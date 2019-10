Sushi-Qualität

Die Freude bei Hinteregger und Abraham ist riesig. Beide Verteidiger trafen gegen Standard Lüttich in der Europa League.

Eintracht Frankfurt verleibt sich Standard Lüttich als zweite Vorspeise ein. Unser Kolumnist Ballhorn findet’s lecker. Unsere Ballhorn-Kolumne.

Wenn der Deitschi zwei Tore vorbereitet und der Hase einen 800-Meter-Pass nach dem anderen schlägt – dann Kamada schon mal sagen: Ja, panisch brauchste nicht zu werden zur Halbzeit der Europa-League-Gruppe. Das Menü stimmt, findet Balhorn, der einzige Liveticker zwischen Algarve und Hokkaido, der erst nach dem Spiel erscheint. Aber genießen Sie selbst.

-25 Minuten: Eieieieiei, Jeschäftsfreunde.

-23 Minuten: Das war wieder hektisch heute. Umweltausschuss vorm Spiel!

-21 Minuten: Kann die Stadt den Sitzungskalender endlich mal mit unseren Europa-Terminen abstimmen?

-20 Minuten: Ich meine: Umwelt ist wichtig, aber …

-19 Minuten: … ohne Europa kommen wir doch auch nicht weiter. Seid doch mal vernünftig.

-17 Minuten: Ehihihi! Die Belgier sind ja angezogen wie Papageien!

-16 Minuten: Hohohoho! Rot und gelb.

-12 Minuten: Und Ballhorn ist da wie immer ganz objektiv. Völlig unparteiisch.

-10 Minuten: Öhöhöhöhöhö!

-8 Minuten: Zwei Stürmer verletzt. Wisst ihr, was wir in Frankfurt dazu sagen? Ja?

-5 Minuten: Super ist ja immer, wie laut die Kurve die Namen der Spieler bei der Aufstellungsdurchsage mitbrüllt.

-4 Minuten: Die einen Spieler brüllt sie extra laut, weil sie sie SO SEHR LIEBT.

-3 Minuten: Und die anderen, weil sie IHNEN UNBEDINGT HELFEN WILL, GENAUSO GUT ZU WERDEN.

-2 Minuten: Tolle Choreo, alles schwarzweiß. Eurooopaaacuuuup!

-1 Minute: Adler mit Ebbelwei in der Kralle. Und 20 Jahre Freundschaft mit Atalanta.

Anpfiff: Daniel Stefanski (Polen). Hat man ja auch eher selten.

1.Minute: Gar keine Offenbacher heute im Gästeblock. Was’n los?

2. Minute: Ouuuu! Gleich die erste tödliche Flanke von Onkel Kostic!

3. Minute: In der Mitte knapp verpasst.

5. Minute: Die Belgier nach dem Umkleiden übrigens nur noch in Gelb.

7. Minute: Gehen wohl auf Sicherheit. Lieber erst mal nur eine Farbe.

10. Minute: Hoppala: Gimmareisch ist in London in Führung gegangen. Die Tabellenführung winkt!

11. Minute: Gleich: das knallharte Ballhorn-Viertelhalbzeit-Fazit. In der 13. Minute! Bei 12:30.

13. Minute: Noch nicht das erwartete Doppelpassfestival von Kamada und Gazello.

14. Minute: Kann aber nicht mehr lang dauern.

16. Minute: Praktisch wie bei der Geburt getrennt, die beiden.

19. Minute: Kostics Gegenspieler Collins Fai ist schon platt. Geht grundlos zu Boden. Kriegt natürlich einen Freistoß dafür.

21. Minute: Nachdem der Gute eine Weile auf dem Boden saß, fiel ihm schließlich noch ein, dass er jetzt große Schmerzen hat.

