Von: Christoph Klaucke

Eintracht Frankfurt freut sich über Rekord-Einnahmen. © Matthias Koch/Imago

Eintracht Frankfurt verzeichnet Rekord-Einnahmen. Der Trikotverkauf erreicht neue Sphären. Mario Götze und Randal Kolo Muani haben großen Anteil.

Frankfurt – Für Eintracht Frankfurt scheint es keine Grenzen zu geben. Sportlich führt der Weg in den letzten Jahren steil nach oben. Das beschert den Hessen nun Rekord-Einnahmen. Insbesondere der Trikotverkauf schoss durch die Decke – zwei Neuzugänge des letzten Sommers haben einen großen Anteil.

Eintracht Frankfurt Trainer: Dino Toppmöller Präsident: Peter Fischer Mitglieder: 130.000 (19. Juni 2023) Gründung 8. März 1899

Eintracht Frankfurt blickt auf Rekordjahr zurück

„Hinter uns liegt ein Rekordjahr, in erster Linie bedingt durch den sportlichen Erfolg“, sagte Vorstand Philipp Reschke am Dienstag in einer Presserunde. Das hing vor allem mit dem Gewinn der Europa League und der Teilnahme an der lukrativen Champions League zusammen. Eintracht Frankfurt stürmte in der Königsklasse bis ins Achtelfinale, wo gegen den neuen italienischen Meister SSC Neapel Endstation war.

Der Umsatz im Merchandising stieg in der vergangenen Saison um 6,5 Millionen Euro auf 23,5 Millionen Euro. In der Spielzeit 2021/22 hatte die SGE mit 17 Millionenen Euro bereits einen Rekord verzeichnet, der nun pulverisiert wurde. Eintracht Frankfurt kalkulierte zunächst mit 15 bis 16 Millionen Euro, allerdings standen zu diesem Zeitpunkt der Titel in der Europa League und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League noch nicht fest.

Enorme Eintracht-Einnahmen: Rekord beim Trikotverkauf – zwei Spielern sei Dank

Läuft es auf dem Platz, wie zuletzt bei der Eintracht, kaufen die Fans in der Regel fleißig Trikots ihrer Helden. Die Hessen verkauften 110.000 Trikots – das sind 50.000 mehr und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Verkaufsschlager war das Champions-League-Trikot mit 40.000 abgesetzten Exemplaren.

Das beliebteste Trikot unter den SGE-Fans war das von Weltmeister Mario Götze, dicht dahinter folgte Randal Kolo Muani. Dass zwei Neuzugänge bei den Trikotverkäufen an der Spitze liegen, ist keine Seltenheit. Götze und Kolo Muani entwickelten sich durch Spielfreude und bescheidenes Auftreten neben dem Platz direkt zu Publikumslieblingen. Gut möglich, dass die Frankfurter Anhänger auch in der kommenden Saison Kolo Muani in Aktion erleben dürfen.

Nächster Eintracht-Rekord bei den Zuschauern winkt

Die Eintracht-Fans unterstützen ihre Mannschaft schon seit Jahrzehnten in guten wie in schlechten Zeiten, das wirkt sich einmal mehr auf die Ticket-Einnahmen aus. In diesem Bereich stehen für die Frankfurter 32 Millionen Euro Umsatz zu Buche. Dabei sind die Erlöse aus dem 3200 Plätze umfassenden Hospitality-Bereich in dieser Zahl nicht einmal enthalten, dafür aber die Ticketeinnahmen aus den Spielen der U21 (insgesamt 16.000 Zuschauer) und der Frauen (Zuschauerschnitt 5823).

Das Profiteam der Männer brachte es auf stolze 50.012 Zuschauer im Schnitt. Nach dem Umbau wird dieser deutlich übertroffen werden, schon zum ersten Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger SV Darmstadt werden 58.000 Fans im Waldstadion erwartet. Bei all den positiven Zahlen musste die Eintracht zuletzt auch eine Rekordstrafe hinnehmen. (ck)