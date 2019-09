Eintracht: Fußball-Gott Alex Meier geht nach Australien

Auf seine alten Tage hat sich Alexander Meier doch noch seinen Traum von einem letzten, großen Fußballabenteuer erfüllt.

Frankfurt - Die Eintracht-Ikone wird seine Karriere Down Under, in Australien, fortsetzen. Der 36-Jährige heuert nach gesicherten FR-Informationen für eine Saison beim Erstligisten Western Sydney Wanderers an, dem Klub von Ex-Eintracht-Kapitän Pirmin Schwegler. Trainer ist Markus Babbel. Meier wird schon am Freitag nach Australien reisen, die Verpflichtung der Eintracht-Legende wird in der Nacht zum Freitag bekannt gegeben.

„Wir haben am Montag mit ihm gesprochen, am Dienstag haben wir den Vertrag unterschrieben und am Freitag wird er im Flugzeug sitzen", sagte Coach Babbel dem „Sydney Morning Herald“. Noch am Wochenende wird der Stürmer als Neuzugang in Sydney vorgestellt. Die Saison beginnt am 12. Oktober, Meier soll mithelfen, den jungen Klub in die Playoffs zu führen. In der abgelaufenen Spielzeit kam das Team auf einen enttäuschenden achten Rang. Dafür gewannen die 2012 gegründeten Wanderers gleich in ihrer ersten Saison den Titel, bei ihrer ersten Teilnahme holten sie 2014 als erstes australisches Team die AFC Champions League.

Alex Meier hatte auch Angebote aus Deutschland

Meier hatte auch hierzulande Angebote, auch aus der deutschen zweiten und dritten Liga, aber seine große Karriere irgendwo ausklingen lassen, das wollte er nicht. „Ich würde nur etwas machen, zu dem ich wirklich Lust habe“, sagte der im Januar 37 Jahre alt werdende und in Frankfurt als Fußballgott gefeierte Torjäger unlängst. „Lust auf Kicken habe ich auf jeden Fall noch.“ Nun eben Down Under.

