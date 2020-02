Nach Spielverlegung: Stressiges Wochenende für Eintracht Frankfurt

Wegen einer Orkanwarnung wird die Europapokal-Begegnung in Salzburg auf Freitag verschoben. Auf die Frankfurter wartet deshalb auch ein extrem stressiges Wochenende.

Salzburg - Schon Stunden vor dem dann letztlich abgesagten Europa- League-Spiel in Salzburg hatte sich der eine oder Frankfurter Fan über die allenthalben von diversen Wetterdiensten am Morgen verbreiteten Sturmwarnungen in Bayern und im Salzburger Land lustig gemacht. „Mit Sturmproblemen kennen wir uns bei Eintracht Frankfurt bestens aus. Das sollte uns zum Vorteil gereichen“, postete einer und spielte damit spöttisch auf die Schwierigkeiten der Hessen im Angriff an, wo der Portugiese Goncalo Paciencia in einer veritablen Krise steckt und der Niederländer Bas Dost ständig verletzt ist, dieses Mal an den Adduktoren.

Eintracht Frankfurt: Orkantief verhindert Spiel

Doch die Eintracht-Fans hatten ihre Rechnung ohne den Wirt gemacht, ohne „Bianca“, das Orkantief, das am Donnerstagnachmittag von Osten her erst über Bayern hinwegzog und dann auch später am Abend im Salzburger Land wütete. Mit gravierenden Folgen: Weil eine „sichere Abreise und ein sicherer Aufenthalt am Stadiongelände im Großraum Salzburg“ nicht mehr gewährleistet wäre, hatten die örtlichen Sicherheitsbehörde die für gestern um 21 Uhr angesetzte Partie zwischen FC Salzburg und Eintracht Frankfurt abgesagt und auf den nächsten Tag verschoben, Anstoß ist nun am Freitag um 18 Uhr. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Für den Donnerstagabend hatten die Wetterdienste eine Orkanwarnung herausgegeben und Böen mit Spitzenwerten von 120 Kilometern in der Stunde vorausgesagt. Das Tief „Bianca“ war in Salzburg bereits der vierte schwere Sturm in diesem Februar. Zudem solle es auch am Freitag noch Regen und Schneefall geben, im Laufe des Tages soll sich der Orkan aber wieder verziehen.

„Diese Entscheidung musste im Rahmen einer Krisensitzung, bei der neben der Uefa auch Vertreter der beiden Klubs, die lokalen Behörden sowie die Polizei Salzburg dabei waren, durch die örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen werden“, teilte die Eintracht am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit. Zu diesem frühen Zeitpunkt freilich war der Sturm noch weit weg, nichts deutete auf extreme Wetterbedingungen hin, kein einziges Blatt hatte sich da in der Mozartstadt am Baum bewegt.

Der Nachholtermin am Freitag ist wohl das kleinste Übel, weil es ohnehin enorme Terminprobleme gibt, denn der Zeitplan von Eintracht Frankfurt ist extrem eng getaktet. Am Sonntag spielen die Hessen um 18 Uhr bereits in der Bundesliga bei Werder Bremen, auch Gegner Salzburg muss am Sonntag wieder um Punkte spielen, auswärts beim SCR Altach, dem ehemaligen Klub von Trainer Adi Hütter.

Am kommenden Mittwoch steht im Frankfurter Stadion zudem das DFB-Pokalspiel im Viertelfinale an, ebenfalls gegen Werder Bremen, am 12. März ist die nächste Runde in der Europa League geplant. Angesichts eines 4:1 im Hinspiel ein durchaus erreichbares Ziel für die Eintracht.

Am Donnerstag, direkt nach der Absage, sickerten schon erste Gerüchte durch, dass die Partie nur um einen Tag, genauer um 21 Stunden, verschoben wird. Vor Jahren hatte die Uefa ähnlich verfahren, als die Partie in der Champions League zwischen Galatasaray Istanbul und Juventus Turin, das nach 31 Minuten wegen starken Schneefalls und eines vereisten Spielfeldes abgebrochen wurde, anderntags zur Mittagszeit (um 14 Uhr) neu angesetzt wurde. Allerdings kamen dann deutlich weniger Zuschauer in die Arena als noch am Abend zuvor.

Eintracht Frankfurt: Uefa setzt Spiel neu an

Die Uefa ist als Ausrichter jedenfalls das Organ, das über die Neuansetzung befindet, in ihrer Spielordnung steht: „Kann ein Spiel nicht wie geplant beginnen oder nicht zu Ende gespielt werden, werden das vollständige Spiel beziehungsweise die verbleibenden Spielminuten grundsätzlich am folgenden Tag ausgetragen.“ Weiter heißt es: „Kann das Spiel nicht am nächsten Tag neu angesetzt werden, legt die Uefa-Administration einen neuen Termin an einem Ausweich- oder anderen Datum fest. Die Neuansetzung kann Abweichungen vom regulären Spielkalender nach sich ziehen.“ So weit kam es nicht.

Die Auslosung für das Achtelfinale in der Europa League findet im Übrigen am Freitag (13 Uhr) im Schweizerischen Nyon statt, da werden die Eintracht und Salzburg noch beide im Lostopf liegen und einen Kontrahenten zugelost bekommen, gegen den dann der Sieger aus den beiden K.o.-Duellen antreten wird.

Die Verlegung der Partie passt Eintracht-Trainer Adi Hütter überhaupt nicht in den Kram, denn die Frankfurter sind mit vielen Spielen in den nächsten Wochen ohnehin bis an die Grenzen belastet, nun ist die Zeit bis zum nächsten Bundesligaspiel in Bremen noch mal verkürzt, die Regenerationszeit leidet, bis zum Anpfiff an der Weser hat die Eintracht nur 46 Stunden Zeit. Eine gute Vorbereitung sieht anders, ganz anders aus.

Die rund 5000 Frankfurter Fans, die mit dem Auto, dem Zug oder dem Flugzeug nach Salzburg gekommen waren, sind von der Absage komplett überrascht worden. Auch auf viele von ihnen wartet nun das eine oder andere logistische Problem.

Von Ingo Durstewitz und Thomas Kilchenstein