Eintracht-PK im Ticker: Wie stark rotiert Adi Hütter?

Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag Rekordmeister FC Bayern München im heimischen Waldstadion. Am Freitag wird Adi Hütter auf der Pressekonferenz sprechen. Der Live-Ticker zur PK.

+++ Hallo und herzlich Willkommen zur Pressekonferenz. Am Freitag spricht Eintracht-Trainer Adi Hütter schon wieder über das nächste Spiel: Ab 14.30 Uhr beantwortet er Fragen zur anstehenden Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern München. Wir sind im Live-Ticker dabei. +++

Hütter-PK im Live-Ticker: Eintracht Frankfurt trifft auf den FC Bayern München

Frankfurt - Die Marathon-Wochen von Eintracht Frankfurt gehen weiter. Nach dem Zitter-Sieg gegen den FC St. Pauli im DFB-Pokal wartet der nächste Knaller auf die Hessen, denn am Samstag ist der FC Bayern München zu Gast im heimischen Waldstadion (15.30 Uhr, bei uns im Live-Ticker). Vor ausverkaufter Hütte ist eine tolle Atmosphäre garantiert.

Für Ex-Eintracht-Trainer und Bayern-Coach Niko Kovac wird es so oder so ein besonderes Spiel. Der gebürtige Berliner gewann mit den Hessen 2018 den DFB-Pokal ausgerechnet gegen seinen aktuellen Verein. Dort wird der Kroate aber derzeit massiv kritisiert, zuletzt verärgerte er mit einer Aussage die Fans des FC Bayern. Sein Stuhl wackelt, ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt ist eigentlich Pflicht.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München: FCB zuletzt mit Schwächen

Doch die Hessen wollen auch ein Wörtchen mitreden. Zuletzt verloren sie nach einem starken Auftritt in der zweiten Halbzeit mit 4:2 gegen den aktuellen Spitzenreiter in der Fußball Bundesliga, Borussia Möchengladbach. Gegen den FC Bayern München will die Eintracht deshalb die Punkte nicht kampflos abgeben. Vor allem, da die Münchner nach einem übermächtigen Start in die Saison mittlerweile immer wieder kleinere Schwächen zeigen.

Gegen die TSG Hoffenheim mussten sich die Bayern geschlagen geben, gegen den FC Augsburg reichte es nur für ein Unentschieden. Die Siege zuletzt gegen Aufsteiger Union Berlin und im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum waren eher glanzlos.

Eintracht Frankfurt: Erster Sieg nach fast zehn Jahren in der Bundesliga gegen den FC Bayern München?

Für die Frankfurter gibt es also eine Chance, nach fast zehn Jahren wieder einmal einen Sieg in der Liga gegen den FC Bayern einzufahren. Für Adi Hütter könnte die Zusammenstellung der Mannschaft eine schwierige Aufgabe werden. Stürmer André Silva könnte weiterhin ausfallen, auch Kostic ist noch ein Wackelkandidat.

Darüber hinaus stellt sich die Frage in wie weit Adi Hütter nach dem Spiel gegen St. Pauli am Mittwoch rotieren wird.