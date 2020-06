Das sagen die Eintracht-Fans zum wichtigen Erfolg bei Werder Bremen

Eintracht Frankfurt feiert einen Auswärtssieg bei Werder Bremen. Das sagen die Fans zum Erfolg im Nachholspiel.

Eintracht Frankfurt schlägt Werder Bremen mit 3:0

schlägt Werder Bremen mit 3:0 Fans der SGE sind glücklich über den Erfolg

sind glücklich über den Erfolg Klassenerhalt aus Sicht der Fans so gut wie sicher

Bremen - Es war ein zähes Spiel, das erst Mitte der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm. Bis zum Führungstreffer von Andre Silva egalisierten sich beide Teams und lieferten sich einen intensiven und ruppigen Kampf, der ab und zu auch über das Maß es Erlaubten hinaus ging. Die Fans von Eintracht Frankfurt sind glücklich über den Sieg ihrer Mannschaft, der einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeutet.

Eintracht Frankfurt: Fans freuen sich über Auswärtssieg

„Wahnsinn. Das schönste Spiel der Saison. Zumindest von dem Emotionen und der Wichtigkeit her. Danke Jungs, dass ihr euch nicht von dieser Bremer Schauspielerei habt anstecken lassen und euer Ding durchgezogen habt. Und das Ilse sofort nach seiner Einwechslung da war. Geil geil Geil. Überherblich könnte man jetzt auf Platz 6 schielen“, freut sich adler_rodgau. Lobende Worte für die Verantwortlichen der SGE findet steffm1: „Ich möchte mal ein paar andere Loben, die in den letzten Wochen ihr Fett wegbekommen haben, auch von mir. Vielen Dank Adi, Bruno und Fredi für die Ruhe, die ihr ausstrahlt. Insbesondere Adi, der in den letzten drei Spielen, die Mannschaft hervorragend eingestellt hat und man von Spiel zu Spiel eine Steigerung gesehen hat. Toll wie die Abwehr wieder hält und man immer gefährlich nach vorne sein kann. Euch kann man Vertrauen, auch wenn wir Fans immer viel zu ungeduldig sind.“

Stefan ist stolz auf die SGE-Jungs: „Zwei Auswärtssiege binnen einer Woche, teilweise wieder die Eintracht wie wir Sie kennen, aber aktuell ist Effizienz und Kaltschnäuzigkeit im Gepäck im Bus. Was ein geiler Abend mit Flutlicht Jungs, wir sind megastolz auf Euch. Macht weiter gegen Mainz und nächste Woche in München nochmal alles raushauen, da ist noch gar nix verloren.“ Mr.Tea ist sich sicher, dass der Erfolg gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist: „Geil, einfach nur Geil!!! Heute extrem wichtiger Sieg. Mit dem Abstieg sollten wir vorerst nichts mehr zu tun haben. Das kann im umkehrschluss nur heißen: Europacup, Europacup in diesem Jahr. Spaß bei Seite. Jetzt befreit aufspielen und die Saison ordentlich über die Bühne bringen und für die nächste planen. Freue mich auf die Stimme von Kohfeld. Ist ja ziemlich ruhig geworden nach dem 1:0 und dem klaren Foul von Hasebe.“

Eintracht Frankfurt: Lob für Trapp-Interview

Trotz des Sieges war nicht alles gut bei Eintracht Frankfurt. ThePaSch findet daher das Interview von Kevin Trapp nach dem Spiel positiv: „Geiles Interview von Trapp. Find ich stark, sich die erste Halbzeit nicht schönzureden, obwohl man 3:0 vom Platz gegangen ist. Die zweite Halbzeit war megastark, aber in der ersten war das außerhalb der ersten 10 Minuten teilweise echt ein bisschen zu viel Schwimmerei.“ Neben den Verantwortlichen und Spielern von Eintracht Frankfurt bekommt auch der Schiedsrichter lobende Worte, zum Beispiel von keydogg: „Auch mal ein Lob an den Schiri! In der ersten Halbzeit vom Getue der Bremer noch einlullen lassen aber zum Start der 2. Halbzeit direkt gezeigt dass er nicht mehr darauf eingeht und die Fischis ein paar mal pfifflos liegen lassen. Danach war das Spiel eindeutig besser und weniger nicklich.“

