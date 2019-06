Fix! Eintracht Frankfurt holt Jovic-Ersatz Dejan Joveljic

Jetzt ist es fix: Eintracht Frankfurt holt Stürmer Dejan Joveljic. Der Serbe soll den zu Real Madrid abgewanderten Luka Jovic ersetzen.

Update, 14. Juni, 19.19 Uhr: Mit Dejan Joveljic wechselt ein Nachwuchsstürmer vom FK Roter Stern Belgrad zu Eintracht Frankfurt und erhält zunächst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Dejan ist ein sehr guter Mittelstürmer, der aber auch über eine gewisse Variabilität verfügt und über die Flügel kommen kann. Natürlich ist er noch jung und wird lernen müssen. Aber wir sind sehr optimistisch, dass ihm die Eingewöhnung hier bei uns in Frankfurt leicht fällt“, sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic: „Wir haben in der kommenden Saison hoffentlich sehr viele Spiele und Dejan wird sicher seine Chancen bekommen und sich beweisen können.“

Eintracht Frankfurt: Dejan Joveljic kommt von FK Roter Stern Belgrad

Auch international gefordert Geboren wurde Dejan Joveljic am 7. August 1999 in Bijeljina, einer Grenzstadt in Bosnien und Herzegowina. Nach seiner Zeit in der frühen Jugend bei Slota Junajted wechselte er zum serbischen Topklub FK Roter Stern Belgrad. In der vergangenen Saison konnte der 1,82 Meter große Rechtsfuß in 17 Spielen acht Treffer (zwei Torvorlagen) erzielen. Auch in der UEFA Champions League wurde er bei den Spielen seines Klubs gegen den SSC Napoli und Paris Saint-Germain eingesetzt. In der UEFA Youth League hatte Joveljic mit drei Toren in vier Spielen eine gute Trefferquote.

Welche Nummer der Neuzugang bei Eintracht Frankfurt erhält, wird in den kommenden Wochen entschieden. Am Sonntag beginnt für Joveljic zunächst mit der U21-Auswahl Serbiens die Europameisterschaft seiner Altersklasse in Italien, wo am Montag das erste Vorrundenspiel gegen Österreich ansteht.

Eintracht Frankfurt: Dejan Joveljic absolviert Medizincheck erfolgreich

Update, 14. Juni, 14.40 Uhr:

„Samo Crvenan Zveda“ aus Serbien berichtet, dass Dejan Joveljic den Medizincheck erfolgreich abgeschlossen hat. Wird er noch heute vorgestellt?

Update, 14. Juni, 13.35 Uhr:

Dejan Joveljic befindet sich bereits zum Medizincheck in Frankfurt, wie Fussball.news berichtet. Sollte dieser positiv ausfallen, dürfte einem Transfer nichts im Wege stehen.

Wechsel von Dejan Joveljic zur Eintracht unter Dach und Fach gebracht?

Update, 14. Juni, 11.12 Uhr:

Wird der Wechsel von Dejan Joveljic zur Eintracht unter Dach und Fach gebracht? Der ehemalige Bundesligaspieler Miroslav Stevic hält große Stücke auf ihn. Bei Sport1 antwortete er auf die Frage, wer der neue Star in Serbien wird mit "Dejan Joveljic von Roter Stern Belgrad. Er ist ein toller Stürmer mit einer ganz großen Perspektive, sogar einer größeren als Jovic. Joveljic ist ein sehr kompletter und beweglicher Spieler. Man sollte sich seinen Namen merken."

Update, 13. Juni, 19.32 Uhr:

Der Wechsel von Dejan Joveljic zu Eintracht Frankfurt scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Laut der serbischen Zeitung „Hotsport“ will der hessische Fußball-Bundesligist Dejan Joveljic von Roter Stern Belgrad an den Main holen. Als Ablöse sind für fünf Millionen Euro im Gespräch. Allerdings soll diese Summe nach Spekulationen der „Bild“ nur dann fällig werden, wenn Joveljic auf eine festgesetzte Anzahl von Pflichtspielen kommt. Auch an einem Weiterverkauf wäre der abgebende Verein Roter Stern Belgrad dem Blatt zufolge beteiligt.

Eintracht Frankfurt: Auch TSG 1899 Hoffenheim war an Joveljic interessiert

Joveljic, an dem auch die TSG 1899 Hoffenheim Interesse hat, soll bei der Eintracht einen Fünfjahresvertrag erhalten. Der 19-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison 14 Pflichtspieltore für seinen Verein und ist von Sonntag an für Serbiens Nachwuchs bei der U21-EM im Einsatz. Eine Bestätigung der Vereine gab es bisher nicht.

Wenn es zum Wechsel nach Frankfurt käme, träfe das Talent auf seine Landsleute Filip Kostic und Mijat Gacinovic, die ihm nach Informationen der Deutschen-Presse-Agentur zu dem Wechsel geraten haben sollen.

Kommt der neue Jovic? Transfer kurz vor Abschluss

Erstmeldung, 13. Juni, 12.55 Uhr: Frankfurt - Steht der erste Neuzugang der Frankfurter Eintracht kurz bevor? Nach übereinstimmenden serbischen Medienberichten hat die SGE das Rennen um Dejan Joveljic gemacht. Der 19-Jährige spielt bei Roter Stern Belgrad und wird mit Luka Jovic verglichen, der zu Real Madrid wechselte.

Eintracht Frankfurt: Wechsel von Dejan Joveljic steht kurz bevor

Der "Telegraf" berichtet, dass der Wechsel von Dejan Joveljic nur noch eine Frage der Zeit ist und kurz bevor stehe. Die Eintracht muss eine Ablöse zwischen vier und fünf Millionen Euro zahlen. Der Betrag könnte sich duch Bonuszahlungen noch erhöhen. Die Serben sollen sich außerdem eine Beteiligung von zehn Prozent bei einem Weiterverkauf gesichert haben.

Von SASCHA MEHR (smr) und Christian Weihrauch

