Eintracht Frankfurt empfängt Olympique Marseille: Alle Infos im Liveticker

Keine Zeit, ins Waldstadion zu gehen, und trotzdem Lust, das Spiel zu gucken? In unsere Liveticker gibt es alle Infos zum Eintracht-Knaller gegen Olympique Marseille.

Frankfurt - Sehen Fußballfans heute wieder eine große Europacup-Nacht? Eintracht Frankfurt empfängt in der Europa League Olympique Marseille. Für die Hessen sieht es nach vier Siegen nach vier Spielen in der Gruppe H rosig aus, das Weiterkommen ist beschlossene Sache. Dennoch will die Eintracht die nächste Europa-Party zelebrieren. Trainer Adi Hütter sagte vor dem Spiel: "Wir sind hungrig!"

Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille: Liveticker beginnt um 20.45 Uhr

Anpfiff im ausverkauften Waldstadion ist um 21 Uhr. Der Liveticker von extratipp.com* startet an dieser Stelle etwa eine Viertelstunde vor Spielbeginn. Bis dahin empfehlen wir folgende Geschichte: Sie ist der schönste Fan von Eintracht Frankfurt - und hat eine Überraschung für SGE-Fans! Und hier erklären wir Ihnen, wie Sie das SpielEintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille im Livestream oder live im TV verfolgen können.