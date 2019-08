Live-Ticker: Eintracht nominiert Hinteregger und Rode für Europa League nach

Eintracht Frankfurt trifft in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation auf den FC Vaduz. Dafür haben die Hessen zwei alte Bekannte nachnominiert. Der Live-Ticker.

FC Vaduz - Eintracht Frankfurt, Anstoß: 8. August, 20.30 Uhr (MESZ)



Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Wiedwald - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Kohr, Torro - da Costa, Kostic - Kamada - Joveljic, Paciencia - Trainer: Hütter Voraussichtliche Aufstellung FC Vaduz Büchel - Antoniazzi, Slmani, Schmid, Dorn - Wieser, Cicek, Göppel, Prokopic - Coulibaly, Sutter - Trainer: Frick Tore: - / - Schiedsrichter: Paul Tierney (ENG), Edward Matthew Smart (ENG), Ian Hussin (ENG), Peter Bankes (ENG)

Frankfurt/Vaduz - Den FC Flora Tallinn hat Eintracht Frankfurt in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League besiegt, jetzt wartet in der dritten Runde der FC Vaduz aus Liechtenstein. Der Verein spielt in der Schweizer Challenge League, der zweithöchsten Spielklasse des Landes. Das Hinspiel findet am 8. August im Rheinpark Stadion in Vaduz statt, bevor die Frankfurter eine Woche später (15. August) vor heimischer Kulisse das Rückspiel bestreiten.

Für die Frankfurter kam die zweite Qualifikationsrunde der Europa League früh, gerade einmal dreieinhalb Wochen Vorbereitung lagen hinter den Adlern. Mittlerweile ist das zweite Trainingslager absolviert und der Blick wird Richtung Saisonstart gerichtet. Der Kader ist fast komplett, die Eintracht gut vorbereitet*.

Rebic verletzt, Trapp-Wechsel zieht sich hin

Ob Ante Rebic gegen Vaduz wieder auf dem Platz steht, ist noch fraglich. Den 25 Jahre alten Stürmer plagen seit mehr als einer Woche Rückenprobleme, immer wieder brach er in den vergangenen Tagen das Mannschaftstraining ab. Goncalo Paciencia hingegen dürfte nach der tollen Vorstellung gegen Tallinn einen Platz in der Startelf sicher haben. "In Tallin war ich nicht zufrieden mit ihm (Paciencia, Anm. d. Red.). Darauf hat er die richtige Reaktion gezeigt. Es war ein gutes Spiel von ihm", sagte Trainer Adi Hütter nach dem Rückspiel in Frankfurt über den 23 Jahre alten Stürmer.

Kevin Trapps geplanter Wechsel zur Eintracht ist noch immer nicht in trockenen Tüchern*, die Verhandlungen über einen Transfer des 29 Jahre alten Keepers an den Main sind aber offenbar auf der Zielgeraden. Auch Martin Hinteregger könnte nach seiner Rückkehr nach Frankfurt am Donnerstag gesetzt sein. Die Eintracht hat den 26 Jahre alten Abwehrmann nachnominiert, genau so wie Sebastian Rode, der in dieser Woche aber noch nicht spielen kann*. Er hat aufgrund einer Knieverletzung gegen den FC Chelsea im Mai noch einen kleinen Trainingsrückstand, den er bis zum Saisonstart aber noch aufholen möchte. Willems, der nach Newcastle verliehen wurde, und Tuta stehen dafür nicht mehr im Europa-League-Kader der Eintracht.

FC Vaduz: Rekord-Pokalsieger, regelmäßiger Europa-League-Teilnehmer – Angstgegner für Adi Hütter?

Der FC Vaduz konnte bisher drei Titel in der Challenge League feiern (2003, 2008, 2014) und spielte insgesamt vier Spielzeiten in der Super League*, der höchsten Spielklasse in der Schweiz, zuletzt in der Saison 2016/17. Außerdem ist der Club mit 47 Erfolgen Rekord-Pokalsieger Liechtensteins. An der Europa-League-Qualifikation nimmt der Verein aus den Fürstentum regelmäßig teil, die Gruppenphase konnten sie allerdings noch nie erreichen. Endstation war bisher immer spätestens die dritte Runde.

Auch gegen Eintracht Frankfurt sind die Liechtensteiner Außenseiter, alles andere als ein Weiterkommen der Frankfurter wäre eine Überraschung. Außerdem hat Eintracht-Trainer Hütter gegen die Liechtensteiner noch etwas gut zu machen. "Ich kenne Vaduz aus meiner Zeit in der Schweiz. Wir haben viermal dort gespielt und ich kann mich nicht daran erinnern, einmal gewonnen zu haben", sagte er nach dem Spiel gegen Tallinn in der vergangenen Woche.

Von Melanie Gottschalk

