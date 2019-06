Eintracht Frankfurt: Diese Verträge laufen Ende Juni aus - Wer bleibt, wer muss gehen?

Sebastian Rode (links) will bei Eintracht Frankfurt bleiben.

Die Planungen für die neue Saison laufen bei Eintracht Frankfurt bereits auf Hochtouren. Welche Verträge enden diesen Sommer? Wir geben einen Überblick.

Branimir Hrgota: Ihm wurde letzten Sommer und jetzt im Winter ein Wechsel nahegelegt, er entschied sich aber dazu, in Frankfurt zu bleiben. Seine Zeit endet diesen Sommer bei der SGE. Hrgota ist weit von einem Stammplatz entfernt und muss sich für die nächste Spielzeit einen neuen Verein suchen.

Eintracht: Tawatha ohne Zukunft in Frankfurt

Taleb Tawatha: Ähnlich wie bei Hrgota ist die Lage auch bei Tawatha. Der Linksverteidiger kommt in der laufenden Saison auf lediglich sechs Einsätze in allen Wettbewerben und verpasste sehr oft sogar den Sprung in den Spieltagskader. Für Tawatha wird es über den Sommer hinaus keine Zukunft bei der Eintracht geben.

Kevin Trapp: Stammtorwart und Publikumsliebling Kevin Trapp ist nur ausgeliehen von Paris Saint Germain und muss nach der laufenden Saison wieder zurück nach Frankreich. Wie Fredi Bobic aber bereits andeutete, wird die SGE versuchen, den Keeper über die aktuelle Saison hinaus in Frankfurt zu halten. Offenbar hat sich die SGE mit Paris über einen Transfer geeinigt.

Eintracht Frankfurt: Rode will bei der SGE bleiben

Sebastian Rode: Ebenfalls ausgeliehen ist Sebastian Rode. Der Mittelfeldspieler hat noch einen laufenden Vertrag beim BVB, wohin er aber sehr wahrscheinlich nicht zurückgehen wird. Er signalisierte bereits, dass er gerne bei der Eintracht bleiben würde. Dafür stehen die Chancen relativ gut.

Martin Hinteregger: Der Winterneuzugang vom FC Augsburg muss im Sommer wieder zurück. Die hohe Ablöseforderung könnte für die Eintracht ein Problem sein und verhindern, dass Hinteregger langfristig in Frankfurt bleibt. Im Gespräch sind zehn Millionen Euro. Der Verteidiger signalisierte aber bereits, dass er gerne bei der SGE bleiben würde.

Lesen Sie auch:

Trapp-Verbleib fix? Eintracht offenbar mit Paris Saint-Germain einig

Bleibt Kevin Trapp bei Eintracht Frankfurt? Nach unseren Informationen hat sich die SGE mit PSG geeinigt.

Sommerfahrplan der Eintracht: Die wichtigsten SGE-Termine

Ende Juli wartet für Eintracht Frankfurt schon die Europa-League-Qualifikation. Doch es gibt noch weitere wichtige SGE-Termine.

Abgang fix! Nachwuchshoffnung verlässt SGE - und geht in die 2. Liga

Eintracht Frankfurt Transfer-Ticker: Der nächste Abgang bei der SGE. Ein talentierter Mittelfeldspieler sucht einen Neuanfang und schließt sich einem Zweitligisten an.

von Sascha Mehr