23. Minute: Kenn ich.

25. Minute: Wie oft gehst du nachts in die Küche … oh, Elfer!

26. Minute: Gazello rüde gefällt. 1000% Elfer.

27. Minute: Kein Elfer. Fußball-Mafia Uefa.

28. Minute: Na, was soll’s. Du gehst also nachts in die Küche, im Dunkelnnnnnn – TOOOOOR!

29. Minute: Vadder! Nach einer japanischen Ecke!

30. Minute: Kamada mal reinkicken!

32. Minute: Herrlich! Wo waren wir stehengeblieben?

34. Minute: Ach ja – Schmerzen. Stark verspätet auftretende Schmerzen bei Fußballern und Wohnungsbewohnern.

35. Minute: Du gehst also in die Küche, nachts, im Dunkeln.

36. Minute: Denn machst du Licht an, bist du ja glockenhellwach.

37. Minute: Also gehst du barfuß im Dunkeln in die Küche und …

38. Minute: Huii! Gimmareisch jetzt 2:1 in London vorn.

39. Minute: Schlappes 7:0 heute, und wir sind Erster.

41. Minute: … in die Küche also und stößt dir den kleinen Zeh am plötzlich aus dem Nichts auftauchenden Küchentürrahmen.

43. Minute: Der kann da gestern noch nicht gestanden haben, denkst du.

44. Minute: Der Türrahmen. Der muss da heute Nacht gewachsen sein.

45. Minute: Danny DC im Strafraum K.O. geschlagen. Kein Elfer.

HZP: Anders ist das nicht zu erklären. Aus dem Boden gewachsen. Spontan.

INHZP: Der Türrahmen. Und jetzt meinem kleinen Zeh im Weg.

INHZP: Aber wenn das so ist …

INHZP: … wenn mein kleiner Zeh gegen diesen neu installierten, mit einem weißen, brüchigen, alt wirkenden Weiß lackierten Metalltürrahmen gekracht ist …

46. Minute: … dann müsste das doch eigentlich …

47. Minute: …VERDAMMT WEHTUN? Aaaaaargh!

48. Minute: Insofern: Nix für ungut, Collins Fai. Und es geht ja auch schon wieder, gell?

49. Minute: Aua: Gazello gerade völlig frei durch – und versucht noch einen Pass mit der Hacke zu spielen.

50. Minute: Boah! Gonco dagegen brettert volley drauf. Riesenszene!

53. Minute: Hase mit einem 300-Meter-Pass nach dem anderen. Zentimetergenau.

55. Minute: So präzise, unsere Japaner. Sushi-Qualität.

57. Minute: Der Schiri hingegen: nicht so unserer.

58. Minute: Drei Elfmeter verweigert, dafür aber gelbe Karten nur für uns.

60. Minute: Lustig übrigens:

62. Minute: Dass der gegnerische Torwart Milinkodingens-Savic heißt.

65. Minute: Also hinten wie Save, also englisch für Ball abwehren, Ball halten – aber so, wie wir vorige Saison jedem Wort ein -ic hintendran gehängt haben.

67. Minute: Richtic. Witzic. Lächerlic.

70. Minute: Savic. Nur was Milinkodingens heißt … keine Ahnung.

73. Minute: Hintic! TOOOOORIC!

74. Minute: Reinbrutalisiert, würde der Marvin sagen!

75. Minute: Wie steht’s in London? Noch fünf?

77. Minute: Krass, was der Gonco aushalten muss. Der wird ja bei jedem Steilpass aufs Übelste traktiert.

80. Minute: Leider ist unser Schiedsrichter auch auf diesem Auge sinnesbeeinträchtigt.

82. Minute: 2:1. Da war unsere rechte Abwehrseite offenbar schon in Gladbach.

83. Minute: JLo löst Onkel Kostic ab.

85. Minute: Der hatte Tank leer.

87. Minute: Deitschi auch. Bitte auswechseln.

88. Minute: Danke. Gelson drin. Und vorhin schon Hard-Kohr für Gazello.

90. Minute: Ei ja. Mache mer Schluss, oder?

92. Minute: Arsenal hat eh das 3:2 gemacht.

93. Minute: Dann müssen wir die sechs Tore nicht mehr schießen.

Abpfiff: Sushi-Qualität halt.

95. Minute: Nicht zu viel, nicht zu wenig.

98. Minute: Und in Gladbach gern wieder was Portugiesisches.

100. Minute: Bis Sonntag, Ihr Europäer.