Ticketvergabe: Bevorteilung der "Ultras"? Hellmann spricht Klartext

Einige Fans der Eintracht sind nicht glücklich mit der Ticketvergabe für die Europa League und vermuten eine Bevorteilung bestimmter Fangruppen.

Frankfurt - Trotz der grandiosen Saison der Eintracht gibt es Redebedarf von Seiten der Fans. Einige Anhänger und Fan-Clubs beschweren sich über die Ticketvergabe für Spiele in der Europa League und vermuten eine Bevorteilung der sogenannten "Ultras", wie Bild berichtet. Thomas Paul prangerte dort an, dass sein Fan-Club, der EFC Zeilsheim, lediglich zwei Tickers für das Spiel beim FC Chelsea bekommen hatte.

Eintracht Frankfurt: "Ultras" werden nicht bevorteilt

Laut SGE-Vorstand Axel Hellmann gibt es aber keinerlei Bevorteilung der "Ultras", wie er in der Bild sagt. Es hätte generell sehr wenig Tickets gegeben und selbst für die "Allesfahrer" stand kein ausreichendes Kontingent zur Verfügung.

Durch die knappen Kontingente konnte die SGE folglich auch nur wenige Tickets an die vielen Fan-Clubs des Vereins weitergeben. Vor der kommenden Saison will sich der Vorstand mit dem Fanbeirat zusammensetzen und über die Kartenvergabe in der kommenden Saison beraten. (smr)

