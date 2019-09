Eintracht Frankfurt tritt in Augsburg an - der Live-Ticker

Eintracht Frankfurt muss zum zweiten Auswärtsspiel der Saison nach Augsburg. Die Partie im Live-Ticker.

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (Samstag, 14.09.19 15.30 Uhr) -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung FC Augsburg Koubek - Jedvaj, Suchy, Uduokhai, Max - Baier - Khedira, Gregoritsch - M. Richter, Vargas - Niederlechner Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Sow, Rode, Kostic - Kamada - Silva, Paciencia Spielstand / Tore - : - Schiedsrichter

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

Update, 13. September, 16.27 Uhr: Adi Hütter hat sich scheinbar entschieden, dass Andre Silva und Goncalo Paciencia im Sturm beginnen werden. Bas Dost muss damit auf der Bank Platz nehmen. Neuzugang Sow soll auch spielen und wird damit sein Startelfdebüt für die Eintracht feiern.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt spielt gegen den FC Augsburg

14 Spiele gab es bisher in der Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg. Dabei sieht die Bilanz für die Hessen nicht all zu gut aus. Drei Siegen und fünf Remis stehen sechs Niederlagen gegenüber. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams am 14. April siegten die Fuggerstädter mit 3:1 - und das auf dem Platz des Gegners. Mit dem gleichen Ergebnis hatte allerdings Eintracht Frankfurt das Hinspiel der vergangenen Saison für sich entscheiden können.

Hinteregger im Team

Nach der kurzfristigen Suspendierung in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft hat Martin Hinteregger bei seinem Verein Eintracht Frankfurt keine weiteren Konsequenzen zu befürchten. "Wir hatten am Mittwoch ein Gespräch, in dem er sich sehr reuig gezeigt hat", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Donnerstag. "Natürlich bin ich nicht erfreut gewesen über die Sache, aber das wurde intern geklärt."

Hinteregger, der wegen einer ausgedehnten Geburtstagsfeier vor dem EM-Qualifikationsspiel der Österreicher in Polen für die Partie am vergangenen Montag nicht berücksichtigt wurde, werde daher im Bundesliga-Gastspiel der Eintracht bei seinem Ex-Verein FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) dabei sein.

Verzichten müssen die Hessen auf Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic, bei dem auf der Länderspielreise mit Serbien erneut Adduktorenbeschwerden aufgetreten sind. "Wir müssen ihn länger rausnehmen, um die Verletzung zu stoppen", sagte Hütter.

FC Augsburg: Es läuft noch nicht rund

Der FC Augsburg ist eher holprig in die laufende Saison gestartet. Nach einer soliden Vorbereitung mit einem 4:1 gegen den türkischen Spitzenklub Galatasaray, waren die ersten Pflichtspiele nicht wirklich überzeugend. Im DFB-Pokal schieden die Augsburger unerwartet beim SC Verl aus und in der Liga setzte es auswärts in Dortmund (1:5) und Bremen (2:3) jeweils eine Niederlage. Im Heimspiel gegen Union Berlin gelang beim 1:1-Unentschieden immerhin ein Punktgewinn. Somit warten Gastgeber noch auf den ersten Sieg der Saison.

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: So sind Sie live dabei

Das Spiel FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt live in TV und im Netz: Hier gibt's die Infos.

Von Stefan Krieger

*fr.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.