cavar schloss sich im Januar 2018 Eintracht Frankfurt an. Jetzt wechselt er in die zweite Liga zu Greuther Fürth.

Frankfurt - Marijan Cavar wird Eintracht Frankfurt verlassen. Das hat der Verein auf seiner Homepage am Donnerstag (14.01.2021) mitgeteilt. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler geht in die zweite Bundesliga und schließt sich dort Greuther Fürth an. Sein Vertrag in Frankfurt wäre noch bis Sommer 2021 gelaufen.

Marijan Cavar feierte mit Eintracht Frankfurt den Sieg des DFB-Pokals

Mittelfeldmann Marijan Cavar schloss sich im Januar 2018 Eintracht Frankfurt an. Exakt vier Monate nach seinem Wechsel vom HSK Zrinjski Mostar zur SGE konnte der 22-Jährige mit den Adlerträgern den fünften DFB-Pokalsieg der Vereinsgeschichte feiern. Knapp drei Wochen zuvor hatte Cavar gegen den FC Bayern München sein Debüt in der Bundesliga gefeiert. Dort stand er in der Allianz-Arena für rund 30 Minuten auf dem Platz.

Um Spielpraxis zu bekommen wurde Cavar von Eintracht Frankfurt in der Saison 2018/19 zu NK Osijek ausgeliehen. Für den kroatischen Erstligisten absolvierte er 15 Pflichtspiele. Zurück in Frankfurt wurde der 22-Jährige Ende 2019 von einer Verletzung zurückgeworfen und verpasste daher das Wintertrainingslager in Florida. Zum Einsatz kam die Nummer 42 in der Folge vor allem in Testspielen.

Marijan Cavar kommt bei Eintracht Frankfurt nicht zum Zug

Richtig zum Zug kam Cavar unter Trainer Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt also nie. Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner sagt zu den Hintergründen des Wechsels: „Aufgrund der Qualität unseres Kaders war mehr Einsatzzeit für Marijan bei uns nicht möglich. Wir wünschen ihm, dass er sein Können bald häufiger unter Beweis stellen darf. Immerhin hat er die meiste Zeit seiner Fußballerlaufbahn noch vor sich.“

Marijan Cavar lief bisher 18 Mal für die U21-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina auf. Bei Greuther Fürth erhält der 22-Jährige einen Vertrag bis Saisonende mit der Option auf eine Verlängerung bis 2023. Marijan ist ein sehr talentierter Spieler, Kapitän der bosnischen U21-Nationalmannschaft und kam sogar schon in der A-Nationalmannschaft zum Einsatz. Seine Verpflichtung ist perspektivisch und wir haben jetzt die Chance, schon ein halbes Jahr gemeinsam zusammen zu arbeiten“, sagte SpVgg-Geschäftsführer Rachid Azzouzi zu der ablösefreien Verpflichtung Cavars. (Melanie Gottschalk)

