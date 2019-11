Italiener heiß auf Filip Kostic - Kommt ein Ex-Bundesliga-Star im Tausch?

Filip Kostic hat Begehrlichkeiten in Italien geweckt.

Kostic spielt eine überragende Saison und hat Begehrlichkeiten in Italien geweckt. Kommt für ihn ein ehemaliger Bundesliga-Star im Tausch?

Frankfurt - Filip Kostic spielt bei Eintracht Frankfurt eine ganz starke Saison und hat bei einigen europäischen Top-Clubs Begehrlichkeiten geweckt. Wie das italienische Portal "calciomercato" berichtet, ist der AC Mailand heiß auf den Außenbahnspieler der SGE.

Die Eintracht fordert für den Serben wohl 50 Millionen Euro, die die Italiener aber nicht zahlen werden. Es könnte aber zu einem weiteren spektakulären Tausch kommen, nachdem im Sommer bereits Andre Silva und Ante Rebic per Tauschgeschäft die Vereine wechselten. Für Kostic würden die Italiener, laut des Portals, einen Spieler bieten, der in der Bundesliga kein Unbekannter ist. Es handelt sich um den ehemaligen Wolfsburger Ricardo Rodríguez.

Eintracht Frankfurt: Ist Ricardo Rodríguez eine Option?

Der Schweizer Nationalspieler hat einen schweren Stand in Mailand und könnte einem Wechsel nicht abgeneigt sein. In der aktuellen Saison kommt Ricardo Rodríguez auf lediglich vier Einsätze, der letzte datiert vom 21. September. Seitdem ist er völlig außen vor. Für ihn ist Spielpraxis aber zwingend notwendig, um sich für die Europameisterschaft im nächsten Jahr zu empfehlen, für die die Schweiz bereits qualifiziert ist.

Ricardo Rodríguez ist Linksverteidiger und könnte Kostic positionsgetreu ersetzen. Der 27-Jährige kam 2012 vom FC Zürich nach Wolfsburg und spielte fünf Jahre in Niedersachsen, bevor er 2017 für 15 Millionen Euro zum AC Mailand wechselte.

Eintracht Frankfurt: Ricardo Rodríguez ist wechselwillig

Bereits im Oktober berichteten einige Medien über einen Wechsel von Rodríguez und brachten viele Top-Clubs ins Gespräch. Unter anderem wurden Atletico Madrid, der AS Rom und auch Borussia Dortmund und Schalke 04 genannt. Die Eintracht scheint aber in der Pole-Position zu sein, weil sie eben Filip Kostic haben, den der AC Mailand gerne verpflichten würde. Vor einigen Wochen gab sich Rodrigues gegenüber der “Aargauer Zeitung" noch gelassen: „Weil ich jetzt drei Spiele mal nicht gemacht habe, heißt das noch nichts“. Mittlerweile scheint seine Geduld aber am Ende zu sein.

(smr)