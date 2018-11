Europa League: Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille heute im Livestream und live im TV

Nach neun Siegen in zehn Spielen ist die Brust der Eintracht-Profis denkbar breit. Doch vor dem Europa-League-Spiel heute gegen Olympique Marseille gibt es auch schlechte Nachrichten.

Frankfurt - Für Eintracht Frankfurt könnte es im Moment kaum besser laufen: Die Hessen holten aus den letzten zehn Spielen neun Siege bei einem Unentschieden - eine Traumbilanz! Der Gegner heute heißt Olympique Marseille. Auf die Franzosen trifft die Eintracht heute in der Europa League. Anpfiff im heimischen Waldstadion ist um 21 Uhr. Das Hinspiel gewann Frankfurt 2:1.

Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille: Wenig Auswahl für Trainer Hütter heute

Bei so viel Erfolg ist klar, dass die Eintracht immer mehr in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rückt. Coach Adi Hütter war am Samstag im "ZDF Sportstudio" zu Gast, Fredi Bobic am Sonntag im "Sport 1 Doppelpass". Beide Verantwortlichen machten - bei dem Lauf kein Wunder - einen zufriedenen Eindruck. Wobei hinsichtlich der Europa-League-Partie der Eintracht gegen Olympique Marseille heute doch ein paar Sorgenfältchen auf den Gesichtern der Funktionäre erscheinen dürften. Der Grund der schlechten Nachrichten: Allzu viel Personal gibt es nicht zum Rotieren bei dem bereits gesicherten Weiterkommen in der Gruppe H. Im Klartext: Es gibt nur wenig Auswahl für Hütter

Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille: Heute hoffen auf Restkarten

Das Stadion ist natürlich restlos ausverkauft. Wer noch nach einem Ticket sucht, dem bleiben zwei Möglichkeiten: Hoffen, dass ein Fan in der seit dieser Saison existierenden, Eintracht-eigenen Ticketbörse eine Karte einstellt. Oder, wie man das früher eben so gemacht hat, heute mit Pappschildchen vors Stadion stellen. Für alle Daheimgebliebenen verraten wir an dieser Stelle, wie Sie das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille heute im Livestream und live im TV sehen können.

Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille: Die Europa League heute im -Liveticker

Die Kollegen von extratipp.com* machen heute zum Europa-League-Kracher Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille wieder einen Liveticker

Dieser startet eine Viertelstunde vor Spielbeginn, also um 20.45 Uhr

Sobald der Liveticker online ist, wird der Link an dieser Stelle veröffentlicht

Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille : Die Europa League heute live im Free-TV

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille wird heute leider nicht im Free-TV übertragen

Stattdessen zeigt RTL Nitro den Gähn-Gipfel RB Salzburg gegen RB Leipzig

Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille: Die Europa League heute im Livestream bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN hat inzwischen die Rechte an allen Europa-League-Spielen

DAZN zeigt die Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille live und in voller Länge

Die Übertragung beginnt heute pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr

DAZN ist für Neukunden einen Monat lang kostenfrei, dann kostet der Streamingdienst 9,99 im Monat. Hier können Sie ein Abo abschließen: Partnerlink

Die DAZN-App gibt es für iTunes und im Google Play Store

Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille: Die Europa League heute als Livestream im Netz

Natürlich wird der EL-Knaller Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille heute auch im Internet gestreamt

Wir raten von der Nutzung allerdings ab

Zum einen sind diese Streams meist von schlechter Übertragungsqualität und mit Werbung überladen

Andererseits ist die Nutzung laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs illegal

Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille: Die Europa League heute bei Amazon Prime Music

Auch Amazons Musikdienst Prime Music überträgt heute die Partie Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille live

Der Service kostet für Prime-Mitglieder 7,99 pro Monat oder 79 Euro pro Jahr; Nichtmitglieder zahlen 9,99 Euro pro Monat

Amazon Prime Music gibt es zum Download bei iTunes und im Google Play Store Matthias Hoffmann Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.